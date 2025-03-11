Работа в Калининграде: топ вакансий недели

0 0

В обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал актуальные предложения от работодателей, опубликованные в разделе «Работа». Мы традиционно уделяем внимание как высокооплачиваемым, так и низкооплачиваемым предложениям. Во второй декаде марта в топ вышли вакансии стоматолога-терапевта, автомеханика, оператора производственной линии, грузчика, менеджера по продажам и мастера-приёмщика.

Вакансии для квалифицированного персонала

Самую высокую зарплату этой недели предлагают стоматологу-терапевту. Как уверяет работодатель, зарабатывать врач будет от 80 тыс. до 200 тыс. руб. на «индивидуальных условиях». Кроме того, специалисту обещают возможность профессионального роста и развития, комфортные условия труда в дружном коллективе, полный социальный пакет и корпоративную одежду и обувь. Кандидату на эту позицию необходимо обладать высшим образованием, сертификатом (аккредитацией) и свидетельством о повышении квалификации по специальности, а также иметь опыт работы не менее трёх лет, владеть современными методиками, технологиями и материалами и уметь работать на ПК.

Соискателям с высшим образованием и опытом работы не менее трёх лет на руководящей юридической должности на производственном предприятии предлагают вакансию руководителя юротдела в компанию по изготовлению шоколада и кондитерской глазури. Помимо прочего, от кандидата требуются компетенции в области работы предприятий СЭЗ Калининградской области, знание законодательных актов, регламентирующих производственно-хозяйственную и финансовую деятельность, а также гражданских, административных и финансовых прав. На должность рассматриваются работники, готовые работать в офисе. Указанная зарплата — 100–150 руб. График работы не уточняется.

Вакансии для рабочих специальностей

Профильный сервис по ремонту автомобилей «Mercedes» и «BMW» в связи с расширением приглашает на работу автомехаников. Сотрудники должны обслуживать авто, проводить плановое техобслуживание, заниматься диагностикой и ремонтом подвески, ремонтировать и обслуживать тормозную систему, устранять неисправности узлов и агрегатов. Для трудоустройства следует иметь опыт работы не менее двух лет на аналогичной должности, соблюдать правила и распорядки внутри компании и быть исполнительным и пунктуальным. Работодатель, в свою очередь, обещает зарплату 130 тыс. руб.

На должность приёмщика драгоценных металлов в ломбард требуется ответственный, коммуникативный и нацеленный на результат сотрудник, который будет заниматься скупкой, оценкой и продажей. От кандидата также требуются опыт работы в 1С, навык работы с «денежной наличностью» и стаж не менее года. Компания же предлагает график работы 2/2 с 10:00 до 20:00, зарплату 30 тыс. руб., которая состоит из оклада и процента от продаж, и дополнительно оплачиваемые подработки.

Вакансии без опыта работы

Соискателям без опыта работы готовы предоставить место оператора производственной линии в компанию, занимающейся изготовлением окон. Работодатель требует от своего сотрудника проведение работ по установке и ламинированию плёнки на поверхности ПВХ уровня, а также настройку и контроль производственного процесса. Платить компания обещает от 70 тыс. до 90 тыс. руб.

На должность младшего воспитателя с зарплатой от 22 тыс. до 30 тыс. руб. готовы взять кандидата без опыта работы, но со средним образованием, медицинской книжкой с пройденной комиссией, а также справкой об отсутствии судимостей. Трудиться сотрудник должен полный рабочий день «согласно должностной инструкции». Другие подробности не уточняются.





Вакансии с неполной занятостью

Полесская компания предлагает вакансию грузчика, которому, однако, придётся проводить «уборку мусора на предприятии завода вокруг мусорного контейнера». За выполнение этой задачи работнику обещают платить 40 тыс. руб. Работодатель также рассматривает возможность трудоустройства кандидата без опыта.

Одни из самых низких зарплат традиционно предлагают в сфере образования. 23 тыс. руб. намерены платить учителю информатики в ШИЛИ. Сотруднику необходимо будет готовить и качественно проводить уроки в соответствии с учебными программами и требованиями ФГОС, а также объяснять сложные темы доступным языком и стимулировать активную учебную деятельность учеников. На должность готовы рассмотреть соискателя без стажа.

Другие вакансии

Зарплату от 50 тыс. до 150 тыс. руб. обещают платить менеджеру по продажам, который будет искать клиентов, обрабатывать заявки и продажи товаров со складов, заниматься логистикой, продавать заказной товар, оформлять отгрузочные документы и контролировать дебиторские задолженности. На позицию готовы принять соискателя с опытом работы в продажах и закупках в строительной сфере, знанием 1С и умением пользоваться ПК. В свою очередь, компания предлагает пятидневный график с 9:00 до 17:00 и компенсацию расходов на мобильную связь. Также уточняется, что в первый месяц зарплата сотрудника составит 50 тыс. руб., «далее 35 тыс. плюс процент от продаж».

В грузовой автосервис требуется мастер-приёмщик, от которого необходим опыт работы от одного года, знание технического устройства и основных принципов технического обслуживания и ремонта грузовых автомобилей, уверенное пользование ПК, отличные навыки общения с клиентами, умение решать возникающие проблемы, эффективно организовывать работу и управлять временем. Среди личностных качеств преимуществом станут коммуникабельность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, ответственность и желание работать и зарабатывать. В трудовые обязанности сотрудника входят приём грузовых автомобилей на ТО и ремонт, ведение заказ-нарядов, взаимодействие с клиентами, предоставление информации о ходе работ и сроках выполнения, организация и координация работы механиков и обеспечение эффективного процесса ремонта, составление заявок на необходимые запчасти и оформление необходимой документации. За это работодатель готов платить от 80 до 200 тыс. руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»