Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В традиционном обзоре вакансий «Новый Калининград» собрал актуальные предложения от работодателей, размещённые в разделе «Работа». На этой неделе в число самых высокооплачиваемых попали вакансии моториста, мастера-приёмщика, переводчика с китайского языка и врача по медицинской реабилитации.

Вакансии для рабочих специальностей

В автосервисе на позиции моториста предлагают заработную плату от 100 до 250 тыс. руб., шестидневный график и работу в «классном коллективе и настоящей команде. Для трудоустройства необходимо хорошо знать техническое устройство автомобиля, обладать стажем работы не менее трёх лет по ремонту и диагностике двигателей, иметь опыт работы с ГРМ, системой охлаждения и топливной системой, а также добросовестно выполнять свои обязанности.

Зарплату 80 тыс. готовы платить мастеру-приёмщику. Работнику предстоит ​​​​​​записывать клиентов на обслуживание автомобиля и держать с ними связь, проводить проверку и планирование загрузки сервисного цеха, принимать автомобиль и составлять заказ-наряд, согласовывать работу и стоимость, передавать машину в работу, проверять качество и проводить подготовку к выдаче, консультировать по услугам и ценам компании, работать в 1С. От соискателя также потребуется грамотная речь, знание устройства автомобиля, навыки межличностного общения, а также точность и внимательность к деталям.

Монтажнику-сантехнику за выполнение сантехнических работ обещают платить от 80 до 100 тыс. руб. Необходимое условие для приёма на работу — опыт. Другие подробности не уточняются.

Вакансии для квалифицированного персонала

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ищет врача по медицинской реабилитации. Доктору предстоит вести амбулаторный прием пациентов, формировать индивидуальную комплексную программу реабилитации каждому пациенту, определять последовательность использования средств, методов и конкретных исполнителей каждого ее этапа и т.п. На должность готовы принять сотрудника без опыта работы — от соискателя потребуется только наличие сертификата специалиста и/или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Физическая и реабилитационная медицина». Указанная зарплата — 70-82 тыс. руб.

В числе вакансий для квалифицированного персонала также заместитель главного бухгалтера коммерческой компании «с перспективой карьерного роста до главного бухгалтера». Работодатель предлагает график 5/2 с 09:00, зарплату от 80 тыс. руб. на руки, которая определится по результатам собеседования, а также премии по результатам работы, бесплатные корпоративные обеды и «дружный коллектив, ориентированный на общий результат». От кандидата требуется опыт работы от пяти лет, уверенное владение 1С (БП, ЗУП, УТ), знание ВЭД, логистики, торговли, импорта и экспорта и отличные навыки работы в Excel.

«Вы владеете китайским языком и хотите применить свои навыки в динамичной и развивающейся компании? Тогда эта вакансия для вас!» — следует из объявления компании, которая ищет переводчика с китайского языка. От сотрудника ожидают наличие опыта работы переводчиком от года, отличные коммуникативные навыки и внимание к деталям, а также умение работать в команде и быстро адаптироваться к изменениям. В обязанности войдут перевод устных и письменных материалов с китайского на русский и обратно, участие в переговорах и встречах с китайскими партнерами, подготовка и редактирование переводов документации и обеспечение точности и культурной адаптации переводов. Работодатель обещает платить 70 тыс.

Вакансии без опыта работы

Пригородная компания ищет разъездного билетного контролёра-кассира на железнодорожном транспорте. Сотруднику предстоит продавать билеты и проверять их наличие у пассажиров электричек. От соискателя требуется вежливость, опыт работы с кассовой техникой желателен, но не обязателен. Указанная зарплата «на руки» — 60 тыс.

Группа компаний опубликовала вакансию кладовщика-менеджера выдачи интернет-заказов с зарплатой 50-60 тыс. «Мы в поисках нового сотрудника в нашу большую семью, и нам нужен первоклассный боец, готовый к вызовам и готовый постоянно обучаться новому!» — пишет работодатель. В перечень трудовых обязанностей сотрудника войдут выдача заказов интернет-магазина, участие и организация в приеме и отгрузке товара, поддержание стандарта оформления, обеспечение правильности и своевременность оформления документации и т.д. Компания предлагает пятидневный график, выплаты без задержек и работу в «молодом, дружном» коллективе.

Другие вакансии

Инженер по эксплуатации в сфере пассажирских перевозок может рассчитывать на оплату труда в размере 60-70 тыс. Для этого ему необходимо организовывать диспетчерское управление и контрольно-ревизионную деятельность, руководить работой старших и сменных диспетчеров, контролеров и кондукторов, а также работать с навигационным оборудованием транспорта, обеспечивать транспортную безопасность, анализировать пассажиропоток и планировать маршрутную сеть. Опыт работы не нужен.

В организацию, реализующую все виды упаковочных материалов и одноразовой посуды, требуется кладовщик-грузчик. От него потребуется принимать товары от поставщиков и собирать и отгружать товары клиенту согласно товарной накладной. Указанная зарплата — до 60 тыс.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»