Работа в Калининграде: топ вакансий недели

«Новый Калининград» проанализировал вакансии, опубликованные в разделе «Работа», и составил обзор самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых предложений на рынке труда на этой неделе. Подробности — в традиционном обзоре.

Вакансии для квалифицированного персонала

Кейтеринговая компания «Русский пир» приглашает на должность руководителя финансово-экономического отдела соискателей с высшим профильным образованием и опытом работы не менее пяти лет в сфере бухгалтерского и налогового учета. Для трудоустройства необходимы уверенные знания всех участков учета, а также владение программами «Контур-Диадок», «1С Общепит», «1С Управление торговлей», «ЕИС», «1С ЗУП» и «Банк-клиент». В рабочие задачи сотрудника входят управление движением финансовых ресурсов, разработка финансовой стратегии, контроль исполнения бюджета, анализ финансово-хозяйственной деятельности и руководство отделом из пяти человек. Компания предоставляет график 5/2 с 8:00 до 17:00, комфортный офис в центре города, релокацию за счет работодателя, развитие профессиональных компетенций и компенсацию корпоративной связи. «Стартовая зарплата» — 150 тыс. руб., которую готовы индексировать каждый год.

Уже традиционно в число самых низкооплачиваемых вакансий входят педагогические — на этот раз учителю химии предлагают зарплату от 25 до 40 тыс. На рабочем месте сотруднику необходимо разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы, осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, планировать и проводить учебные занятия, а также систематически анализировать эффективность учебных занятий и подходов к обучению.

Вакансии для рабочих специальностей

Оплату труда в размере от 85 до 110 тыс. руб. предлагает водителю автобуса компания «Зеленоградск-Транс», которая осуществляет регулярные пассажирские перевозки по международным, междугородним и пригородным маршрутам на автобусах большой, средней и малой вместимости. Для рассмотрения резюме кандидат должен иметь водительские правы категории D и опыт вождения. Кроме того, иногородним водителям предоставляется возможность проживания.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» приглашает кандидатов на вакансию оператора видеонаблюдения. Стаж работы не требуется, но приветствуется опыт в аналогичной должности и уверенное владение ПК. В обязанности войдут видеонаблюдение за территорией, контроль въезда/выезда транспорта и ТМЦ, работа с системой контроля доступа (СКУД), выявление нарушений, ведение отчетности и журнала смен. Работодатель обещает стабильную «белую» зарплату 37 тыс. руб. с выплатами два раза в месяц, график работы 2/2 (с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00), спецодежду, льготное питание, доставку корпоративным транспортом, бесплатный тренажерный зал, продуктовые квартальные подарки, дополнительные дни отпуска за стаж, бонус за рекомендацию друга и участие в акциях и розыгрышах, а также подарки и экскурсии на производство для детей.

Вакансии без опыта работы

«Новая аптека» приглашает фармацевтов-провизоров на работу в новые точки (по адресам ул. Житомирская, ул. Левитана, ул. Орудийная, ул. А. Смелых, ул. Киевская, п. Васильково, ул. Дадаева, ул. Герцена, г. Мамоново, г. Зеленоградск, г. Светлогорск, п. Янтарный). Обязанности включают фармконсультирование клиентов, продажу лекарственных препаратов и сопутствующих товаров, соблюдение корпоративных стандартов обслуживания, поддержание фармацевтического и санитарного порядка и выкладку товара. От соискателя требуются профильное образование, действующий сертификат или свидетельство об аккредитации, уверенное владение ПК, знание фармакологии, вежливость, внимательность, коммуникабельность, ориентированность на результат и желание развиваться. В свою очередь компания предлагает зарплату от 50 до 80 тыс. руб., которая состоит из оклада и премий, стимулирующие выплаты по итогам работы «приятные бонусы» ко дню рождения и т.п.

В пивную компанию требуется ответственный рабочий по обслуживанию здания, умеющий выполнять мелкие ремонтные работы «в офисном здании и на территории». От сотрудника также требуется умение врезать замки, делать мелкий ремонт сантехники и мебели в здании, косить траву триммером на территории и при необходимости убирать снег зимой. Указанный график работы — с 8:00 до 15:00, зарплата — от 22 до 25 тыс.

Вакансии с неполной занятостью

Самой высокооплачиваемой вакансией в этой категории стал кассир в активити-парк. За проведение кассовых операций, информирование гостей об услугах и тарифах, а также соблюдение требований кассовой дисциплины ему готовы платить от 54 до 60 тыс. При трудоустройстве дополнительным преимуществом станет опыт работы и знание программы «GameKeeper». Кроме того, от соискателя требуются хорошие коммуникативные навыки и ответственный подход к работе.

«Школа будущего» ищет помощника воспитателя на сменный график работы и зарплатой от 17,5 до 23 тыс. руб. В перечне обязанностей сотрудника — уборка в дошкольной группе и игровой два раза в день, проветривание, организация питания (сервировка стола и уборка после еды без мытья посуды) и смена постельного белья один раз в две недели. На должность готовы рассмотреть кандидата без опыта.

Другие вакансии

Компания «Тепличка» предлагает вакансию разнорабочего на склад с ежедневной оплатой. В месяц, как уверяет работодатель, можно заработать от 45 до 50 тыс. (2,2 тыс. руб. в день). Сотруднику необходимо будет помогать в работе и заниматься погрузкой-разгрузкой товара. Опыт не требуется.

Компании «Kenigroof» требуется кровельщик или помощник кровельщика. «Опыт будет являться преимуществом. Если опыта нет — научим», — указано в описании вакансии. Указанная зарплата — от 70 до 140 тыс. руб. Другая информация не уточняется.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»