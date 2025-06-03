Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» проанализировал свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые позиции для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и желающих трудиться неполный рабочий день.

Вакансии для квалифицированного персонала

Компания «BeBrand», «лидер рынка в сфере регистрации и защиты интеллектуальной собственности в России», приглашает в свою команду менеджера по продажам. На должность можно претендовать, «если ты имеешь опыт активных продаж либо хочешь в них развиваться, легко находишь контакт с клиентом, умеешь выходить на ЛПР и не боишься встреч с первыми лицами компаний, умеешь выявлять суть и говорить просто о сложных вещах, самостоятелен и хочешь развиваться». Обязанности включают привлечение и сопровождение клиентов, проведение переговоров, заключение сделок и консультирование представителей малого и среднего бизнеса. Фирма предлагает официальное трудоустройство, фиксированный оклад от 40 тыс. руб. + процент от продаж («успешные менеджеры зарабатывают от 100 тыс., ограничений по доходу нет»), обучение и возможность карьерного роста до руководителя отдела. «Приятными» бонусами на работе станут участие в конкурсах с «ценными призами» (к примеру, iPhone и MacBook), поддержка наставника, работа в «сильной команде», появление деловых связей в B2B-сфере и возможность реализовать свои амбиции.

В производственную компанию требуется начальник смены с высшим техническим образованием по направлению «Технология продуктов питания» и опытом работы на позиции мастера участка, начальника смены или технолога. От соискателя также потребуются такие личностные качества, как системность, ориентация на результат, ответственность, внимательность. В круг обязанностей сотрудника войдут организация подготовки производства, загрузка оборудования, контроль соблюдения технологий и дисциплины, выполнение сменных заданий. Работодатель гарантирует зарплату от 75 до 90 тыс., корпоративный транспорт, сменный график 2/2 (08:00–20:00) и возможность карьерного роста.

«Калининградгазификация» ищет заместителя главного бухгалтера, от которого требуются «закрытие месяца» в программе 1С по счетам учета, проверка закрытия, контроль правильности формирования бухгалтерских проводок, формирование декларации по налогу на прибыль и статистическая отчетность. От специалиста также ждут знания всех участков учета, умения работать в режиме многозадачности, грамотно писать и излагать мысли. Кроме того, опыт работы в строительстве станет не лишним при трудоустройстве. Зарплата на руки — от 80 до 90 тыс.

Вакансии для рабочих специальностей

Международная компания «Абразив Эксперт» также находится в поисках заместителя главного бухгалтера, но, в отличие от предыдущего работодателя, готова рассмотреть в качестве кандидата на позицию специалиста со средним образованием и опытом работы от пяти лет. Фирма предлагает ему работу в «стабильной и быстрорастущей» компании с «доброжелательным» коллективом и зарплату 80 тыс. руб.

В компанию по монтажу наружных и внутренних сетей требуется прораб с опытом работы в сфере строительства и сантехнических работ, которому намерены платить от 90 до 100 тыс. «Внутрянка 90%, наружка 10%. Знать и уметь», — добавляет работодатель, не уточняя другой информации.

Соискателю, желающему заниматься монтажом и обслуживанием кондиционеров, предлагают вакансию кондиционерщика. От кандидата требуется опыт работы и оконченное среднее специальное образование. Указанная зарплата — 80-120 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

В компанию «Евростекло» требуется рабочий по обработке стекла — без стажа, но, как следует из вакансии, с навыками работы со стеклом и на станках. В обязанности сотрудника войдут выполнение производственных заданий по обработке изделий из стекла и зеркала, контроль качества и размеров, проверка состояния оборудования, устранение дефектов, соблюдение порядка и техники безопасности. За эту работу предлагают зарплату от 60 до 90 тыс. руб.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» приглашает на работу судового трубопроводчика. На должность рассматривают кандидата без опыта работы. Работа включает в себя выполнение простых подсобных и вспомогательных работ при изготовлении, сборке, установке труб бытовых систем, а также демонтаж арматуры и трубопроводов на судне. Работодатель предлагает «стабильную» зарплату от 60 до 120 тыс. руб. с ежегодной индексацией, премии, медицинское обслуживание, проживание и компенсацию проезда для иногородних. Кроме того, на должности предусматривается повышение квалификации за счёт компании, карьерный рост, льготы начинающим специалистам, выдача спецодежды, СИЗ и «молока за вредность».

Вакансии с неполной занятостью

На позицию замерщика мебели готовы рассмотреть пунктуального, опрятного, вежливого и грамотного соискателя с опытом работы. Дополнительным преимуществом при трудоустройстве станет наличие автомобиля и водительских прав категории В. В перечень трудовых обязанностей войдут выезд на замер в удобное для заказчика время, замер помещения под мебель, запись пожеланий клиента и зарисовка при необходимости. Кандидат может рассчитывать на зарплату 50-60 тыс.

Транспортная компания «Калининград-ГорТранс» приглашает в команду инженера по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения. Обязанности включают контроль и обслуживание систем видеонаблюдения (включая транспорт), диагностику и замену оборудования, настройку и администрирование программных комплексов (Hikvision, Линия IP, CMS6, Орион), а также сетевого оборудования (Mikrotik, D-Link и др.). От кандидата также требуется профильное высшее образование, опыт работы, уверенные знания в области электроники, радиотехники, электрики и операционных систем Windows. На позиции ценятся такие качества, как ответственность, аккуратность и умение работать в команде. Зарплата — 70 тыс. руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / Новый Калининград