Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В традиционном еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» изучил высокооплачиваемые (относительно) предложения на рынке труда, которые появились в течение последней недели.

Вакансии для квалифицированного персонала

«Правдинское Свино Производство-2» приглашает на работу главного инженера с опытом работы в строительных и эксплуатирующих организациях. Обязанности включают обеспечение бесперебойной работы инженерных систем, управление службой эксплуатации, контроль ППР, санитарного состояния объекта и прилегающей территории, а также взаимодействие с подрядными организациями, подготовку бюджета, организацию капремонтов, участие в тендерах и ликвидации ЧС. Инженеру необходимы знания строительной терминологии, норм охраны труда, противопожарной безопасности, основ бухгалтерии и инженерного обслуживания зданий. Кроме того, на должность ищут опытного пользователя Excel, Word и 1С. Заработная плата — 93,1–98,1 тыс. руб.

Диагностическая лаборатория «Медэксперт» предлагает две высокооплачиваемые вакансии этой недели для квалифицированного персонала — врача-цитолога и врача-биолога лабораторной диагностики с опытом работы от трёх лет. Зарплата у специалистов — от 80 до 90 тыс. Уточняется, что график работы у цитолога — 5/2 или 2/2. Другие подробности работодатель не указал.

Вакансии для рабочих специальностей

Машинисту башенного крана готовы предложить 100–130 тыс. руб. за «эксплуатацию и управление башенных кранов (FM) грузоподъёмностью до 15 т при производстве строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ». Для трудоустройства обязательно потребуются удостоверение машиниста башенного крана и опыт работы от двух лет.

На зарплату от 115 до 138 тыс. могут рассчитывать водители категории С и Е со стажем от года. Им предстоит заниматься перевозкой грузов в пределах области и оформлением сопроводительных документов. График работы — полный рабочий день.

Торгово-производственная компания находится в поисках главного механика с высшим техническим (+2 года стажа) или средним профессиональным (+3 года стажа) образованием. Сотруднику предстоит руководить цехом по ремонту и техобслуживанию оборудования и техники и контролировать наладку и ремонт пищевого оборудования. Работодатель в свою очередь предоставляет график работы 5/2, одежду, компенсацию медосмотра и зарплату 90 тыс.

Вакансии без опыта работы

В салон-магазин «Мир плитки» требуется коммуникабельный, ответственный и пунктуальный грузчик, который будет заниматься доставкой на транспорте компании груза до клиента в экипаже с водителем, а также заносить товар в помещение. Указанная оплата труда — 70 тыс. руб.

В компании по вывозу мусора и ТБО грузчику предлагают зарплату от 55 до 60 тыс. От сотрудника требуются такие личностные качества, как дисциплинированность и ответственность, а также готовность к физическим нагрузкам и разъездному характеру работы. В обязанности входят погрузка контейнера с отходами с помощью гидравлических механизмов в специализированный автомобиль, подача контейнера вручную к автомобилю при затрудненном подъезде и уборка места погрузки от дополнительного мусора. Компания также гарантирует возможность дополнительного заработка и сменный режим работы 2/2.

Вакансии с неполной занятостью

В магазин по продаже аккумуляторов требуется продавец-консультант. «Желательно иметь опыт работы с автомобилями. Можно без опыта. Всему научим. Работа также подходит для кандидатов 45+ и пенсионеров», — следует из описания вакансии. Сотруднику предстоит заниматься продажей, консультированием клиента, подбором аккумулятора для автомобиля и его диагностикой по графику 2/2. За это ему предлагают зарплату от 50 до 70 тыс.

Сдельную зарплату от 50 до 150 тыс. обещают платить сантехнику, который будет выполнять работы по монтажу, эксплуатации и ремонту систем канализации, отопления, водоснабжения, теплоснабжения, а также устанавливать теплые полы. Работодатель предлагает ему регулярные выплаты «без задержек и потолка», премии за выполнение работ раньше срока, гарантию наличия работы, необходимые инструменты и «сплочённый» коллектив. «Мы сработаемся, если у вас есть опыт работы от года, знания установки систем водоснабжения и водоотведения, отопления и теплых полов, навык работы в команде», — добавляет фирма.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»