Топ вакансий недели в Калининграде: курьер, кондиционерщик, бухгалтер и повар

В традиционном еженедельном обзоре свежих вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» изучил высокооплачиваемые и низкооплачиваемые предложения на рынке труда.

Вакансии для рабочих специальностей

Самую высокую зарплату — от 80 до 120 тыс. руб. — предлагают кондиционерщику, которому предстоит заниматься монтажом и обслуживанием кондиционеров. От соискателя требуется опыт работы не менее года. Более подробную информацию работодатель не указывает.

В компанию по автопрокату требуется оператор колл-центра на входящий поток клиентов. Соискателю предстоит консультировать клиентов по работе сервиса, подбирать автомобили по их желанию и потребностям, а также проверять клиентов и их штрафы. При трудоустройстве опыт работы с автомобилями и 1С станут дополнительными преимуществами. Указанная зарплата — от 30 до 33 тыс.

Вакансии для квалифицированного персонала

Производственная компания «Автотор» ищет ведущего специалиста бухгалтерии с опытом работы не менее трёх лет на обработку первичных документов и материальных отчетов подотчетных лиц, а также на контроль оформления документов по перемещению ТМЦ в производстве. Сотруднику готовы платить 90 тыс. руб.

Одна из самых низких зарплат традиционно в сфере образования: учителю истории и обществознания готовы предложить от 32 до 35 тыс. «Знать историю и особенности культуры разных народов и относиться толерантно к каждому из них. Прививать детям систему правовых ценностей, гражданскую и национальную идентичность. Выстраивать хорошие отношения в классе вне зависимости от национальности, характеров, состояния здоровья детей», — указано в требованиях к соискателю. Учитель не должен давать ученикам характеристик, которые могут привести к буллингу и конфликтам. В то же время его задача — помогать детям систематизировать свою картину мира, придерживаться принципов профессиональной этики и понимать роль педагога в формировании характера и личности ребенка. «Аморальные поступки недопустимы для учителя даже вне стен школы», — отмечается в требованиях работодателей. Помимо этого, учитель должен «постоянно развиваться»: регулярно проходить курсы повышения квалификации, посещать конференции и семинары, знакомиться с новыми исследованиями и методиками и обмениваться опытом с коллегами. Педагог должен выявлять одаренных и талантливых детей и помогать им в подготовке к олимпиадам, а также мотивировать отстающих учиться лучше и помогать им освоить материал. Опыт работы не требуется.

Вакансии без опыта работы

В автоцентр на пятидневный график работы ищут курьера, от которого требуется разносить листовки по почтовым ящикам в жилых домах. Работодатель в свою очередь обещает платить 50 тыс. руб.

В магазин автозапчастей на ул. Ломоносова ищут доброжелательного и клиентоориентированного кассира. По словам фирмы, объём работы небольшой. Так, в трудовые обязанности сотрудника входят работа на контрольно-кассовой машине, подсчет денег и их сдача и сверка суммы реализации. От соискателя ожидают желание трудиться — остальному работодатель обещает обучить. Кассир будет получать зарплату 29 тыс.

Вакансии с неполной занятостью

Зарплату от 50 до 200 тыс. готовы предложить менеджеру по работе с партнерами. Для того, чтобы претендовать на такую оплату труда, от кандидата требуются переговоры с партнёрами, экспорт автомобилей, работа с автомобильными каталогами, документами, с сайтом и загрузкой информации на него, а также организация перевозок, ведение социальных сетей и каналов. Судя по информации из графы «опыт работы», от менеджера, помимо прочего, требуют знание английского языка.

В дошкольное учреждение требуется завхоз с опытом работы не менее трёх лет, в круг обязанностей которого входят хозяйственное обслуживание и создание необходимых условий для нормального функционирования структурных подразделений. За это ему обещают платить от 20 до 21 тыс. руб.

Другие вакансии

В торговый дом ищут аудитора розничных торговых точек. Обязанности включают в себя посещение торговых точек по маршруту, исследование рынка, оценку разнообразия ассортимента, фотоотчет и анализ представленности продукта, выполнений правил хранения, разнообразия выбора и количества продукта, которое осталось в запасе. От кандидата требуются активная жизненная позиция, желание работать и развиваться, образование не ниже среднего специального, уверенное пользование ПК и опыт работы в торговле от года (возможно трудоустройство без стажа). Компания предлагает оплату труда в размере 40 тыс. руб. «без задержек», компенсацию корпоративной мобильной связи и подарки сотрудникам и детям на праздники. «Если Вы амбициозны и нацелены на результат, коммуникабельны и желаете развиваться и получать новые знания, тогда присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!» — резюмирует работодатель.

В ресторанно-гостиничный комплекс в Янтарном на постоянную работу требуется повар-универсал, которому необходимо будет готовить блюда из меню ресторана, знать технологии хранения и приготовления и санитарные нормы и правила, уметь готовить по технологическим картам и соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте. Сотруднику обещают зарплату от 60 до 70 тыс. (уточняется, что за смену будут платить от 3,5 до 5 тыс.), бесплатное проживание и льготное питание. Для рассмотрения резюме требуется опыт работы 1-3 года и наличие медкнижки.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»