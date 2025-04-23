«Три мешка денег»: как мы избавлялись от мелочи на «Монетной неделе»

С 7 по 19 апреля в Калининградской области, как и по всей России, проходила «Монетная неделя», когда скопившуюся дома мелочь можно было обменять на банкноты. Поучаствовать в ней решила и журналист «Нового Калининграда» Ольга Саяпина.



Они на нас давили морально и физически, выпадали сразу из четырех ящичков старинного секретера. Они — это монеты номиналом в 5, 10 и 50 копеек. Раньше мелочь потихоньку расходилась в магазинах. Я даже никогда не скандалила с кондукторами в автобусах, если на сдачу мне давали пригоршню монет — ничего, расплачусь ими за билет на обратном пути. Но с переходом на «пластик» мелочь уступила место платежным карточкам даже в общественном транспорте. А в соседнем магазинчике продавец на просьбу забрать монеты стала отвечать: «Возьму, но немножко. Люди в основном расплачиваются картами». Словом, так наши монетки и лежали несколько лет «тяжким грузом», пока в этом году мы с супругом не решились избавиться от них в ходе объявленной акции.

«Монеты могут служить десятилетиями, не теряя своего качества, в отличие от купюр, которые ветшают намного быстрее. Важно возвращать монеты в оборот, это помогает снижать затраты на их чеканку», — пояснили суть акции в Центробанке России. И мы решились. Прочитав в сообщении финансового регулятора, что монеты лучше рассортировать, чтобы сократить время обслуживания в самом банке, выгребли все свои запасы и приступили к делу. И, надо сказать, оказалось оно весьма нелегким, еще и очень «черным»! Руки после фасовки монет были грязнющими. И все эти мы годами держали в ящиках секретера!

В итоге разложили по мешочкам монеты по 5, 10 и 50 копеек. Нашли даже две однокопеечные с советских времен. Непонятно, как они могли оказаться в общей массе с действующим деньгами.





А вот дальше мы совершили фатальную ошибку, которую никому не посоветуем повторять: решили подсчитать наши сокровища — нельзя же отдавать в банк деньги без счета! И на фоне этого предыдущая сортировка монет показалось весьма легким занятием. Мы несколько раз сбивались со счета, начинали все заново, раскладывали монеты по десятке в линию, затем столбиками по десять... Легче всего оказалось считать, скидывая монетки с гладкого стола в ладошку, а не наоборот — из руки на стол. В итоге с горем пополам насчитали около 400 руб. Это почти 2000 монет весом более 3 кг.

В нашем регионе одним из участником акции был «Энерготрансбанк», мы отправились сдавать деньги в филиал в центре. «Жмите на терминале кнопку „Коммунальные услуги“, а я сейчас предупрежу оператора», — встретила нас представитель филиала. Через минуту нас отвели в кассу. Когда я на глазах у сотрудницы банка доставала из сумки три позвякивающих мешка, муж прошептал: «Она нас сейчас проклянет!» Мы почему-то думали, что считать в банке будут руками. Оказалось, что нет! Процесс занял всего несколько минут. Сотрудница банка, похвалив нас за предварительную сортировку, начала по очереди засыпать монеты в специальный аппарат, который без промедления принялся за работу. Однако время от времени он «выплевывал» не понравившиеся деньги. Не принял, например, два «полтинника» с намертво прилипшими жвачкой и окаменевшей резинкой от банкнот. Как подсчитала машина, мы сдали 713 монет номиналом «10 копеек», 628 — «50 копеек» и 54 — «5 копеек». Итого вышло 388 руб.

Руки у сотрудницы банка, кстати, даже после непродолжительных манипуляций с монетами тоже стали черными. Так что мы даже рады, что наконец сняли с себя этот груз.





В отделении по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России собранные в ходе весенней акции 2025 года монеты еще только считают. Но поделились результатами акции за 2024 год (подобные «Монетные недели» проходят дважды в год — весной и осенью). Люди сдают не только монеты по 5 или 10 копеек, но даже рубли и десятирублевки. У кого-то, как оказалось, они тоже лежат дома мертвым грузом.

«Осенью 2024 года жители региона принесли в банки почти 330 тыс. монет разных номиналов на сумму более 1,3 млн рублей. Чаще других калининградцы сдавали монеты номиналом 10 рублей (более 93 тыс. шт.) и монеты номиналом 1 рубль (почти 81 тыс. шт.)», — сообщили в пресс-службе Центробанка об итогах сбора прошлой недели. Всего же за прошлый год жители области вернули в денежный оборот страны более 617 тыс. монет разных номиналов на сумму более 2,8 млн рублей. А по всей стране в обращение было возвращено 75 млн монет на 320 млн рублей.

Этой весной в России был зафиксирован пятикратный рост числа участников акции по сравнению с прошлым годом. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в интервью по этому поводу «Парламентской газете» отметил, что это связано с тем, что в стране появилось больше точек обмена, а значит, людям стало удобнее сдавать монеты. «Банки тоже заинтересованы в этой акции, так как они проводят платежи и им нужна наличность, в том числе металлическая. У торговых точек тоже вырос интерес к акции — им удобнее, когда не нужно заказывать заранее монеты, чтобы выдавать ими сдачу. Соответственно, людям, которым нужна мелочь, от этого тоже станет удобнее», — считает депутат.





Но все же нам отчетливо видно, что мелочь при оплате покупок и услуг отходит на задний план. Даже в магазине, когда расплачиваешься наличкой, бывает, округляют сдачу. «Безусловно, мелочь становится неактуальной, когда цены становятся такими, что этих денег уже совершенно недостаточно для оплаты, — прокомментировал „Новому Калининграду“ ситуацию с мелкими монетами директор калининградского офиса „БКС Мир инвестиций“ Виталий Багаманов. — Но и нельзя сказать, что виновата в этом чрезмерная инфляция. Все же даже относительно небольшие 5-10% в год рано или поздно приведут к такой ситуации. При этом объективно и сама необходимость в наличных деньгах сильно снизилась за последнее время. Расплачиваться картой и удобней, и вопрос сдачи монетами решается сам собой. Также не стоит забывать, что стоимость производства монет зачастую дороже, чем их номинальная стоимость. Поэтому думаю, что нас ждет постепенный неизбежный отказ от них как таковых в пользу электронных расчетов».

Текст: Ольга Саяпина, фото автора и Виталия Невара / «Новый Калининград»