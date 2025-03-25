Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В традиционном обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал актуальные предложения от работодателей, размещённые в разделе «Работа». На этой неделе в число самых высокооплачиваемых попали вакансии машиниста экскаватора, начальника отдела закупок, торгового представителя, разнорабочего и оператора помывки крупногабаритной техники.

Вакансии для рабочих специальностей

На этой неделе одну из самых высоких зарплат предлагают машинисту экскаватора шестого разряда — от 80 до 100 тыс. рублей. Работодатель обещает выплачивать зарплату еженедельно. В обязанности специалиста входят ежесменное техническое обслуживание экскаватора и выполнение строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ экскаватором с ковшом, оснащенным дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, на рабочих площадках заказчика. Отмечается, что компания ищет кандидата со средним образованием, опытом работы не менее трёх лет, водительскими правами категории «В», удостоверением тракториста-машиниста и свидетельством машиниста экскаватора шестого разряда.

В числе одних из самых низкооплачиваемых вакансий вновь оказались сотрудники дошкольных учреждений. На этот раз зарплату от 23 до 30 тыс. руб. предлагают младшему воспитателю в детском саду № 119. Сотрудник должен будет помогать старшему коллеге в организации учебной и игровой деятельности детей, а также соблюдать «режимные моменты в ДОУ». На полный рабочий день готовы принять соискателя без опыта.

Вакансии для квалифицированного персонала

Самую высокую зарплату в этой категории предлагает ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области». Учреждение ищет начальника отделения закупок с зарплатой от 80 до 90 тыс. рублей. От кандидата требуется высшее профессиональное образование и опыт работы по 44-ФЗ не менее трёх лет. Предпочтение также будет отдано специалистам с уверенным знанием федерального законодательства в области закупок и с удостоверением о прохождении обучения, а также имеющим опыт закупочной деятельности в сфере строительства. В зону ответственности сотрудника войдут предварительный сбор данных о потребностях и ценах, подготовка закупочной документации, обработка результатов, осуществление процедур закупок, заключение контрактов, мониторинг и аудит. Кроме того, потребуются проверка качества поставляемых товаров и соблюдения условий контрактов.

Школа № 48 ищет учителя географии и готова предложить ему за преподавание в соответствии с должностной инструкцией от 20 до 30 тыс. руб. На должность может претендовать соискатель без стажа. Другая информация не уточняется.

Вакансии без опыта работы

На мясокомбинат требуются разнорабочие на участках, в трудовые обязанности которых будут входить упаковка, нарезка, сервировка и формовка продуктов. Компания предлагает зарплату от 70 до 100 тыс., спецодежду, бесплатное питание и доставку до места работы. «Опыт работы на мясном производстве приветствуется. Если опыта нет, научим. Главное желание обучаться и работать», — уверяет работодатель.

Работу с гибким графиком и возможностью подработок предлагает кафе в Светлогорске, которое готово рассмотреть на должность кухонных рабочих кандидатов без стажа, в том числе и несовершеннолетних. Заработная плата состоит из 2,5 тыс. за смену и премий. График — 2/2 с возможностью совмещения с учёбой или другой работой. Работодатель обещает бесплатное горячее питание, униформу, скидки на меню для сотрудников, а также компенсацию проезда для иногородних и прохождение медкомиссии за счёт компании.

Вакансии с неполной занятостью

Возможность трудоустройства на работу с неполной занятостью предлагает транспортно-логистическая компания «Новик Логистик», которая ищет оператора помывки крупногабаритной техники. В обязанности сотрудника входят мойка контейнеров, тягачей и прицепов — примерно 10 единиц техники в день. Работодатель предлагает работнику полностью «белую» зарплату 50 тыс. руб., а также (несмотря на указанную неполную занятость) график 2/2 с 8:00 до 20:00. Опыт работы на автомойке желателен, но необязателен. Для трудоустройства также необходимы такие личностные качества, как исполнительность и ответственность.

На завод требуется рабочий тепличного хозяйства, который должен будет выращивать овощные культуры и цветы. В числе преимуществ компания указывает «график работы 5/2 с 8:00 до 12:00, доставку служебным транспортом, место работы в районе мкр. А. Космодемьянского, рассмотрение кандидатов со всех регионов России, предоставление общежития, подарки детям на Новый год, вкусные обеды в столовой на территории предприятия и собеседования без предварительной записи». За труд работника намерены платить 15 тыс. руб.

Другие вакансии

Школа № 5 в Светлом ищет бухгалтера по заработной плате на полный рабочий день. Для приёма на работу желателен опыт работы не менее трёх лет. Бухгалтеру обещают платить от 55 до 70 тыс. руб. Другая информация не уточняется.

Компании «Цефей» требуется торговый представитель с «успешным опытом продаж продуктов питания и работы с широким ассортиментом». От соискателя также ожидается умение находить и удерживать клиентов, желание развиваться внутри компании и обучаемость. В число рабочих задач сотрудника входят стабильное выполнение и перевыполнение планов продаж (KPI), расширение клиентской базы и территории, увеличение ассортимента в торговых точках, поиск новых мест для размещения продукции в Черняховске, а также заключение и сопровождение договоров, работа с документами (сертификаты, накладные, акты сверок), контроль дебиторской задолженности и максимальная поддержка продаж в торговых точках. За это торговому представителю готовы платить от 70 до 120 тыс.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»