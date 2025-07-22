Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» проанализировал свежие вакансии в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые предложения для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили инженер, слесарь, повар и администратор.

Вакансии для квалифицированного персонала

Зарплату 143 тыс. предлагают главному инженеру с такими качествами, как коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, а также с высокой работоспособностью и готовностью работать в режиме многозадачности.

«Определяет техническую политику и направление развития общества, пути реконструкции и технического перевооружения действующего производства. Обеспечивает необходимый уровень технической подготовки производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства», — описывает потенциального сотрудника работодатель. Кроме того, в задачи главного инженера будет входить разработка мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия, предотвращению вредного воздействия производства на окружающую среду, созданию безопасных условий труда и т.д. Для трудоустройства необходим стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

За организацию воспитательной деятельности во взаимодействии с детьми и молодежными общественными объединениями в общеобразовательном учреждении советнику директора по воспитанию и взаимодействию обещают платить 30,9 тыс. руб. От соискателя требуется опыт работы.

Вакансии для рабочего персонала

Слесарю по ремонту грузовых автомобилей предлагают 100 тыс. руб. Для этого необходимо заниматься разборкой, ремонтом, сборкой сложных агрегатов, узлов и приборов, заменять их при техническом обслуживании, а также выявлять и устранять дефекты и неисправности в процессе регулировки и испытания. Как уточняет работодатель, в резюме обязателен опыт с грузовым автомобилем и сваркой не менее года.

Для желающих делать фото на документы, ксерокопировать и распечатывать документы предлагают вакансию фотографа. Опыт работы не обязателен, но желателен. Указанная зарплата — 1–1,5 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

В спа-отель в Зеленоградске требуется администратор, в обязанности которого войдут встречи и консультации гостей, ведение электронной книги записей и кассовой дисциплины. Работодатель предлагает «вкусные и сытные» обеды и ужины, бесплатное обучение «мастерству работы администратором», возможность поработать «в прекрасном коллективе», компенсацию проезда для иногородних, своевременную «достойную и полностью официальную оплату труда» в размере 57,5 – 64 тыс. руб. Кроме того, переработки и дополнительные смены обещают оплачивать. От кандидата потребуются ответственность и любовь к работе.

На должность спасателя рассматривают соискателя не старше 45 лет, со средним образованием, без ограничений по здоровью, с правами категории В и с опытом службы в ВС РФ. Помимо прочего, на позицию требуются коммуникабельность, стрессоустойчивость, стремление к профессиональному росту и готовность к выезду в командировки по территории России за счет организации. Указанная зарплата — 25–30 тыс. руб. с графиком сутки через трое.





Вакансии с неполной занятостью

Ресторан в Зеленоградске находится в поисках повара на завтраки. Сотрудник должен готовить завтраки на шведскую линию и континентальные. Несмотря на специфику работы и указанную «неполную занятость», работодатель пишет о графике с 6:30 до 16:00 (2/2). Повару обещают платить 55–58 тыс.

На строительство детской площадки из дерева требуются разнорабочие c возможностью бесплатного проживания на объекте. Оплата ежедневная — от 250 до 350 руб. в час. Главное требование, которое выделил работодатель — ответственное отношение к работе.

Другие вакансии

Спортивный клуб ищет активных людей с желанием развиваться на должности администратора. От него ожидают умение находить общий язык с клиентами, ответственность, целеустремленность, интерес к индустрии красоты и спорта, обучаемость и многозадачность. Помимо прочего, желательны навыки «выявления потребностей, работы с возражениями, презентации продукта» и опыт работы. График работы — 2/2, с 8:00 до 22:00. Зарплата — 45–55 тыс. руб.

Продавцу-кассиру обещают платить 50–60 тыс. руб. за работу с кассой и системой розлива напитков и за консультирование покупателей об ассортименте и текущих акциях. Для трудоустройства необходимы опыт работы с программами учета товара.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»