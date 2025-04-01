Работа в Калининграде: топ вакансий недели

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В свежем обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал актуальные предложения от работодателей, опубликованные в разделе «Работа». На этой неделе среди самых привлекательных по зарплате позиций оказались врач-нефролог, сварщик, обработчики рыбы и главный бухгалтер.

Вакансии для квалифицированного персонала

В медицинский центр «Эскулап», оказывающий услуги по гемодиализу, требуется врач-нефролог. В обязанности сотрудника входят: диспансерное наблюдение и лечение амбулаторных нефрологических больных, непосредственное участие в подключении пациентов к аппарату «искусственная почка», проведение процедуры гемодиализа, проверка правильности заполнения карт диализа в истории болезни. Помимо прочего, специалисту центра необходимо иметь аккредитацию по специальности «Нефрология» и опыт работы не менее пяти лет. Платить обещают от 95 тыс. до 120 тыс. руб.

Калининградский филиал Санкт-петербургского университета МВД РФ ищет психолога, который будет исследовать индивидуальные качества сотрудников, работников, обучающихся и абитуриентов. На должность готовы принять соискателя без опыта работы, требуется лишь высшее психологическое образование. Указанная зарплата — от 22,4 тыс. до 30 тыс. руб.

Вакансии для рабочих специальностей

Компания «СК Билд» предлагает самую высокую зарплату для рабочих специальностей (от 120 тыс. до 150 тыс. руб.), а также вахтовую работу сварщиком в Таганроге на два месяца. Проезд и проживание работодателей готов предоставить. Для трудоустройства необходим опыт сварки стальных труб не менее трёх лет.

На АЗС «Идель» на ул. Судостроительной требуется сотрудник-заправщик. В обязанности работника будут входить помощь клиентам в заправке автомобилей, сопровождение заправки, визуальный контроль за колонками, помощь при приеме нефтепродуктов и поддержание чистоты на АЗС. Трудиться предстоит по графику 1/3, с 8:00. За это заправщику собираются платить от 22 тыс. до 25 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Рыбоконсервный завод в Пионерском приглашает на работу обработчика рыбы. В обязанности сотрудника входят обработка рыбы, укладка в банки, нанизка на прутки для копчения и другие производственные процессы. От кандидата ожидают дисциплинированность, готовность к физическому труду и прохождению первичного медосмотра. Работодатель в свою очередь предлагает стабильную зарплату от 55 тыс. до 80 тыс. руб., медкомиссию за счёт компании, спецодежду, горячее питание и корпоративный транспорт из Калининграда, Светловского, Светлого, Зеленоградска, Пионерского, Балтийска и Янтарного.

На производство «ЖБИ» требуется лаборант. «Можем взять студента, только закончившего строительный техникум. Обучим», — уверяет работодатель. Своему сотруднику завод готов платить от 21 тыс. до 30 тыс. руб. Другая информация не уточняется.

Вакансии с неполной занятостью

Дорожно-строительное предприятие ищет главного бухгалтера. Уточняется, что его рабочий день будет длиться четыре часа. За ведение бухгалтерского учёта сотрудник будет получать 50 тыс. руб. Для рассмотрения резюме кандидата требуется опыт работы более пяти лет и высшее образование.

Соискателям без опыта работы, в частности, студентам, предлагают попробовать свои силы на позиции маркетолога. Сотруднику фирмы необходимо вести социальные сети, а также работать с сайтом, рекламой и фотошопом. Указанная зарплата за выполнение этих обязанностей — от 25 тыс. до 35 тыс. руб.

Другие вакансии

Кандидатов, имеющих стаж в сборке металлоконструкций (ограждений, ферм, колонн, секций ограждений, строительных конструкций) и монтажных работ, готовы принять на должности слесаря-сборщика металлоконструкций. Помимо этого, в круг обязанностей сотрудника войдут заготовка деталей, разметка и укрупнённая сборка по чертежам. За это слесарю-сборщику собираются платить от 80 до 100 тыс. руб.

Телекоммуникационная компания «Мител» ищет помощника в обслуживании аквариума на полный рабочий день. Детали работы фирма не раскрывает: «Подробности на собеседовании. Звоните по указанным номерам телефона».

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Денис Туголуков / «Новый Калининград»