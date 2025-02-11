Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном традиционном обзоре свежих вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» рассмотрел высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты в разных сферах, которые предлагают работодатели региона. На этой неделе топ самых высокооплачиваемых возглавили специалист по продаже недвижимости, машинист башенного крана и менеджер-специалист.

Для квалифицированного персонала

Самой высокооплачиваемой вакансией в этой категории стал специалист по продаже недвижимости. За входящие и исходящие коммуникации с клиентами и организацию просмотров и показов объектов недвижимости в удобном для соискателя районе обещают от 100 до 150 тыс. руб. (в объявлении отмечается, что сотрудник получает до 70% с каждой сделки). Работодатель предлагает бесплатное пятидневное обучение с опытным наставником, удобную закрытую платформу для работы, комфортные и обустроенные офисы в Калининграде и Пионерском, самостоятельный выбор направления работы (продажа новостроек, продажа загородной недвижимости, работа со вторичным жильем, аренда или продажа элитной недвижимости), возможность карьерного роста и дружный коллектив. Компания готова рассмотреть кандидатуру коммуникабельного соискателя без опыта работы с умением управлять своим временем, планировать и трудиться в команде.

Кандидату с высшим или средним профессиональным образованием и дополнительной подготовкой предлагают работу дежурного по режиму в кадетской школе-интернате с зарплатой 23 тыс. – 25 тыс. руб. В обязанности сотрудника входит обеспечение охраны жизни и здоровья кадет во время круглосуточного нахождения их на территории учреждения. Уточняется, что на работу требуются четыре человека — офицеры запаса или военные пенсионеры.

Рабочие вакансии

Одну из самых высоких зарплат в сфере рабочих специальностей предлагают машинисту башенного крана с соответствующим удостоверением и опытом работы не менее двух лет. За управление башенными кранами грузоподъёмностью до 15 т при производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ соискателю обещают от 100 до 130 тыс. руб.

В транспортно-логистическую компанию на постоянную работу требуется оператор котельной, в обязанности которого входит контроль за котельным оборудованием. Сотруднику предстоит работать по графику 1/3. Указанная заработная плата — 28 тыс. руб. на руки.

Вакансии без опыта работы

Компания по производству пива ищет менеджера-специалиста системы ЕГАИС. Работнику необходимо заниматься приёмкой накладных и ежедневным списанием отчётов в ЕГАИС, а также учётом и движением алкогольной продукции, учётом остатков и выполнением поручений главного бухгалтера. За это ему готовы платить 50 тыс. руб. по графику 5/2 с 8:00 до 17:00. Соискателю необходимо обладать знанием ПК и 1С и обладать экономическим образованием. Помимо прочего, специалист должен обладать такими личностным качествами, как коммуникабельность, исполнительность, обучаемость, внимательное отношение к цифрам и документам, демонстрировать позитивный настрой и желание работать и развиваться.

Традиционно соискателя без опыта работы готовы принять на должность уборщицы. «Мы ищем ответственного сотрудника для подработки в роли уборщицы. Это не просто работа, а возможность создать уют и порядок в общественных местах, а также заработать дополнительный доход», — заявляет работодатель. Клининговая компания предлагает график работы по будням в вечернее время с 19:00 (уточняется, что в среднем уборка занимает два часа) и зарплату 12 тыс. руб. на руки. Уборщице необходимо проводить влажную уборку коридоров, санузлов и лестниц, а также пополнение расходных принадлежностей в туалетных комнатах.

Вакансии с неполной занятостью

Зарплату 60 тыс. руб. предлагают водителю-курьеру-грузчику, которому необходимо развозить товар по городу в пять офисов выдачи с «функцией грузчика» в первой половине дня. Для трудоустройства соискатель должен обладать водительскими правами категории B и личным автомобилем со средним или большим кузовом. Опыт работы в экспедировании не обязателен, но желателен.

На КПП завода требуется контролёр в ночную смену. В перечень трудовых обязанностей сотрудника будут входить проверка территории охраняемого объекта путём обхода, осмотр рабочих цехов и собак, соблюдение порядка и чистоты и наблюдение за исправностью ворот и шлагбаума. Отдельно отмечается, что в выходные и праздничные дни он должен не допускать работников предприятия без предварительной подачи заявки начальником подразделения на сотрудника с указанием даты выхода на работу. Предпочтение в трудоустройстве отдаётся людям на пенсии. Заработная плата не указана.

Другие вакансии

От 50 до 60 тыс. руб. готовы платить ответственному, дисциплинированному и ответственному разнорабочему с навыком владения ручным электроинструментом. Работодатель также обещает будущему сотруднику премии к праздникам, годовые, обучение за свой счёт и пятидневную рабочую неделю. Уточняется, что оплачиваемые выходные при отсутствии заявок предоставляются по договорённости с руководителем. Работнику необходимо выполнять подсобные, ремонтные и вспомогательные работы на объектах и прокладывать слаботочные сети внутри помещений.

В клинику «Медэксперт» на Московском проспекте требуется рентгенолаборант с заработной платой от 50 до 80 тыс. руб. Соискателю для рассмотрения своей кандидатуры необходимо обладать средним специальным образованием и опытом работы не менее трёх лет. Другая информация не уточняется.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»