Работа в Калининграде: от управляющего до кассира «с активной позиций»

В традиционном еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» изучил высокооплачиваемые и низкооплачиваемые предложения на рынке труда, которые появились в течение последней недели.

Для рабочих специальностей

Самое высокооплачиваемая вакансия недели в разделе «Работа» — должность территориального управляющего бренда KFC* в Калининграде. Официальная зарплата включает в себя 130 тыс. руб., квартальный бонус 100 тыс. и годовой бонус. Работодатель также предлагает пятидневный рабочий график с плавающими выходными, а также «обучение на позицию». Учёба длится 4,5 месяца и проходит в Москве. Как обещает работодатель, на период обучения кандидат получит на руки 120 тыс. руб. и компенсацию перелёта и проживания в гостинице. Соискателю необходим опыт управления территорией магазинов или ресторанов, а также опыт формирования и управления командой. Помимо прочего, ему необходимо обладать лидерскими качествами, умением строить конструктивные отношения, коммуникативными навыками, отличными аналитическими способностями, ответственностью, стрессоустойчивостью, ориентированностью на гостей и готовностью к командировкам и прочее.

От соискателя ждут максимального увеличения продаж, прибыли и производительности ресторанов, внедрения маркетинговых программ, соблюдения стандартов компании для удовлетворения потребностей гостей, поддержания высокого уровня качества продукции. Кроме того, он должен заняться обучением, развитием и мотивацией команды своей территории «с целью обеспечения прорывных результатов и участие в открытии новых ресторанов сети».

Одну из самых низких зарплат на этой неделе предлагают загрузчику-аппаратчику прачечной. Как уверяет компания, вакансия — без физических ограничений по здоровью и подойдёт трудолюбивому и ответственному аппаратчику. В обязанности входят сортировка, загрузка и выгрузка белья. За дневные смены с 8:00 до 20:00 с графиком 2/2 сотруднику готовы платить 2,5 тыс. с возможностью дополнительной оплаты. «Летом возможен выход в ночные смены, оплата 3500. 1600 бонусов на чистку личных вещей в химчистке. Надбавки за выслугу. Опыт не требуется, всему обучат на производстве», — уточняет работодатель.

Для квалифицированного персонала

Соискателям с высшим образованием экономиста, финансиста или бухгалтера со стажем работы более пяти лет предлагают должность ведущего экономиста в компании «Нефтегаз Калининград». Кандидату необходимо иметь высокий уровень владения ПК, операционной системой Windows (Word, Excel), программами «1С УТ10», «УТ11», «1С-Бух», «1С Розница», специальными системами «Клиент-Банк», «ЭДО», «ГИИС ДМДК», «ФТС», а также Интернетом и почтой. Кроме того, кандидат должен обладать такими личностными и профессиональными качествами, как умение работать в режиме многозадачности, исполнительность, внимательность, высокий уровень ответственности, коммуникабельность, стрессоустойчивость, грамотность, позитивность, пунктуальность, аналитические способности, обучаемость, гибкость, доброжелательность и инициативность. Работодатель предлагает пятидневную рабочую неделю, заработную плату от 100 тыс. руб. и работу в дружном коллективе.

В детский сад № 19 «Росинка» требуется учитель-логопед. Его трудовые обязанности будут состоять из обследования и определения структуры и степени выраженности речевых нарушений у воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, комплектации групп для занятий с учётом речевых нарушений воспитанников и проведения индивидуальных и подгрупповых занятий. Кроме того, работнику необходимо тесно сотрудничать с воспитателями, другими специалистами детского сада и родителями воспитанников, а также заниматься их консультированием. За это логопеду готовы платить 20 тыс. руб. Уточняется, что на работу принимаются соискатели с высшим образованием и умением ладить с людьми.





Вакансии без опыта работы

Водителю-оператору по обслуживанию снековых автоматов предлагают зарплату от 60 до 70 тыс. руб. От кандидата требуется наличие личного вместительного транспорта (универсал, «каблучок» или микроавтобус) и готовность его использовать, а также работоспособность, ответственность и позитивное отношение к своей работе. Работник должен получать на складе необходимую продукцию, заправлять кофейные и снековые аппараты ингредиентами, проводить инкассацию денежных средств, сдавать выручку в кассу офиса и поддерживать торговые аппараты в чистоте. Сотруднику предлагают пятидневную рабочую неделю и компенсационный пакет, состоящий из топлива и амортизации автомобиля.

Зарплату 18 тыс. руб. предлагают уборщице в школе олимпийского резерва на Аллее Смелых. Работать необходимо пять дней в неделю, с 8:00 до 16:00. Другая информация не указана.

Вакансии с неполной занятостью

В мебельную компанию «Дедал» требуется дворник, которому необходимо будет проводить закрытую уборку территории, чистку урн, уборку листвы осенью и снега зимой. График работы пятидневный, с 7:00 до 10:00 или с 8:00 до 11:00. Оплата почасовая — 250 рублей на руки. На должность готовы принять соискателя без стажа, однако опыт работы в уборке территорий и стрижке газонов желателен.

Зарплату от 28 до 30 тыс. руб., в свою очередь, готовы предложить уборщику служебных и производственных помещений в МАОУ СОШ № 24. Сотруднику необходимо мыть полы, удалять пыль с мебели и мыть окна и стены по мере необходимости. Опыт работы и образование не требуются.

Другие вакансии

Балтийский филиал Пушкинского музея ищет специалиста отдела художественных программ и творческих проектов. На должность готовы взять сотрудника без опыта работы, однако кандидат должен иметь высшее образование, обладать грамотной устной и письменной речью и быть уверенным пользователем ПК. На работе ему необходимо участвовать в подготовке и организации выставок, мероприятий и творческих проектов филиала, разрабатывать технические задания, оформлять запросы ценовой информации, общаться с коммерческими структурами по вопросам, касающимся творческо-выставочной и проектной деятельности, а также разрабатывать сметы и документации по билетной системе и выставочной деятельности. Работодатель же готов предложить «творческие задачи и опыт в команде профессионалов, дружный коллектив, офис в центре города» и заработную плату от 37 364 руб.

В магазин школьной одежды требуется ответственный, внимательный, аккуратный и пунктуальный менеджер-кассир с активной жизненной позицией, средним образованием и опытом работы. В обязанности сотрудника будут входить приём и выкладка товара, консультирование покупателей и работа на кассовом терминале. За это ему готовы платить 50 тыс. руб.

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»

* в Калининградской области сеть быстрого питания KFC переименована в «Ростикс»