«Синие ценники — 2025»: как за год изменились «фиксированные» цены в магазинах (фото)

Летом 2024 года власти Калининградской области решили удерживать цены на ключевые продукты в регионе. Для этого были введены специальные «синие (голубые) ценники» с фиксированной стоимостью на ряд товаров. «Новый Калиниград» проверил, что произошло с ценами спустя год.

Ориентиром для сравнения мы взяли обзор синих ценников за 19 августа 2024 год. На этой неделе (в понедельник, 4 августа 2025 года) корреспондент «Нового Калининграда» побывал в магазинах трёх крупных торговых сетей региона — «Спар», «Пятёрочка» и «Виктория» (эта сеть теперь входит в X5 Group, которой принадлежит и «Пятёрочка») и посмотрел, как изменились «фиксированные цены» за год.

Напомним, что соглашением о «синих ценниках» (оно было подписано уже после их появление в магазинах — в январе 2025 года) установлено ограничение торговой наценки и нормы прибыли на 26 продовольственных товаров первой необходимости. Условиями предусмотрено ограничение наценки на товары для торговых сетей и магазинов: не более 10% к закупочным ценам местных производителей, не более 15% к закупочным ценам на товары, поставляемые из других субъектов РФ и из-за рубежа, на цену которых влияют логистические затраты. Для производителей установлено ограничение прибыли в структуре отпускной цены не более 10%. Но это не значит, что ограничения распространяются абсолютно на все яблоки или лук. Производители и торговые сети самостоятельно определяют одну из позиций товара из групп. Например, конкретную торговую марку макаронных изделий, яблок, творога и т.п., на которую распространяется правило предельной наценки.

«Виктория»

В «Виктории» найти товары с «синими ценниками» оказалось несложно, ассортимент, по сравнению с прошлым годом, существенно вырос. Большинство продуктов из утвержденного правительством перечня удалось обнаружить.

В овощном/фруктовом отделе фиксированной ценой выделены картофель, лук, морковь, капуста и яблоки. Ряд товаров из региональной программы можно купить только в фасованной сетке. Например, добавленные в список фасованные яблоки стоят 288,90 руб., а «Голден» можно приобрести на развес за 199,90 руб. (со скидкой магазина, без — 219,90 руб.).

Яйца подешевели, но и при этом снизилась их категория. В августе 2024 года десяток категории С1 стоил 99,99 руб. Сейчас десяток С2 — 69,09 руб. Тушка цыпленка поднялась в цене во всех выбранных нами супермаркетах и стоит приблизительно одинаково. В «Виктории» тушку цыпленка можно приобрести за 219,90 руб., что на 9 копеек дешевле, чем в других. В прошлом году она стоила 179,99 руб. — на 39,91 руб. дешевле по сравнению с этим годом.

«Спар»

В «Спаре» листовки с отметкой о региональной программе удалось найти легко, в большинстве своем их сопровождают ценники с надписью в рамке. Некоторые продукты (например, рис, сахар и подсолнечное масло) расположены в центре молочного отдела некой пирамидой.

В овощном отделе подорожали все овощи с «синими ценниками». Самая большая разница между прошлой и нынешней ценой оказалась у лука — на сегодня его цена 89,99 руб. что на 40 руб. дороже, чем в прошлом году. Морковь с отметкой о региональной программе найти не удалось. В «Спаре» также есть «синий ценник» на свеклу, хотя в перечне товаров региональной программы она не значится. Сливочное масло «Залесский фермер» оказалось в сети дешевле, чем у других — 199,98 руб.

Из перечня новых товаров, установленных соглашением, в «Спаре» мы нашли минтай за 229,99 руб.

«Пятерочка»

В «Пятерочке» ассортимент «синих ценников» оказался меньше, чем в других исследованных нами магазинах. Мы не нашли отметки о региональной программе у яиц, гречки, картофеля, яблок, сливочного масла, молока, пшена, баранины и говядины. Последних двух нет и в двух других магазинах. Сами ценники не всегда читабельны, часто они расположены на нижних полках.

Буханку хлеба можно приобрести за 29,49 руб., сахар — за 91,99, пачку молока — за 52,99.

Как изменились цены

В нижней строчке — расценки на продукты от 19 августа 2024 года (в скобках указано, как изменились цены за год), в верхней — от 5 августа 2025 года.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки

29,49 (350 г) — 49,99 (300 г)

22 руб. (400 г)

41,90 (350 г) (+12,4)

29,50 руб. (580 г)

29,49 (350 г) (-0,5)

29,99 руб.

Мука пшеничная

38,39 руб. (1 кг) (-6,6)

44,99 руб.

92,50 (2 кг) (+12,51)

79,99 (1 кг)

57,49 руб. (2 кг) (-2,5)

59,99 руб.

Яйца куриные, в 2024 1 кат., 10 шт.

в 2025 2 категория

59,99 руб. (+40)

99,99 руб.

69,90 руб. (-30,09)

99,99 руб.

-

132,99 руб.

Гречка

42,99 (900 г) (-6)

49,99 (800 г)

39,90 руб

-

-

55,99 (900 г)

Макароны

20,99 руб. (-4)

24,99 руб.

19,00 руб. (-10,99)

29,99 руб.

51,99 руб. (+27)

24,99 руб.

Масло подсолнечное

99,99 (0,8 л) (0)

89,99 — 99,99 руб. (0,8 л)

95,90 (0,9 л) (-44, 09)

139,99 (1 л)

95,99 (0,9 л) (-44)

139,99 (1 л)

Сахар, 1 кг

79,99 руб. (-4)

83,99 руб.

76,90 руб. (-7)

83,90 руб.

91,99 руб. (+8)

83,99 руб.

Картофель молодой, 1 кг

69,99 руб. (+30)

39,99 руб.

69,90 руб. (0)

69,90 руб.

-

49,99 руб.

Лук репчатый, 1 кг

89,99 руб. (+40)

49,99 руб.

115,50 фас. (+65,6)

49,90 руб.

101,99 руб. (+33)

68,99 руб.

Капуста белокочанная свежая, 1 кг

59,99 руб. (+10)

49,99 руб.

59,90 руб. (+36,2)

23,70 руб.

59,99 руб. (+24)

35,99 руб.

Морковь, 1 кг

-

49,99 руб.

115,50 фас. (+55,6)

59,90 руб.

73,99 руб. (+21)

52,99 руб.

Свекла, 1 кг

69,99 руб. (+20)

49,99 руб.

-

69,90 руб.

-

52,99 руб.

Тушка цыплёнка, 1 кг

219,99 руб. (+30)

189,99 руб.

219,90 руб.(+39,91)

179,99 руб.

219, 99 руб. (+40)

179,99 руб.

Молоко, 2,5%,

800 мл

53,49 руб.

49,99 руб.

53, 40 руб.

-

-

-

Новые товары

Яблоки, 1 кг

199,99 руб.

фас. 288,90 руб.

-

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный

23,99 руб.

29,50 руб.

29,49 — 49,99 руб.

Чай черный байховый

42,79 руб.

-

18,49 руб.

Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг.

289,99 руб.

(мясокостная)

293,90 руб. (отрубы)

259,49 руб.

(отрубы)

Творог

52,99 (160 г)

51,10 (170 г)

50, 99 (170 г)

Сметана, 200 гр

56,99 руб.

56,70 руб.

65,99 руб.

Масло сливочное

199,98 руб.

203,90 руб.

-

Соль, 1 кг.

18,99 руб

18,90 руб.

28,99 руб.

Рис

69,99 (800 г)

67,50 (900 г)

66,99 (900 г)

Пшено

37,99 (800 г)

44,90 (900 г)

-

Рыба мороженая неразделанная, 1 кг

229,99 руб. (минтай)

138,60 руб. (путассу)

349,99 руб.

(треска)

Баранина (кроме бескостного мяса)

-

-

-

Говядина (кроме бескостного мяса)

-

-

-

В таблице указаны цены на 5 августа 2025 года.

*Цены в магазине «Спар» на улице Интернациональной, 76.

**Цены в магазине «Виктория» на бульваре Любови Шевцовой, 1.

***Цены в магазине «Пятерочка» на улице Интернациональной, 59А.

Текст: Лидия Здоровец, фото: Лидия Здоровец / Новый Калининград

