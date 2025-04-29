Вакансии в Калининграде: топ предложений недели о работе

В традиционном обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал актуальные предложения от работодателей, размещённые в разделе «Работа». На этой неделе в число самых высокооплачиваемых попали вакансии заведующего отделом врача-эпидемиолога, машиниста автомобильного крана, продавца-комплектовщика и повара на завтраки.

Вакансии для квалифицированного персонала

В региональное управление Роспотребнадзора требуется заведующий отделом врач-эпидемиолог с высшим медицинским образованием по направлению «Медико-профилактическое дело» и послевузовским профессиональным образованием (интернатурой) по специальности «Эпидемиология». Будущий сотрудник должен иметь сертификат или аккредитацию и опыт работы от четырёх лет. Обязанности включают организацию деятельности по эпиднадзору, учету и анализу заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями, ведение отчетности по иммунизации населения, а также участие в эпидемиологических расследованиях очагов заболеваний. Работнику предлагают 39-часовую рабочую неделю (с 8:00 до 16:30 с перерывом 28 минут) с двумя выходными днями, дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда до семи календарных дней. Заработная плата от 85 до 95 тыс. руб.

Кадетская школа-интернат приглашает на работу педагога-организатора с высшим или средним профессиональным образованием в области образования и педагогических наук (или с дополнительным профессиональным образованием по профилю деятельности). Соискатель должен соответствовать требованиям о медицинских осмотрах, психиатрическом освидетельствовании и профессиональной гигиенической подготовке. Трудовые обязанности состоят из организационно-педагогического обеспечения программ воспитания, организации внеурочной деятельности и методического сопровождения воспитательной работы. Зарплата составляет от 25 до 30 тыс. руб. На должность готовы принять соискателя без опыта работы.

Вакансии для рабочего персонала

Самую высокую зарплату предлагают машинисту автомобильного крана шестого разряда. За ежесменное техническое обслуживание и безопасную эксплуатацию автомобильного крана «КС-45717К-1» грузоподъёмностью 25 тонн сотруднику готовы платить от 80 до 100 тыс. руб. Уточняется, что выплаты производятся еженедельно. На трудоустройство могут рассчитывать кандидаты с правами категории «В» и «С», свидетельством машиниста крана автомобильного шестого разряда и с опытом работы от трёх лет.

Соискателю, желающему заниматься приемом перевозок, выдачей товаров клиентам и возвратом посылок на склад, предлагают должность оператора пункта выдачи «Ozon». Указанная зарплата — от 25 до 35 тыс. руб. Опыт работы не обязателен, но станет дополнительным преимуществом.

Вакансии без опыта работы

Зарплату от 50 до 55 тыс. руб. (2,2 тыс. руб. за 9-часовую смену по графику 5/2 или 6/1) намерены платить мужчине на должности продавца-комплектовщика. В его обязанности войдут сборка товара по накладным, размещение товара на складе, соблюдение чистоты и общение с покупателями. Кроме того, «не часто» комплектовщику придется заниматься приёмкой товара, его выгрузкой и погрузкой. «Опыт работы желателен, но не обязателен. Для нас главное человек, который имеет хорошую зрительную память, умеет считать, и желание работать. Трудолюбие, ответственность, активность в работе, чувство юмора приветствуется», — описывает своего сотрудник работодатель.

Детский центр развития приглашает на работу активных и креативных промоутеров с природной харизмой. Задача работника — раздача листовок и расписаний, краткая презентация занятий в клубе и сбор контактов. Рабочая смена будет длиться 2-3 часа, с 7:00 до 10:00 или с 17:00 до 20:00. Компания обещает платить промоутеру 300 руб. в час (от 10 до 25 тыс. в месяц), а также поощрять его бонусами к зарплате по результатам работы.

Вакансии с неполной занятостью

Ресторан отеля «Самбия» (Зеленоградск) ищет повара на завтраки. Требование: «приготовление завтраков на шведскую линию, континентальный завтрак в ресторане». Продолжительность смены с 6:30 до 16:00 по графику 2/2. Для трудоустройства необходим опыт работы. Указанная зарплата — от 55 до 58 тыс.

Товарищество собственников жилья ищет уборщицу для уборки первого этажа 12-этажного дома. Работа подойдет в качестве подработки благодаря двухчасовой занятости. Платить обещают 12830 руб. в месяц.

Другие вакансии

Зарплату от 80 до 90 тыс. руб. предлагают электромонтажнику. В круг его обязанностей войдут монтаж светильников, прокладка кабельных линий как на открытом пространстве, так и внутри помещения, а также сборка щитов и коробок. Соискателю необходимы опыт работы электромонтажником и чтения схем, а также отсутствие вредных привычек, мешающих работе. Уточняется, что сотруднику предстоит работать не только в Калининграде, но в Светлом и Светлогорске.

В детский сад требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий с опытом работы по выполнению штукатурных, малярных, слесарных, сантехнических работ, а также с медицинской книжкой и справкой об отсутствии судимости. Кроме того, у кандидата не должно быть вредных привычек. Ему необходимо будет проводить техническое обслуживание и текущий ремонт разного профиля с выполнением необходимых ремонтных работ. За это ему готовы платить от 23 до 35 тыс.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»