Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В традиционном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» проанализировал новые предложения работодателей. Традиционно самая высокая зарплата предлагается в производственной сфере, самая низкая — в социальной.

Для рабочих специальностей

Заработную плату в 100 тыс. руб. предлагают горному мастеру на карьере по добыче стекла. Сотруднику необходимо организовывать работу спецтехники, оборудования и ресурсов предприятия с контролем эффективной эксплуатации, контролировать состояние эксплуатируемой техники, осуществлять своевременное техобслуживание и устранять аварийных поломки. Кроме того, горный мастер должен внедрять мероприятия по минимизации затрат и расхода энергоресурсов и горюче-смазочных материалов на всех производственных участках карьера. От сотрудника также требуется ведение отчётной и учётной документации, навыки грамотного управления и определения конкретных задач для других рабочих.

Соискателю необходимо иметь образование не ниже среднего специального (наличие горного образования станет дополнительным преимуществом) и опыт работы руководителем среднего звена на производственных предприятиях или карьерах по добыче песка/торфа с применением земснаряда не менее трёх лет. Работодатель уточняет, что собеседование на работу будет проводиться после рассмотрения резюме с фото. Итоговый размер заработной платы определится по результатам собеседования.

Одну из самых низких зарплат предлагают диспетчеру на пульт централизованного наблюдения — 150–180 руб. в час с графиком работы «сутки через трое». Уточняется, что сотрудник также может взять дневные смены. Из преимуществ работодатель отмечает официальное трудоустройство, возможность подработки, комфортный офис с зоной отдыха и удобствами в центре города и доставку до места транспортом компании или компенсацию проезда.

Для квалифицированного персонала

Соискателей с высшим техническим (со стажем работы два года) или средним специальным образованием (со стажем три года) приглашают на работу на позицию главного механика в торгово-производственную компанию в Гусеве. В трудовые обязанности соискателя будут входить руководство цехом по ремонту и техобслуживанию оборудования и техники и контроль за наладкой и ремонтом пищевого оборудования. Работодатель в свою очередь предлагает зарплату 90 тыс., график работы 5/2, полный соцпакет и компенсацию медосмотра.

Зарплату в несколько раз ниже предлагают воспитателю группы по присмотру и уходу за детьми в школе № 4. Работнику необходимо осуществлять присмотр за первоклассниками во время продлёнки с 11:40 до 15:40. За выполнение этих обязанностей сотруднику готовы заплатить 15 тыс. руб. Для трудоустройства необходимо высшее образование, опыт работы приветствуется.

С неполной занятостью

Самую высокую зарплату на работе с неполной занятостью на этой неделе предлагают уборщику помещений транспортной компании «Зеленоградск-Транс». Зарплатные предложения для этой вакансии составляют 30 тыс. руб. Для получения этой суммы работнику необходимо убирать холлы, вестибюли, коридоры и лестничные клетки служебных и других помещений общественных и административных зданий.

Зарплату в 6,5–8 тыс. руб. предлагают «золушке чистоты». «Приглашаем золушку на подработку в пятницу и субботу с 23:00 до 1:30 на мойку посуды и полов», — пишет работодатель. На позицию готовы принять соискателя без опыта работы, однако для трудоустройства желательно проживать вблизи ТЦ «Мега».

Без опыта работы

Соискателей без опыты работы готовы принять на позицию сборщика велосипедов на конвейерной линии. Работодатель обещает обучить сотрудника, пятидневку с 8:00 до 17:00, заработную плату 55–60 тыс. руб. на руки, оплату с первого дня работы и полный соцпакет. Для трудоустройства необходимо среднее образование.

В Музей изобразительных искусств требуется музейный смотритель, в обязанности которого будут входить контроль за соблюдением посетителями правил поведения, за целостностью и неприкосновенностью экспозиционного и выставочного оборудования и за наличием в залах музейных предметов, включённых в топографическую опись. За это работодатель предлагает зарплату 23 тыс. руб., «отличную атмосферу и коллектив, новые интересные знания и бесплатное посещение экскурсий, музеев и выставок». На работу рассматриваются ответственные, исполнительные, аккуратные и доброжелательные соискатели со средним специальным образованием. Работодатель также уточняет, что вакансия является квотируемым рабочим местом для инвалидов.

Другие вакансии

В грузовой автосервис требуется моторист по ремонту европейских грузовых автомобилей. Сотруднику необходимо ремонтировать двигатели, грузовики прицепы MAN, DAF, Volvo, а также обслуживать их. Работодатель же требует опыт ремонта двигателей и грузовых автомобилей и прицепов. Кроме того, соискатель должен обладать такими качествами, как ответственность и добросовестность. Указанная зарплата — 100–200 тыс. руб.

Лечебно-диагностический центр ищет врача-специалиста по специальности «лечебное дело». Как пишет работодатель, вакансия подойдёт сотруднику, «если его не в полной мере устраивают результаты диагностики и лечения пациентов» и «если он хочет повысить эффективность и безопасность терапии». В преимуществах места работы организация также указала возможность творческой работы для доктора с активной жизненной позицией. Работодатель обещает «удобный график работы, занятость от двух дней в неделю, дополнительное обучение и льготы на медицинские услуги центра для родственников и бесплатное лечение для сотрудника». Заработная плата не указана.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград