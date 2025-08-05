Оператор стирки ковров, рабочий и водитель: топ вакансий недели в Калининграде

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили водитель категории С, ведущий юридический консультант, оператор стирки ковров, заведующий хозяйством и универсальный специалист на склад.

Вакансии для квалифицированных специалистов

Промышленная компания в Светлом ищет ведущего юридического консультанта, которому предстоит работать с документами, составлять контракты и вести деловую переписку. Для трудоустройства необходим опыт работы от трёх лет на промышленном предприятии. Зарплата договорная, «высокая» (как утверждает работодатель) — 100 тыс. руб.

В детский сад на полный рабочий день ищут специалиста по закупкам. Ему необходимо проводить мониторинг цен на товары, работы и услуги, а также вести учет информационных ресурсов проведения закупочных мероприятий. Кроме того, от него ожидают выявление ценообразующих параметров, составление и проведение экспертной оценки закупочной документации. Специалисту необходимо знать Конституцию РФ, гражданское и бюджетное законодательства, а также Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и другие нормативно-правовые акты в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. За это ему обещают платить 24-30 тыс. руб. Опыт работы не требуется.

Вакансии для рабочих специальностей

Строительной компании «требуется водитель категории С на „Камаз“ 15 тонн». От кандидата требуется опыт работы от года. Указанная зарплата — от 85 до 95 тыс. руб. Других подробностей потенциальный работодатель не сообщает.

За эксплуатацию здания и внутренних систем технику предлагают 29 тыс. График работы — согласно расписанию клуба (1/3 , с 8:00 до 8:00 следующего дня).

Вакансии без опыта работы

В химчистку ищут «физически крепкого и активного» оператора стирки ковров, от которого также ждут их упаковку, чистку и мойку оборудования. Сотруднику предлагают работу в «дружном» коллективе, комфортные условия труда, 1800 бонусов ежемесячно на стирку личных вещей и зарплату 50 тыс. «Без опыта, работа не сложная, обучение на предприятии», — уверяет работодатель.

В бактериологическую лабораторию требуется фельдшер-лаборант с действующим сертификатом или аккредитацией специалиста в области лабораторной диагностики или бактериологии. В обязанности специалиста войдут прием проб, проведение бактериологических исследований, выполнение посевов и пересевов на питательные среды, работа с лабораторным оборудованием и ведение медицинской документации. Опыт работы в бактериологической лаборатории приветствуется, но не обязателен. Зарплата — 30-35 тыс.

Вакансии с неполной занятостью

Кафе в Светлогорске находится в поисках заведующего хозяйством, перечень обязанностей которого состоит из обcлуживaниe здания, электропpибоpов и кухoнной техники; контроля мeбeли и оборудования, погрузочно-разгрузочных paбот и мелкой уборки прилeгающeй тeрpитoрии. За это ему предлагают 50 тыс. руб. От кандидата потребуется опыт работы, наличие прав категории В и нацеленность на постоянную работу. Подробности работодатель обещает раскрыть на собеседовании.

За прием оплаты от клиентов, стандартные кассовые операции, привязку поступивших на расчётный счёт денежных средств к заказам в 1С и архивацию первичной документации кассиру-операционисту готовы платить 2,3-2,5 тыс. за смену. «Выплата зарплаты два раза в месяц, из расчета 50 000/мес по количеству отработанных смен, около 2500 руб/день», — поясняет работодатель. Опыт не требуется.

Другие вакансии

Компания, занимающаяся продажей спецодежды, «пополняет ряды» и ищет универсального специалиста (кладовщика, водителя на время подмены экспедитора и грузчика). В обязанности сотрудника входят приёмка тяжёлого товара с раскладкой по местам хранения, сборка по заявкам магазинов, оформление документов в 1С, взаимодействие с начальником склада по организации работы склада, проведение инвентаризаций, поддержание порядка и самостоятельная доставка сборок по магазинам на рабочем автомобиле. Сотрудник должен обладать опытом в складском учете, быть уверенным пользователем 1С и ПК, а также ответственным и трудолюбивым. «Развиваемся и известны на рынке. Хороший коллектив, адекватное руководство и отсутствие текучки — это о нас, — уверяет работодатель. — А если у вас есть еще и опыт работы со спецодеждой, ждем вас! Об условиях договоримся». Заявленная зарплата — от 70 до 100 тыс. руб.

В магазин в Зеленоградске требуется честный, ответственный и исполнительный грузчик на полный рабочий день. Опыт работы не обязателен, но желателен. Зарплата — 45-50 тыс. руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»