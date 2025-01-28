Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» проанализировал свежие вакансии в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые предложения для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили водители, печатники и менеджеры по продажам.

Для квалифицированного персонала

Самой высокооплачиваемой вакансией для квалифицированного персонала стал менеджер по продажам в «Русскую школу», которому готовы предложить от 80 до 90 тыс. руб. В обязанности сотрудника будут входить работа с существующей клиентской базой, поиск и привлечение новых клиентов, подготовка договоров, первичной документации и коммерческих предложений, выставление счетов, контроль оплат и выполнение плана продаж. На должность приглашаются самоуверенные и стремящиеся к результату соискатели с высшим или средним специальным образованием, умеющие вести телефонные переговоры и владеющие грамотной устной и письменной речью.

«Центр социальной помощи семье и детям» готов предложить 28,5 тыс. руб. бухгалтеру на расчёт заработной платы в программе «Зарплата и кадры в госучреждениях». Для трудоустройства кандидату необходим опыт работы не менее трёх лет.

Для рабочих специальностей

Заработную плату от 115 до 138 тыс. руб. предлагают водителю с опытом управления автотранспорта категорий «С» и «СЕ» не менее года. Отмечается, что в обязанности сотрудника будут входить перевозка грузов в пределах области и оформление сопроводительных документов.

В пункт выдачи «Ozon» на Московском проспекте требуется оператор по выдаче заказов. График работы сменный — 2/2. За смену с 9:00 до 21:00 работнику готовы платить 1,3 тыс. руб. (108 руб. в час). «Пункт работает несколько месяцев, объём работы небольшой. Можно заниматься на рабочем месте удалённой работой или учебой. При росте ПВЗ и заказов з/п за смену также будет расти», — заверяет работодатель. В трудовые обязанности сотрудника будут входить приём товара и его раскладка на складе, выдача заказов, приём и оформление возвратов от клиентов с последующей отправкой на склад с курьером, а также поддержание пункта в чистоте и порядке.

Вакансии без опыта работы

Соискателям без опыта работы готовы предложить позицию формовщика железобетонных изделий. График работы пятидневный, с 7:00 до 16:00. Работодатель предлагает белую зарплату от 65 до 80 тыс. руб. Кандидата готовы обучить всему, однако опыт работы грузчика, разнорабочего, подсобного рабочего, формовщика или стропальщика станет преимуществом. Уточняется, что «детально функционал обговаривается при собеседовании».

Традиционно одну из самых низких зарплат соискателям без стажа предлагают на должности «уборщик служебных помещений». Работнику в вечернее время необходимо убирать аудитории, лестницы, санузлы и коридоры Российского университета кооперации с соблюдением правил санитарии и гигиены. За это работодатель готов платить 20 тыс. руб.





Вакансии с неполной занятостью

50 тыс. руб. готовы предложить разнорабочему, в обязанности которого будет входить выполнение мелких ремонтных работ на многоквартирных домах. Уточняется, что работнику придётся заниматься ремонтом отделки стен, перекладкой отдельных элементов покрытия полов из плитки, креплением и установкой информационных досок, почтовых ящиков, закраской граффити, а также ремонтом дверных и оконных блоков. Опыт работы в сфере ЖКХ приветствуется.

На один из заводов микрорайона А. Космодемьянского требуется дворник, которому необходимо будет проводить уборку мусора и дорожек с 8:00 до 12:00. Работодатель готов предложить доставку служебным транспортом, общежитие, подарки детям на Новый год, «вкусные обеды в столовой» и зарплату в 15 тыс. руб.

Другие вакансии

Зарплату до 87 тыс. руб. предлагают печатнику офсетной печати. В обязанности сотрудника будут входить выполнение производственных заданий на офсетной печатной машине (листовая печать по жести), планово-профилактическое обслуживание, контроль качества отпечатанного заказа, регулировка скорости печати, цветности, плотности краски и других параметров для достижения нужного качества печати, а также постоянный мониторинг печатных листов на соответствие стандартам, цвету и резкости изображения. Работодатель предлагает сменный график работы с ночными часами и доставку транспортом компании до Прибрежного. Для трудоустройства необходимо среднее специальное образование и стаж работы не менее трех лет.

На оптово-розничный склад компании «Мир косметики» требуется сборщик-комплектовщик. Основные обязанности работника включают в себя сбор товаров по накладным. За это ему готовы платить 37 тыс. руб. График работы — пятидневка с 8.00 до 17.00.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград