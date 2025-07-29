Хаус-мастер, няня и матрос: топ вакансий недели в Калининграде

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили хаус-мастер, начальник очистных сооружений, преподаватель английского языка, няня и матрос второго класса.

Вакансии для рабочего персонала

Зарплату 80 тыс. руб. предлагают хаус-мастеру, которому предстоит «работать по комплексному обслуживанию жилого комплекса комфорт-класса». В перечень обязанностей входят мелкий ремонт, замена светильников, мелкие сантехнические работы, обследование ЖК на предмет неисправностей, штукатурные работы, а также работа по уличному благоустройству. От соискателя потребуется лишь опыт ремонтных работ. График — полный рабочий день с 8:00 до 17:00.

Завхозу в детском саду готовы платить 26-28 тыс. руб. за обеспечение сохранности инвентаря, соблюдения чистоты в помещениях, координацию работ подчинённых и ведение отчетности. Требуется опыт работы не менее пяти лет, а также знания правил эксплуатации помещений, норм охраны труда, техник безопасности и противопожарной защиты.

Вакансии для квалифицированного персонала

Предприятию, занимающемуся производством рыбных и мясных консервов, требуется начальник очистных сооружений, который организует выполнение работ по бесперебойной очистке сточных вод, обеспечит их содержание в исправном состоянии, будет контролировать качество работы. Работодатель предлагает полный соцпакет, корпоративные льготы, «дружный, профессиональный» коллектив, график работы 5/2 и зарплату 80-90,4 тыс. руб. Требуется стаж два года.

В школу ищут учителя русского языка и литературы с опытом от трёх лет. В обязанности входят проведение уроков и мероприятий, а также работа на компьютере с оргтехникой. Указанная зарплата — 30-60 руб. (почасовая ли она — не уточняется, вероятно, что ответственные за размещение вакансии просто забыли приписать слово «тысяч»).

Вакансии без опыта работы

В «дружную» команду языковой школы, где «ценят качество и заботливое отношение друг к другу», приглашают преподавателя английского языка. «Мы развиваемся и собираем команду мечты, поэтому ищем такие качества как ответственность, работоспособность, увлечённость своим делом, осознанное отношение к себе и окружающему миру, стремление к постоянному развитию, высокий уровень эмпатии, интеллекта, открытость и гибкость», — пишет работодатель. Соискатель может быть как начинающим педагогом, так и иметь опыт. Самое важное (как говорится в объявлении), чтобы у него и компании «были одни ценности и понимание общих целей». Кроме того, от преподавателя ждут наличие высшего образования (лингвистика, филология или педагогика), знание английского не ниже B2 и понимание построения учебного процесса. Опыт работы с УМК Cambridge и Oxford также будет желателен. Преподавателю необходимо проводить групповые занятия для школьников, отслеживать их прогресс, взаимодействовать с родителями, вести чаты, помогать с домашними заданиями и участвовать в методических и корпоративных встречах. За это ему будут платить 51,2 тыс. руб.

Гастро-бар в Пионерском предлагает рассмотреть вакансию бармена с гибким графиком. Ему гарантируют работу в «дружном» коллективе, бесплатное питание, компенсацию проезда и униформу. От сотрудника требуется приготовление напитков, работа на профессиональной кофемашине и поддержание чистоты и порядка. «Оплата: 230 руб/ч + процент, оплата 2 раза в месяц», — добавляет компания.

Вакансии с неполной занятостью

Для годовалого ребенка ищут няню с бережным и внимательным отношением к детям, а также опытом работы, личным автомобилем и флюорографией. «Мэри Поппинс» должна обладать такими качествами, как пунктуальность, ответственность, подвижность и энергичность. Няне предстоит обеспечивать безопасность ребенка, соблюдать режим дня, обращать внимание на состояние и настроение малыша, играть в развивающие игры и поддерживать порядок. Уделять время ребенку необходимо от четырех часов в день. Оплата — 80-85 тыс. руб. (раз в неделю или два раза в месяц).

Помощнику воспитателя в школе обещают платить 17,5-23 тыс. руб. за уборку в дошкольной группе и игровой, проветривание, организацию питания и смену постельного белья. На должность готовы взять соискателя без опыта. Возможен подвоз.

Другие вакансии

Лечебно-диагностический центр приглашает на работу администратора с активной жизненной позицией и творческим подходом. Работодатель предлагает посменный график со сменами 6,5 часов, льготы на медуслуги, обучение и стажировку, а также зарплату 40-55 тыс. руб. От кандидата, в свою очередь, потребуются коммуникабельность, доброжелательность, умение работать в режиме многозадачности, активность, собранность, грамотная четкая речь, а также аккуратность и внимательность. В обязанности администратора войдут контроль за работой центра, поддержание порядка и чистоты, информирование об услугах, встреча пациентов, оформление документов и работа с кассой. Приветствуется медобразование.

В связи с расширением флота в судоходную компанию требуются «специалисты с опытом и возможно первоходы». «Вахтовый метод работы. Дорогу оплачивает работодатель. Также предлагаем стажировку на буксирах», — отмечает работодатель. Зарплата на должности матроса второго класса — 120-250 тыс. руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»