Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал высокооплачиваемые предложения рынка труда, опубликованные в разделе «Работа». На этот раз в подборке оказались варианты для рабочих специальностей, квалифицированных специалистов, а также соискателей без опыта работы. Подробнее об условиях, которые предлагают работодатели, — в нашем традиционном мониторинге.

Вакансии для рабочих специальностей

Водитель самоходного крана с опытом работы от трёх лет и наличием «корочки крановщика» сможет получать от 100 до 120 тыс. руб. Для этого ему необходимо будет управлять краном и обеспечивать безопасность при перемещении грузов и их сохранность.

Умеющим организовывать производство на объекте предлагают работу на должности мастера, в трудовые обязанности которого войдут прокладка сетей водоснабжения и водоотведения, разработка траншеи и укладка труб. Необходимое требование для кандидата — опыт работы. Платить обещают от 100 до 150 тыс. руб.

На мясоперерабатывающее предприятие требуются работники на линию обработки свиных туш. Сотрудникам предлагают оплату от 6 тыс. руб. за смену (100-150 тыс. в месяц), обучение, бесплатное питание, доставку транспортом компании, помощь в оформлении медкнижки и с приобретением патента для иностранцев. Кроме того, предприятие гарантирует возможность проживания в общежитии с душем, туалетом, телевизором, стиральными машинками и оборудованной кухней. График работы — гибкий (1/1, 2/2, 2/5, 5/2), что «позволяет совмещать работу с другими делами».

Вакансии для квалифицированного персонала

Компания «К-Технолоджи» приглашает на должность специалиста по продажам оборудования. Работа связана с выездными продажами, поэтому от кандидата потребуется личный автомобиль и права категории В. В приоритете при трудоустройстве также будут инициативные, коммуникабельные, целеустремлённые кандидаты, готовые к физической нагрузке («так как оборудование не лёгкое»). Кроме того, на позицию рассматриваются как специалисты с опытом, так и начинающие, «если они готовы учиться и проявлять себя». Обязанности включают продажи оборудования немецкого бренда физическим и юридическим лицам, ведение клиентской базы, демонстрацию товара, отчётность и документооборот. Зарплата состоит из оклада и процента от продаж без ограничения по доходу (от 60 до 200 тыс. руб.). Компания, в свою очередь, гарантирует карьерный рост, мотивацию, график работы 5/2, мобильную связь, ноутбук и телефон, дружный коллектив, стабильность и поддержку.

Сеть клиник «Эдкар Альфа» приглашает на работу детского врача-стоматолога. Работодатель предлагает стабильную загрузку клиники благодаря эффективному маркетингу и лояльной базе пациентов, современное оборудование и материалы, «энергосберегающий» график (6-часовая смена), гарантированный доход от 75 тыс. руб. в первые три месяца, сдельную оплату труда с премированием за вклад в общую работу, официальное оформление с полным соцпакетом, частичную компенсацию аренды жилья при переезде, льготы на медицинские услуги, корпоративные мероприятия и регулярное обучение. От соискателя требуются высшее медицинское образование, подготовка в ординатуре/интернатуре, действующий сертификат или свидетельство об аккредитации по специальности, желание помогать пациентам и выстраивать доверительные отношения с ними.

Зарплату от 80 до 200 тыс. руб. готовы платить конструктору-технологу мебельных изделий. В перечень обязанностей сотрудника войдут замер встроенной мебели по адресу заказчика, проектирование мебели по индивидуальным заказам, создание и корректировка чертежей и спецификаций в программе «БАЗИС-Мебельщик», контроль качества на всех этапах производства, подготовка технической документации для производства и монтажа и консультация сотрудников по вопросам технологического процесса. От кандидата потребуются опыт работы не менее трёх лет, в том числе в программе «БАЗИС-Мебельщик», и умение работать с технической документацией.

Без опыта работы

Коммуникабельным, обучаемым, внимательным и ответственным предлагают попробовать себя на позиции кладовщика-карщика. За сборку, отгрузку и приёмку товара на складе им готовы платить 70-80 тыс. руб.

Желающим заниматься шлифовкой мебельных фасадов для ванных комнат, работать с различными материалами и инструментами для достижения идеального результата и контролировать качество обработанных поверхностей предлагают вакансию шлифовщика. От соискателя ожидают желание обучаться и развиваться в области шлифовки, внимательность к деталям и аккуратность, а также ответственность и готовность работать в команде. Указанная зарплата — 80 тыс. руб. Возможны премии за результативность.

Другие вакансии

Зарплату 50-70 тыс. готовы предложить химику-эксперту. Ему предстоит проводить прием и регистрацию проб, контроль сопроводительных документов, подготовку и проведение физико-химических и органолептических исследований проб, движение и контроль качества СО и реактивов, а также внутренний лабораторный контроль качества. Для трудоустройства потребуется опыт от двух лет и знание требований к испытательным лабораториям в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

В магазин аккумуляторов требуется продавец аккумуляторных батарей с опытом работы, которому предстоит заниматься продажей, установкой и диагностикой. Работодатель ожидает от сотрудника общие знания устройства автомобиля, техническую грамотность и наличие прав категории В. В свою очередь, фирма предлагает зарплату от 60 до 70 тыс., «пятидневку» и ежегодные отпускные.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»