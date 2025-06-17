Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В свежем обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» собрал актуальные предложения недели. По традиции мы отобрали высокооплачиваемые вакансии для рабочих специальностей, квалифицированного персонала, начинающих специалистов, а также предложения со свободным графиком.

Вакансии для рабочих специальностей

Строительная компания «К-ДСУ» разместила вакансию рабочих для дорожной организации. Сотрудникам предлагают заработную плату от 85 до 95 тыс. руб. при полной занятости. Дополнительные условия в объявлении не указаны.

От 80 до 100 тыс. готовы платить сборщику корпусной мебели на участке сборочной продукции. Вакансия подходит для временного трудоустройства. Несмотря на 12-часовой рабочий день, работодатель предлагает сменный график, а также перерывы на обед и отдых. Основное требование — опыт работы не менее двух лет.

Торговая компания «Продуктовый город», занимающаяся дистрибуцией брендов «Антон Палыч», «Сыробогатов», «Славская фабрика колбас» и «БалтАгроС», приглашает в свою команду торгового представителя с функциями мерчендайзера. Обязанности сотрудника включают: выполнение планов продаж, продвижение товаров, контроль дебиторской задолженности, взаимодействие с контрагентами и работу с клиентской базой. От кандидата ожидаются коммуникабельность, внимательность, честность и ориентация на результат. Обязательное условие — наличие личного автомобиля (компания компенсирует расходы на топливо и мобильную связь). Указанная зарплата — 90 тыс. руб.

Вакансии для квалифицированного персонала

Соискателям, обладающим опытом работы не менее трёх лет в сфере строительства, предлагают попробовать себя на должности начальника строительного участка. Работать необходимо «согласно должностной инструкции» — за это сотрудник будет получать 100-170 тыс. руб.

Кроме того, у специалистов в сфере строительства со знанием ПГС и опытом работы со сметной документацией есть возможность устроиться на позицию инженера-сметчика. Кандидату предстоит оформлять формы КС-2 и КС-3, составлять сметы для госэкспертизы, анализировать проектную документацию, выявлять ошибки и работать с инженерными сетями. В числе задач — подготовка сводных и объектных смет, расчёты по благоустройству, капитальному и текущему ремонту. На должности ценятся внимательность, ответственность и умение работать в коллективе. Сотруднику предлагаются заработная плата от 87 до 100 тыс. руб. (после вычета НДФЛ), полный социальный пакет, оплата медицинской комиссии, трансфер в Пионерский и Калининград, а также рабочий день с 8:00 до 17:00 (по пятницам — до 16:00).

«Калининградское УПХГ» приглашает на временную работу старшего специалиста по кадрам (по срочному трудовому договору до выхода основного сотрудника). Кандидат должен обладать высшим образованием с дополнительной профпереподготовкой в сфере управления персоналом или документационного обеспечения, а также стажем работы на аналогичной позиции не менее трёх лет. В обязанности входит полный спектр кадрового администрирования: оформление приёма, перевода, увольнения, отпусков и больничных, ведение кадрового документооборота, участие в разработке приказов, взаимодействие по договорам, организация обучения и повышение квалификации сотрудников. От кандидата требуются уверенные навыки работы в 1С Кадровое администрирование, ИУС П ПХГ (блок УЧР и договорной). Зарплата — от 64 до 88 тыс. руб. в месяц.





Вакансии со свободным графиком

От 60 до 80 тыс. готовы платить водителю с личным микроавтобусом, в обязанности которого войдут развоз товара по городу и области и работа с документами. От него также ждут уверенное вождение, знание местности, порядочность, трезвый образ жизни и простейшие знания документации.

«Автотор» ищет горничную на уборку гостиничных номеров и общественных зон и на замену постельного белья, полотенец и расходных материалов. В качестве дополнительных условий к кандидатке выдвигаются наличие ответственности, аккуратности, трудолюбия, доброжелательности и опрятного внешнего вида. Зарплата на позиции — 45 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

«Мы приглашаем в команду продавца-консультанта. Компания доверит вам консультирование клиентов по ассортименту продукции и помощь им в правильном выборе, оформление сделок и заказов, работу с кассовым аппаратом , Exlel и 1С», — следует из вакансии менеджера по продажам. Сотруднику также предлагают стажировку и обучение, «своевременную и высокую» заработную плату 50-90 тыс. руб. (оклад и процент от продаж), систему мотивации, возможность роста и влияния на уровень своего дохода и «комфортные» условия.

Перерабатывающая компания «Форест» приглашает на работу сортировщицу для качественной и оперативной переборки макулатуры и плёнки. Работа предполагает ответственность и желание зарабатывать — оплата сдельная, 3 тыс. руб. за смену (в месяц — около 60 тыс.). Фирма предлагает несколько вариантов графика: 5/2 с 8:00 до 17:00, неполный день или скользящий режим при условии выработки не менее 164 часов в месяц.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»