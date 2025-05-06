Работа в Калининграде: топ высокооплачиваемых вакансий недели

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В обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал актуальные предложения от работодателей, опубликованные в разделе «Работа». В этот раз мы уделили внимание самых высокооплачиваемым вакансиям как для квалифицированного, так и для рабочего персонала. Кроме того, в обзор вошли предложения для начинающих специалистов и желающих работать неполный рабочий день.

Для квалифицированного персонала

Соискателям, претендующим на должность специалиста по сопровождению 1С, транспортная компания «Калининград-ГорТранс» предлагает зарплату 90 тыс. руб. Для рассмотрения кандидатуры необходимо иметь опыт работы в сопровождении «1С: Предприятие» и нетиповых конфигураций, а также знать конфигурации 1С (БП 3.0, ЗУП 3.1) и основы бухгалтерского учета. Такие личностные качества, как ответственность, исполнительность, самостоятельность, аккуратность, коммуникативность и умение работать в команде станут дополнительным преимуществом. В перечень обязанностей сотрудника войдут администрирование платформы «1С: Предприятие», поддержка в рабочем состоянии информационных баз, описание бизнес-процессов, написание инструкции пользователям и их консультирование.

«Медэксперт» ищет биолога и по совместительству врача лабораторной диагностики и готов платить ему от 80 до 90 тыс. руб. От соискателя требуется опыт работы не менее трёх лет. Другие подробности работодатель не уточнил.

Компания «Нефтегаз Калининград» приглашает на работу бухгалтера-экономиста с опытом работы более пяти лет в сфере торговли, учета товаров, ревизии и сдачи отчетов в налоговые органы. От кандидата также требуются высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерия), уверенное владение ПК (Word, Excel; программы 1С УТ10/11, 1С Бухгалтерия, 1С Розница), знание специальных систем (ГИИС ДМДК, Клиент-Банк, ЭДО, ФТС). «Необходимые навыки и умения: знание финансового анализа, бухгалтерского учета и налогообложения, планирование и прогноз финансовых показателей бизнеса, контроль и организация работы отдела, способность принимать решения и нести ответственность», — добавляет работодатель. В обязанности войдут управленческий учет, финансовый анализ и работа с банками. От кандидата также ожидают «ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, грамотность, позитивность, пунктуальность, аналитические способности, обучаемость, гибкость, доброжелательность и инициативность». Как пояснила компания, направление работы бухгалтера будет связано с «оптово-розничной торговлей ювелирными изделиями и бижутерией». Работнику предлагают зарплату от 80 до 100 тыс., пятидневный рабочий график и «дружный коллектив».





Для рабочего персонала

Водителю категории С предлагают работу в дорожно-строительном предприятии на самосвале. Ему обещают платить от 85 до 90 тыс. Работодатель также требует от своего работника опыт работы, наличие удостоверения и отсутствие вредных привычек.

Эта же компания ищет машиниста экскаватора, которому необходимо будет выполнять работы по разработке выемок и насыпей для рытья котлованов, каналов, траншей, работы по расчистке территорий и перегрузке сыпучих строительных материалов, а также планировочные и погрузочно-разгрузочные работы. Соискатель должен иметь опыт работы не менее двух лет и наличие удостоверение. Платить ему обещают от 98 до 110 тыс. руб.

Специалистам по обслуживанию и ремонту электрооборудования технологических линий готовы предложить вакансию электромеханика. Работник должен иметь группу электробезопасности (III /IV до 1000 вольт), обладать знанием основ АСУТП и КИПА, умением читать электрические схемы и технической грамотностью. Зарплату обещают от 84 до 86 тыс. на руки, график «день — ночь — отсыпной — выходной», горячее питание, доставку на работу и с работы транспортом предприятия, компенсацию проезда городским транспортом, доплату за выслугу лет и дополнительную социальную поддержку.

Вакансии без опыта работы

В аптеку «Здравсити» на Брусничной приглашают фармацевта-провизора с соответствующим обpaзoвaнием, действующим свидетельством об аккредитации и медицинской книжкой. Ему предлагают грaфик рaботы 2/2, «честную заработную плату» 70 тыс. с бонусами за результат, отсутствие штрафов. комфортные условия работы, наставничество и обучение, программу скидок и помощь благотворительного фонда «Протек», а также продление аккредитации и медкнижек за счет компании. В обязанности фармацевта войдут работа за первым столом, консультация по лекарственным препаратам, акциям и новинкам. Кроме того, ему необходимо будет заниматься приёмкой и выкладкой товара и соблюдением фармацевтического порядка. На должность обещают рассматривать студентов.

Зарплату от 50 до 60 тыс. предлагают продавцу-консультанту, в круг обязанностей которого войдут консультирование покупателей по вопросам, касающимся свойств, цены, качества продукции; выкладка товара на места продаж в соответствии со стандартами, контроль сроков годности и качества продукции, а также поддержание чистоты в торговом зале. Указанный график — 2/2.

Вакансии с неполной занятостью

За выполнение мелких ремонтных и общестроительных работ в многоквартирном доме и на его территории разнорабочему обещают платить от 45 до 50 тыс. руб. Другую информацию работодатель не указал.

На летний период по «срочному трудовому договору» МБУ «Чистота» ищет механика по выпуску автотранспорта с удостоверением по выпуску автотранспорта на линию и опытом работы. «Всего 8 смен в месяц», — уверяет учреждение. Указанная зарплата — от 36 до 40 тыс.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»