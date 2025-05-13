Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы собрали актуальные предложения от работодателей региона. Внимание традиционно уделяется вакансиям для рабочих специальностей, квалифицированного персонала, а также вакансиям без опыта работы и с неполной занятостью.

Вакансии для квалифицированного персонала

Умеющим работать на компьютере и в режиме многозадачности логистам-экспедиторам в «Храброво» предлагают от 70 до 90 тыс. руб. Кандидату на работе необходимо будет оформлять грузы на таможенном посту и участвовать в доставке грузов. Требуется опыт работы.

На зарплату от 70 до 75 тыс. руб. может претендовать контрактный управляющий в Музее изобразительных искусств. Требуется опыт работы в бюджетном учреждении не менее трёх лет. Сотруднику предстоит организовывать полный цикл закупочной деятельности, собирать заявки на приобретение товаров и услуг от структурных подразделений и данные о них, обосновывать начальные цены договоров или контрактов. Помимо прочего, необходимо формировать план закупок на год, изменений плана закупок и размещения на официальном сайте, вести внутренний реестр осуществленных предприятием закупок, составлять и вносить в ЕИС ежемесячные и годовые отчеты о закупочной деятельности предприятия.

Производственная компания приглашает на работу специалиста с высшим техническим образованием по направлению «Технология продуктов питания» и опытом работы на пищевых производствах на позиции мастера участка, начальника смены или технолога на должность начальника смены с зарплатой 75-90 тыс. руб. В обязанности войдут организация бесперебойной работы производства, а также контроль за выполнением сменных заданий, соблюдением технологии и дисциплины. От соискателя требуются системность, ответственность, внимательность и нацеленность на результат. Работодатель в свою очередь гарантирует сменный график 2/2 (08:00–20:00), корпоративный транспорт, работу рядом с Калининградом, профессиональный коллектив и перспективу карьерного роста.

Вакансии для рабочих специальностей

В «Фабрику здоровья и красоты» на Зоологической и Гайдара требуются массажисты с сертификатом по медицинскому массажу. В обязанности сотрудников войдут проведение медицинского, лечебного и антицеллюлитного массажа. За это им обещают платить от 80 до 120 тыс. руб. Кроме того, работникам предоставляются «сменный график три дня в неделю, работа по записи, сдельная оплата и возможность использования стоунтерапии, спа-капсул, физиотерапии и обертываний».

На производство ищут помощника экструдерщика с опытом работы не менее трёх лет и знаниями производственных технология. «Работа на экструдере (посменно). Необходимо знать работу с этим оборудованием, настройку процесса экструзии, контроль качества выпускаемой продукции, а также техническое обслуживание машин», — пишет работодатель. За это он намерен платить от 75 до 100 тыс. руб. Указанный график — свободный.

Работоспособным, ответственным и исполнительным соискателям готовы предложить работу на должности оператора по изготовлению сэндвич-панелей. Специалист должен контролировать исправности вверенного оборудования, осуществлять его наладки и регулировки, готовить к процессу работы и выполнять операций технологического процесса по изготовлению сэндвич-панелей. Работодатель же обещает сдельную зарплату от 80 до 100 тыс. руб. без задержек, «хорошую команду» и «стабильность».

Вакансии без опыта работы

В СИЗО-1 Калининграда требуются мужчины и женщины от 18 до 40 лет, отслужившие в армии, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимостей. Им готовы предложить зарплату от 42 до 70 тыс. руб., премии до 20 тыс. каждый квартал и годовые премии на позиции сотрудника уголовно-исполнительной системы. Работникам гарантируют возможность карьерного роста, обучение в вузах, льготную очередь в дошкольные учреждения, получение досрочной льготной пенсии, бронь от мобилизации, компенсацию за поднаём жилья и отпуск от 50 дней. Кроме того, сотрудникам положены отдых в ведомственных лечебных учреждениях, санаториях и турбазах, а также выслуга «год за полтора», «стабильность и карьера».

На зарплату 58-62 тыс. руб. может рассчитывать оператор на конвейере. Ему предлагают сменный график по 12 часов, горячее питание, доставку на работу и с работы транспортом предприятия, компенсацию проезда городским транспортом, доплата за выслугу лет и дополнительную социальную поддержку.

Вакансии с неполной занятостью

На должность бухгалтера-кассира ищут ответственного, внимательного и умеющего работать с 1С и первичными учетными документами соискателя. В обязанности войдут ведение кассовых операций в кассе организации, оформление кассовых операций, инкассация и оформление авансовых отчетов. За труд сотруднику предлагают 40 тыс. руб.

«Ищем наборщика безалкогольных напитков для ночной работы! — пишут „Знакомые продукты“. — Вы любите порядок и готовы работать в ночное время? Тогда эта вакансия для вас! Присоединяйтесь к нашей команде и помогите нам обеспечить бесперебойную работу склада». Работнику придется трудиться с 20:00 до 2:00 — укомплектовывать и упаковывать напитки в соответствии с заказами, проверять качество и количество товара, поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать стандарты безопасности и гигиены. За это ему обещают от 40 до 55 тыс. Уточняется, что оплата зависит от объема выполненной работы. От кандидата также потребуются такие качества, как ответственность и внимательность.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»