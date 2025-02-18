Работа в Калининграде: топ вакансий недели

На этой неделе в традиционном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» собрал актуальные предложения в различных отраслях и выделил позиции как с высокими, так и с низкими зарплатами. Среди первых оказались автослесарь, бухгалтер, рабочий по производству обуви и заместитель заведующего в детский сад.

Для рабочих специальностей

От 100 тыс. руб. готовы платить слесарю по ремонту автомобилей с опытом работы не менее года. В качестве преимущества компания указала регулярную выдачу зарплаты. Другая информация не уточняется.

На завод ЖБИ-2 требуется уборщик территории на неполный рабочий день. Необходимо будет пять дней в неделю с 16:00 до 20:00 поддерживать чистоту, обрабатывать реагентами дорожки и расчищать их от снега в зимний период, косить траву и убирать строительный мусор. За выполнение этих обязанностей работодатель предлагает 18,9 тыс. руб. Для трудоустройства необходимо быть ответственным и пунктуальным, опыт не требуется.

Для квалифицированного персонала

Самую высокую заработную плату в 88,3 тыс. руб. для на этой неделе предлагают главному бухгалтеру. Ему необходимо вести, составлять и сдавать бухгалтерский и налоговый учёты в полном объёме в гостинице в Балтийске, готовить и сдавать отчётность в ФНС и внебюджетные фонды, контролировать соблюдение порядка оформления документов, взаимодействовать с головным подразделением и составлять управленческую отчётность. Уточняется, что гостиница находится на реконструкции без осуществления операционной деятельности, которая должна возобновиться в августе-сентябре. Для рассмотрения резюме соискателю необходимы опыт работы в ОСНО и бюджетировании не менее трёх лет, практические навыки ведения всех участков бухгалтерского и налогового учета, уверенное знание налогового и трудового законодательства, а также профильное высшее образование.

Преподавателю дисциплины «Финансовая математика» в Российском университете кооперации предлагают заработную плату до 12,9 тыс. руб. Учебный план и программа предусматривают нагрузку в 43 часа. Работнику необходимо знать основы педагогики, физиологии и психологии, владеть методиками профессионального обучения, иметь высшее образование и опыт работы не менее года.

Вакансии без опыта работы

На линию по производству обуви в Багратионовском районе требуется рабочий на полный рабочий день. Соискателю необходимо законченное среднее специальное образование. Работодатель в свою очередь готов платить ему от 65 до 75 тыс. руб. Другая информация не уточняется.

МАДОУ № 10 ищет рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. За покрасочные, погрузочные и мелкие сантехнические и ремонтные работы по починке мебели, а также замену и починку дверных ручек ему готовы заплатить от 10 до 12 тыс. руб. Для трудоустройства необходимо выполнять все перечисленные виды работ. Кроме того, работник должен уметь заменять краны и чинить унитазы.

Вакансии с неполной занятостью

В детский сад № 4 требуется заместитель заведующего с высшим образованием. Указанная зарплата на 0,75 ставки — от 40 до 60 тыс. руб. Подробную информацию работодатель предлагает уточнить по телефону.

Уборщице в жилом комплексе на ул. Челнокова за уборку подъездов и лестничных пролётов обещают платить 20 тыс. руб. Другая информация не уточняется.

Другие вакансии

Для развоза овощей и фруктов по торговым точкам Калининграда и области требуется водитель-экспедитор категории С с опытом работы не менее года. Соискателю необходимо будет работать по будням с 8:00 до 17:00 и по субботам с 9:00 до 14:00. В свою очередь работодатель готов предоставить бесплатное питание и платить 80 тыс. руб.

В производственную компанию, оказывающую услуги по обработке текстиля для РЖД, требуется грузчик. Работник должен заниматься погрузкой-выгрузкой, транспортировкой, перемещением и укладкой инвентаря и прочих грузов. Кроме того, в обязанности будет входить снабжение вагонов РЖД мягким съемным инвентарём и постельным бельём. Заработная плата сдельная и, как уверяет работодатель, составляет от 40 до 60 тыс. руб. в месяц. Рабочий день — 12 часов, с 8:00 до 20:00. При приёме на работу обязательно требуется военный билет. Медицинская комиссия и обучение производится за счёт компании.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»