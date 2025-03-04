Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» собрал свежие предложения от работодателей региона. Традиционно мы выбираем низкооплачиваемые и высокооплачиваемые позиции. В начале марта в топ вошли экскаваторщик, ветеринар, кладовщик-грузчик и медсестра процедурного кабинета.

Вакансии для рабочих специальностей

Самая высокооплачиваемая вакансия в этой категории — экскаваторщик/бульдозерист на карьере по добыче и реализации песка. Сотруднику необходимо работать на бульдозере или экскаваторе, ремонтировать и обслуживать спецтехнику. Работодатель в свою очередь предлагает заработную плату 90 тыс. руб. «два раза в месяц в соответствии с фактически отработанным временем 500 рублей в час» и компенсацию расходов на дорогу к месту работы и обратно. Для трудоустройства необходим опыт работы на бульдозере или экскаваторе не менее трёх лет.

Одну из самых низких зарплат предлагают младшему воспитателю в детский сад № 110 — от 25 до 28 тыс. руб. На позицию готовы взять человека без опыта работы. Другие подробности не уточняются.





Вакансии для квалифицированного персонала

Соискателям, желающим работать с животными и оказывать им помощь, предлагают работу ветеринарного врача. Руководство готово предложить зарплату от 80 до 100 тыс. руб., служебное жильё и питание. В обязанности ветеринара будут входить приём животных, грамотное использование оборудования и инструментария для профилактики, диагностики и лечения питомцев. Опыт работы не требуется.

В школу № 26 требуется учитель географии, которому необходимо разрабатывать и реализовывать программы в рамках основной общеобразовательной программы, а также осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. Для приёма на работу соискатель должен владеть формами и методами обучения, способностью объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля, разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, владеть ИКТ-компетенциями и организовывать различные виды внеурочной деятельности. Помимо прочего, необходим опыт работы не менее года. Платить учителю обещают от 20 до 30 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Сеть магазинов спортивных товаров и веломастерских предлагает соискателям без опыта вакансию кладовщика-грузчика. В обязанности сотрудника входят пpиём продукции, её выдача сo cклада, пoгрузoчно-paзгpузочные pаботы, хранeниe матеpиaльныx цeнностeй, пpоверкa товapно-сопроводительных документов, учeт и ведение cкладcкoй документации и поддержание порядка на складе. От соискателя требуются активный образ жизни, готовность к физическим нагрузкам, ответственность, аккуратность, исполнительность и материальная ответственность. Навыки пользования ПК и начальные знания 1С станут дополнительным преимуществом при трудоустройстве. Указанная зарплата — от 50 до 60 тыс. руб.

Компания, работающая в сфере продуктов здорового питания, открывает вакансию на должность продавца-консультанта. На эту позицию ищут активного, ответственного и общительного человека. Преимуществом для соискателя станут знание компьютера, 1С и опыт работы. Как уточняет работодатель, оплата труда состоит из оклада и премии 4–9%. Указанная зарплата — от 22,5 до 30 тыс. руб.





Вакансии с неполной занятостью

Медцентр «Апрель» готов принять на работу стрессоустойчивую медицинскую сестру процедурного кабинета со средним профессиональным образованием и действующим сертификатом «Сестринское дело». Работодатель предлагает зарплату от 60 до 70 тыс. руб., график работы с понедельника по субботу с 8:00 до 14:30, полный социальный пакет и скидки на обслуживание в центре для семьи.

Среди вакансий с неполной занятостью традиционно одну из самых низких зарплат предлагают уборщице служебных помещений — от 18 до 24 тыс. руб. Сотруднице необходимо убирать кабинеты, коридоры и лестничные пролёты в детском саду. Другая информация не уточняется.

Другие вакансии

Фирме «Авдеев и К» на полный рабочий день требуется аудитор с опытом работы не менее пяти лет и высшим образованием. В обязанности сотрудника входит участие в аудиторских проверках бухгалтерской отчётности предприятий Калининградской области. Как пишет работодатель, резюме необходимо прислать на почту, указанную в вакансии.

«Калининградская пригородная пассажирская компания» ищет специалиста по закупкам, который будет составлять план закупок, его корректировку, закупочную документацию для проведения закупок через электронные конкурентные процедуры, а также формировать обоснованную закупку и её начальную цену и готовить и размещать в ЕИС документацию. Для трудоустройства следует быть коммуникабельным, ответственным и стрессоустойчивым. Кроме того, необходим опыт работы не менее двух лет. Указанная зарплата — от 56,7 до 65,1 тыс. руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»