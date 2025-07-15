Медсестра, юрист, инженер: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» проанализировал свежие вакансии в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые предложения для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили медсестра, начальник юротдела, комплектовщик и слесарь-сантехник.

Вакансии для рабочих специальностей

Самая высокая зарплата этой недели в категории вакансий для рабочих специальностей у палатной медсестры Регионального перинатального центра: 121,4 – 191,4 тыс. руб. «Работа в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Осуществляет уход и наблюдение за недоношенными и новорожденными детьми в послеоперационный период. Выполняет плановые назначения врача. Выполняет внутривенные, внутримышечные инъекции, производит забор диагностических анализов, постановку и уход за периферическими катетерами и глубокими линиями», — перечисляет обязанности работодатель.

Кроме того, медсестра должна работать с аппаратами круглосуточного мониторирования, ИВЛ, санации. Ставить зонды, клизмы, катетеры, осуществлять кормление через зонд и т.п. В общей сложности обязанности занимают не один абзац, полностью познакомиться с ними можно в разделе «Работа». Среди «плюсов» медучреждение выделяет наличие мер социальной поддержки (к примеру, выплата при первом трудоустройстве, компенсация стоимости аренды жилья или помощь в предоставлении места в детском дошкольном или образовательном учреждении).

Компания по производству силикатного кирпича приглашает контролёра на КПП присоединиться к своей команде. Сотруднику необходимо контролировать сохранность имущества предприятия, а также выпускать автотранспорт и грузы с территории. Работодатель обещает рассматривать кандидатов со всей России, доставлять служебным транспортом, предоставить общежитие, дарить детям подарки на Новый год и кормить «вкусными обедами» в столовой. Зарплата — 27–30 тыс. руб.

Вакансии для квалифицированного персонала

Производственное предприятие в Светлом находится в поисках начальника юридического отдела с опытом от пяти лет. В обязанности входит заключение договоров с контрагентами, составление претензий, открытие и закрытие ООО, взаимодействий с различными ведомствами и оформление квот. Кроме того, потребуются знания льгот и преференций Калининградской области и их оформлений для предприятия. Зарабатывать на позиции соискатель сможет 100 тыс. руб.

От 30 до 40 тыс. предлагают учителю английского языка. Для трудоустройства необходимы наличие опыта работы в общеобразовательной школе, коммуникабельность и ответственность. Другие подробности не уточняются.

Вакансии без опыта работы

Зарплату 50–60 тыс. предлагают на позиции комплектовщика, в обязанности которого войдёт комплектация товара на авиаборты. Приветствуются знание ПК, пунктуальность, ответственность и исполнительность. Опыт работы комплектовщиком или продавцом также не будет лишним (хотя на работу обещают взять и тех, у кого опыта нет). Работодатель, в свою очередь, предлагает пятидневный график, перспективы карьерного роста, доставку служебным транспортом и бесплатное питание.

За составление документов и отправку писем помощнику юриста обещают платить до 30 тыс. руб. На должность готовы принять соискателей с неоконченным высшим образований. Детали не уточняются.

Вакансии с неполной занятостью

Слесарю-сантехнику готовы предложить 70 тыс. руб. за ремонт и техническое обслуживание инженерных систем, коммуникаций и сантехнического оборудования. От кандидата требуются знание устройства санитарно-технических систем, методов монтажа, регулировки, наладки и ремонта сантехнического оборудования. Кроме того, необходим опыт эксплуатации и обслуживания инженерных сетей зданий и сооружений от трёх лет.

Повару, занимающемуся готовкой и выдачей завтраков, обедов, ужинов и полдников в детском саду, обещают платить от 25 до 30 тыс. Несмотря на указанную неполную занятость, работодатель ожидает от сотрудника выход на смену 2/2 на десять часов.





Другие вакансии

Школа спорта ищет тренера по художественной гимнастике, который будет проводить тренировки и работать с детьми дошкольного и школьного возраста. Опыт работы приветствуется, но не является обязательным при трудоустройстве. График — свободный. Зарплата не указывается.

Компания ищет инженера-сметчика с трёхлетним стажем и навыками работы в WinRik. В обязанности сотрудника войдут подготовка смет на всех этапах проектирования, анализ проектной документации, оценка стоимости материалов и услуг, взаимодействие с подрядчиками, участие в тендерах и контроль реализации проектов в рамках бюджета. «Рассмотрение кандидатов только по резюме! В случае, если вы не получили обратную связь в течение недели после отправки резюме, это может означать, что на данный момент мы не можем предложить Вам дальнейшее участие в процессе отбора. Однако, мы обязательно сохраним Ваше резюме в нашей базе данных и свяжемся с вами, если появятся подходящие вакансии в будущем», — обращает внимание работодатель. Размер заработной платы — от 105 до 115 тыс. руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»