Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» собрал актуальные предложения от работодателей региона. Внимание традиционно уделяется высокооплачиваемым и низкооплачиваемым вакансиям для рабочих специальностей, квалифицированного персонала, а также вакансиям без опыта работы и с неполной занятостью. В конце февраля лидирующие позиции заняли водитель мусоровоза, начальник юридического отдела, ассистент стоматолога и электрик.

Рабочие специальности

Самой высокооплачиваемой вакансией в этой категории стал водитель мусоровоза. Работнику необходимо будет вывозить мусор в Калининграде и области. Компания готова рассмотреть кандидатуру знающего окрестности водителя с трёхлетним опытом работы на грузовых автомобилях. Ему готовы платить от 100 до 160 тыс. руб. в месяц.

Торговая сеть «Spar» готова принять гриль-повара на полный рабочий день. Указанная заработная плата — от 2,7 до 2,8 тыс. руб. Другая информация не уточняются.

Квалифицированный персонал

Самую высокую зарплату на этой неделе готовы предложить начальнику юридического отдела в «Светловском комбинате мясопродуктов» с опытом работы не менее трёх лет на руководящей должности или заместителем на пищевом предприятии. В обязанности работника будут входить «работа с договорами контрагентов, претензионная работа, взаимодействие с правительством Калининградской области, суды, арбитраж, юридическое сопровождение сделок и контроль за работой подчиненных сотрудников». За это ему предлагают зарплату от 100 до 150 тыс. руб.

В клининговую компанию требуется инженер ЖКХ, которому обещают платить 30 тыс. руб. Сотруднику необходимо организовывать техническое обслуживание и работы по ремонту и профилактике инженерных систем МКД, вести техническую документацию, выполнять текущие заявки, контролировать качество выполненных работ, принимать жителей по техническим вопросам и заниматься подготовкой письменных ответов. Для трудоустройства необходимы опыт работы в сфере ЖКХ на аналогичной должности, высшее строительное или техническое образование, знание правил эксплуатации, обслуживания и ремонта сооружений, оборудования, инженерных систем и сетей. Также соискатель должен обладать стрессоустойчивостью, быстрой обучаемостью, умением работать с большим объемом информации, навыком принимать самостоятельные ответственные решения в рамках своей компетенции.

Без опыта работы

Медицинский центр «Апрель» также готов принять на работу стрессоустойчивого ассистента стоматолога со средним профессиональным образованием и действующим сертификатом «Сестринское дело». Работодатель предлагает соискателю зарплату 55 тыс. руб., сменный шестичасовый график (с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00, которые будут чередоваться ежедневно), полный социальный пакет и скидки на обслуживание в центре для семьи.

Ответственным соискателям без вредных привычек предлагают вакансию охранника-контролёра, который будет заниматься контролем въезда-выезда автотранспорта и перевозимых грузов, входа-выхода сотрудников и посторонних лиц на территорию компании, а также обходом территорию и обеспечением сохранности объекта. Работать необходимо по графику сутки через трое. Указанная зарплата — до 20 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

Электрику с опытом работы и группой допуска электробезопасности не ниже третьей предлагают работу на ЖБИ «Мелиорация». Работнику необходимо ремонтировать и обслуживать электрооборудование в заводе. За это ему готовы платить от 60 до 80 тыс. руб. Несмотря на заявленную в вакансии «неполную занятость», работодатель предлагает электрику трудиться с графиком 2/2 по 12 часов.

Детский сад № 119 ищет повара. В его трудовые обязанности будут входить приготовление пищи для детей разных возрастных групп с соблюдением технологий, подготовка рабочей поверхности и кухонного инвентаря, использование спецодежды, строгое соблюдение правил разделки продуктов и требований действующего СанПиНа. Для тродоустройства не требуется опыт работы — от соискателя нужны лишь «навыки изменения ассортимента блюд в зависимости от текущих требований руководства детского сада, учёт совместимости продуктов и соблюдение техники безопасности». Работодатель обещает зарплату от 23 до 35 тыс. руб. в месяц.

Другие вакансии

В кафе требуется повар горячего цеха на полный рабочий день. «График работы 2/2 с 06.00 до 18.00 (или с 07.00 до 19.00), всего 13-14 смен в месяц, воскресенье всегда выходной день. Мы гарантируем своевременную выплату заработной платы, бесплатное питание, полный соц. пакет, премии, „тринадцатую“ заработною плату», — уверяет работодатель. Сотруднику готовы предложить 50 тыс. руб. Опыт работы будет желателен для рассмотрения кандидатуры.

Строительная компания приглашает на постоянную работу грузчика склада, обладающего такими личностными качествами, как внимательность и ответственность. За погрузо-разгрузочные работы ему готовы платить 48 тыс. руб. Уточняется, что рабочий день длится с 8:00 до 17:00. Опыт работы не требуется.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»