Топ вакансий недели: повар-сушист, тренер по плаванию и автор прогноза погоды

В обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» на этой неделе, «Новый Калининград» собрал актуальные предложения от работодателей Калининградской области. Традиционно мы рассмотрели как высокооплачиваемые, так и низкооплачиваемые позиции, включая вакансии для рабочих специальностей и квалифицированного персонала.

Рабочие специальности

Самой высокооплачиваемой вакансией в категории рабочих специальностей стал водитель бетононасоса. Работнику необходимо будет доставлять бетон на объекты города и области, а также поддерживать транспортное средство в технически исправном состоянии. На должность готовы принять кандидата с водительскими правами категории В и С, а также с опытом управления автобетононасосом или миксером-бетоновозом не менее трех лет. Заработная плата составляет от 100 до 160 тыс. руб. в месяц. Переработки работодатель также обещает оплачивать. Указанный график работы — с понедельника по пятницу с 7:45 до 17:00, а в субботу с 7:45 до 14:00.

В пекарне «Империя вкуса» открыта вакансия повара-сушиста. Работнику, заинтересованному в развитии и питающему интерес к японской кухне, необходимо будет готовить блюда согласно рецептуре. Кроме того, от сотрудника требуются чистоплотность, скорость, пунктуальность и опыт работы. Указанная зарплата — 2,5–5 тыс. руб.

Квалифицированный персонал

В диагностическую лабораторию «Медэксперта» на полный рабочий день требуется врач лабораторной диагностики (цитолог) с опытом работы от трёх лет. Соискателю предлагается выбор графика работы — 2/2 или 5/2. Платить работнику обещают от 80 до 90 тыс. руб.

В «дружный коллектив Гидрометеорологического центра» требуется океанолог с высшим профессиональным образованием. Кандидат на позицию должен иметь базовые знания в области океанологии и гидрометеорологии. Опыт работы не требуется. При трудоустройстве работодатель будет обращать внимание на такие личностные качества сотрудника, как коммуникабельность, ответственность, организованность и пунктуальность. Океанологу предстоит анализировать карты, составлять и писать прогнозы, а также работать в специальных программах, для освоения которых предусматривается обучение. Контроль за приемом и передачей информации тоже станет частью обязанностей сотрудника. За выполнение этих видов работ специалисту готовы платить от 22 до 27 тыс. руб. Резюме необходимо отправлять на почту. Более подробную информацию центр обещает предоставить во время собеседования.

Вакансии для соискателей без опыта работы

«Первый хлебозавод» ищет формовщика теста, которого готовы обучить и обеспечить оплачиваемой стажировкой. Зарплата на позиции составляет 39–40 тыс. руб. Компания предлагает график работы 2/2 по 12 часов (с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00), работу «в центре города в команде профессионалов», возможность карьерного и профессионального роста, новогодние подарки для детей сотрудников, санаторно-курортное лечение, а также премии по итогам работы и к профессиональным праздникам.

В клининговую компанию требуется офисный менеджер, которому готовы платить 23 тыс. руб. Кандидат должен обладать грамотной речью, стрессоустойчивостью, быстрой обучаемостью и умением работать с большим объемом информации. Ему также необходима способность принимать самостоятельные ответственные решения в рамках своей компетенции. Трудовые обязанности включают прием и распределение звонков, ведение документооборота, делопроизводство, прием посетителей, а также отправку и прием корреспонденции через «Почту России» и курьерские службы. Помимо прочего, менеджер будет отвечать за обеспечение жизнедеятельности офиса, включая закупку канцелярских товаров и воды.

Вакансии с неполной занятостью

Дворец спорта «Юность» приглашает на работу тренера-преподавателя по плаванию с высшим образованием на 2025-2026 учебный год. Ему готовы платить от 30 до 60 тыс. руб. в зависимости от нагрузки и квалификации, а также предоставить отпуск продолжительностью 42 дня. График работы будет установлен в соответствии с учебным планом и количеством обучающихся в учебных группах. Уточняется, что обязанности включают в себя организацию и проведение спортивно-оздоровительной подготовки детей по плаванию как в бюджетных, так и в внебюджетных группах.

В спортивный центр морской и физической подготовки требуется дежурный по залу. Обязанности состоят из контроля и поддержания порядка в раздевалках, душевых и туалетах бассейна, а также помощи в поиске и сохранении забытых детьми вещей. Опыт работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, будет желательна. Платить сотруднику обещают от 22 до 25 тыс. руб.

Другие вакансии

В связи с расширением торговой сети брендовых сумок из натуральной кожи требуется опытный продавец-консультант с грамотной речью и желанием помогать клиентам. Помимо стажа, соискателю необходимо обладать знанием стилей, направлений и тенденций в моде, а также быть активным, честным, ответственным, внимательным, опрятным и доброжелательным. Работнику следует грамотно и компетентно консультировать клиентов, помогать им, следить за сохранностью товара, поддерживать порядок в торговом зале и обеспечивать высокий уровень обслуживания. Компания в свою очередь предлагает график 2/2 и заработную плату от 50 до 60 тыс. руб., которая включает в себя процент от выручки.

«Водоканал» ищет электрогазосварщиков с опытом работы не менее трёх лет из Калининграда, Гурьевска, Пионерского, Зеленоградска и Полесска. Им необходимо будет «производить на основании наряда сварочные работы, вести учет сварочного оборудования, ежемесячно осуществлять продувку сварочного аппарата, производить промывку шлангов, проверять изоляцию держателей, кабеля, первичную и вторичную обмотки сварочного аппарата, осуществлять смазку регулировочного механизма и проверку болтовых соединений», а также «ежегодно предоставлять инженеру-механику манометры редукторов для их проверки в палате мер и весов». Указанная зарплата — 45687– 50322 руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград