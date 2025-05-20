Работа в Калининграде: топ вакансий недели

«Новый Калининград» в традиционном еженедельном обзоре изучил свежие вакансии, размещенные в разделе «Работа», которые могут заинтересовать как начинающих специалистов, так и уже опытных профессионалов.

Вакансии для рабочих специальностей

Агентство недвижимости приглашает соискателей на позицию менеджера по продажам, предлагая «возможность зарабатывать, не имея опыта в сфере». За работу с клиентами по продаже, подбору, аренде и сопровождению сделок с недвижимостью работнику обещают от 100 до 300 тыс. руб. При трудоустройстве сотрудник получает бесплатное обучение, «высокий процент от сделок и повышенную процентную ставку со второго года работы», съемку объектов с профессиональным фотографом, удобную CRM — систему с бесплатной выгрузкой объектов в рекламу, «стильные» офисные фотосессии для рабочего портфолио, корпоративную связь и интернет и гибкий график работы. «Если вы активные, целеустремленные, настойчивые, хотите быть успешными и в хорошем смысле слова жадные до знаний и дохода, то вы точно нам подходите, и мы будем рады видеть вас в нашей команде! — пишет работодатель. — Мы обучим вас новой профессии, которая вам обязательно понравится и в будущем станет для вас не работой, а увлекательным приключением в мире недвижимости».

Зарплату 95 тыс. руб. до вычета налогов предлагают электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ему предстоит работа в бригаде на высоте и на улице, прокладка кабеля в траншеи, монтаж, ремонт и демонтаж сетей наружного освещения, а также установка опор наружного освещения, осветительных приборов и распределительных шкафов. От сотрудника требуется опыт работы и допуск не ниже третьей группы до 1000 В.

На мясоперерабатывающее предприятие требуются грузчики. Их работа будет состоять из перемещения мяса до 35 кг вручную или с использованием гидравлической тележки и комплектования продукции по заявкам. Компания же предлагает оплату от 5 тысяч руб. за смену (зарплата 100 тыс.), гибкий график или график по договорённости, возможность выходы в ночные и дневные смены, подработки от 3,5 тыс. руб., бесплатное питание, доставку транспортом предприятия, бесплатный медосмотр и помощь в оформлении медкнижки при необходимости. Кроме того, иностранцам готовы оказать помощь в оформлении патента.

Вакансии для квалифицированного персонала

Сеть гостиниц в Балтийске приглашает инженера с высшим техническим образованием и опытом работы от пяти лет для управления инженерно-технической службой. Обязанности включают контроль бесперебойной работы всех инженерных систем здания (тепло-, водоснабжение, вентиляция, электрика и др.), взаимодействие с подрядчиками, проведение инструктажей, ведение технической документации и координацию работ по содержанию территории. От соискателя требуются уверенное владение ПК (Word, Excel, Outlook), знание нормативных требований по охране труда, электробезопасности, взаимодействие с Ростехнадзором и умение работать с документами. Преимуществом будет наличие IV группы по электробезопасности. Работодатель обещает график 5/2 с 8:00 до 17:00, полный соцпакет и зарплату 77 тыс. руб.

Филиал Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства ищет специалиста по содержанию и эксплуатации объектов. Кандидату необходимо высшее профессиональное образование и не менее трёх лет практического опыта, а также уверенное владение программой 1С. Основные задачи: сбор и обработка технических данных, подготовка заявок на материально-техническое обеспечение, сопровождение работ по гарантии и делопроизводству Службы главного инженера, систематизация и хранение технической документации, учет показателей эксплуатации зданий и сооружений. Сотруднику предлагается пятидневный рабочий график, стабильная зарплата 79,2 тыс. руб. и возможность получения квартальных премий.

Транспортная компания «Калининград-ГорТранс» приглашает на работу системного администратора информационно-технического отдела с профильным высшим образованием и стажем работы от пяти лет. В его обязанности войдут сопровождение и развитие распределённой IT-инфраструктуры на базе Windows, администрирование серверов Windows/MS SQL/Linux, виртуализационных платформ (VMware, Hyper-V), обеспечение резервного копирования и восстановления, поддержка пользователей (Help-desk), обслуживание серверного и пользовательского оборудования, работа с системами мониторинга (Zabbix), документацией и сетевыми сервисами. От кандидата потребуются «отличные» знания ОС Windows на уровне администратора, опыт работы с 1С v8, СУБД MS SQL, AD, GPO, DNS, DHCP, SSH, RDP, firewall, VPN, КриптоПро CSP, NAS, WSUS, а также с активным сетевым оборудованием Mikrotik, Dlink и понимание модели OSI. При трудоустройстве дополнительным преимуществом станут такие личностные качества, как ответственность, исполнительность, самостоятельность, аккуратность и хорошие коммуникативные способности. Зарплата на должности— 110 тыс. руб.





Вакансии без опыта работы

Соискатели без стажа работы могут рассчитывать на работу кладовщиком-комплектовщиком с зарплатой 67 тыс. руб. От него потребуются приёмка товаров, комплектация грузов, погрузка и разгрузка. График работы — 5/2, с 8:00 до 17:00.

Активити-парк «Неопорт» приглашает в свою команду сотрудника на должность оператора аттракционов и игрового оборудования, в круг обязанностей которого войдут обеспечение безопасных условий посещения, контроль соблюдения техники безопасности гостями парка, их ознакомление с правилами посещения и поддержание чистоты площадки. На рабочем месте кандидату предлагают сменный график 2/2, питание, доставку и развоз и зарплату от 54 до 60 тыс. Сотруднику пригодятся хорошие коммуникативные навыки и ответственность.

Другие вакансии

«Относительно небольшой объём работы» обещает бухгалтеру сафари-парк, находящийся на природе рядом с фермой оленей в Мушкино Багратионовского района. Трудовые обязанности состоят из бухгалтерского учёта в 1С, «банка, кассы, зарплаты, ОС, отчетности, авансовых отчетов и поставщиков». «Работа частично удаленно, частично в области. От двух дней нужно быть в гостевом комплексе, — рассказывает работодатель. — Требуется качественное и аккуратное ведение учета, соблюдение порядка в документах и отчетах». Зарплата, на которую может рассчитывать соискатель, — от 50 до 60 тыс.

Желающим ухаживать за растениями на частных приусадебных ландшафтных участках предлагают работу садовником в бригаде из двух человек. Указанная зарплата — 65 до 70 тыс. руб. Другая информация не уточняется.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»