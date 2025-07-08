Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В традиционном обзоре «Нового Калининграда» — как высокооплачиваемые, так и низкооплачиваемые предложения, опубликованные в разделе «Работа».

Вакансии для рабочего персонала

В Черняховском округе зарплату 80 тыс. обещают платить электрогазосварщику. В круг обязанностей сотрудника будут входить выполнение электросварочных, газорезных и других работ совместно с бригадой. От соискателя потребуются опыт работы, удостоверение по специальности и знание марок и типов электродов, механических свойств свариваемых металлов.

В управляющую компанию требуется диспетчер ЖКХ, которому необходимо будет «работать на телефоне», принимать заявки от собственников помещений, вести диспетчерскую документацию, сканировать и ксерокопировать документы. За это ему готовы платить 30 тыс. руб. Опыт работы в сфере ЖКХ также станет дополнительным преимуществом при трудоустройстве.

Вакансии для квалифицированного персонала

За обеспечение бесперебойной работы холодильного оборудования и систем кондиционирования инженеру по эксплуатации готовы платить от 80,5 до 90 тыс. руб. в месяц. Работодатель также предлагает своему сотруднику официальное трудоустройство, компенсацию медосмотра, пятидневный рабочий график, доставку служебным транспортом, льготное питание, возможность проживания в общежитии. Кроме того, предусмотрены материальная помощь и подарки к праздникам, корпоративное обучение и «особая цена на приобретение продукции (курочка, окорочка, готовые обеды, наггетсы)». От инженера также ожидают наличие такие качеств, как ответственность, внимательность, умение планировать рабочий день и выделять главные и второстепенные задачи. Требуемый опыт работы — от трёх лет.

По традиции в число самых низкооплачиваемых попала вакансия учителя — на этот раз географии. От педагога требуется объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля, разработка и применение современных психолого-педагогических технологий, ИКТ-компетентности, организация различных видов внеурочной деятельности. Непосредственно в перечень трудовых обязанностей входят разработка и реализация программ по географии в рамках основной общеобразовательной программы и осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. Указанная зарплата — 20-30 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Промышленная прачечная, оказывающая услуги по стирке, глажке и комплектованию, ищет гладильщицу постельного белья. Работать необходимо по графику 2/2 с 8:00 до 20:00. Зарплата сдельная (от 50 до 60 тыс.).

Зарплату 25-27 тыс. предлагают секретарю-делопроизводителю с высокой скоростью печати в мировой суд Московского района. Сотрудник будет заниматься приемом и отправкой почтовой корреспонденции, контролем за материально-техническим обеспечением судебного участка, помощью в организации работы канцелярии и архива, а также выполнением другой работы, порученной мировым судьей.

Вакансии с неполной занятостью

Слесарю-сантехнику готовы платить 65 тыс. за ремонт и техническое обслуживание инженерных систем, коммуникаций, сантехнического оборудования и трубопроводов. Кроме того, сотруднику предстоит выполнять работы по устранению причин аварии и предотвращению распространения их последствий. От кандидата требуются знание устройства санитарно-технических систем, методов монтажа, регулировки, наладки и ремонта сантехнического оборудования, а также опыт эксплуатации и обслуживания инженерных сетей зданий и сооружений не менее трёх лет.

На зарплату 15-20 тыс. может рассчитывать тренер по самбо с опытом работы с детьми школьного возраста в организованных платных группах. Помимо проведений занятий, работнику необходимо будет сдавать отчетность. Подробности не уточняются.

Другие вакансии

В музей требуется инженер по обслуживанию систем вентиляции. Для трудоустройства кандидату следует иметь опыт работы по содержанию, эксплуатации и ремонту систем вентиляции и кондиционирования, знать технические характеристики, положения, инструкции. Преимуществом станут ответственность, внимательность и умение работать в команде. От самого сотрудника потребуется заниматься эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования здания, вести техническую документацию и организовывать проверки технического состояния оборудования, приемки выполненных монтажных работ и работ по обслуживанию систем сторонними организациями. Зарплата составляет 60-65 тыс. руб.

Желающим заниматься мытьём лабораторной посуды и уборкой помещений предлагают работу на позиции санитарки без опыта работы и неполной занятостью. Указанная зарплата — 9-10 тыс.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»