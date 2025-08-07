«Синие ценники — 2025»: как за год изменились «фиксированные» цены в магазинах (фото)

Летом 2024 года власти Калининградской области решили удерживать цены на ключевые продукты в регионе. Для этого были введены специальные «синие (голубые) ценники» с фиксированной стоимостью на ряд товаров. «Новый Калиниград» проверил, что произошло с ценами спустя год.
Ориентиром для сравнения мы взяли обзор синих ценников за 19 августа 2024 год. На этой неделе (в понедельник, 4 августа 2025 года) корреспондент «Нового Калининграда» побывал в магазинах трёх крупных торговых сетей региона — «Спар», «Пятёрочка» и «Виктория» (эта сеть теперь входит в X5 Group, которой принадлежит и «Пятёрочка») и посмотрел, как изменились «фиксированные цены» за год.
Напомним, что соглашением о «синих ценниках» (оно было подписано уже после их появление в магазинах — в январе 2025 года) установлено ограничение торговой наценки и нормы прибыли на 26 продовольственных товаров первой необходимости. Условиями предусмотрено ограничение наценки на товары для торговых сетей и магазинов: не более 10% к закупочным ценам местных производителей, не более 15% к закупочным ценам на товары, поставляемые из других субъектов РФ и из-за рубежа, на цену которых влияют логистические затраты. Для производителей установлено ограничение прибыли в структуре отпускной цены не более 10%. Но это не значит, что ограничения распространяются абсолютно на все яблоки или лук. Производители и торговые сети самостоятельно определяют одну из позиций товара из групп. Например, конкретную торговую марку макаронных изделий, яблок, творога и т.п., на которую распространяется правило предельной наценки.
«Виктория»
В «Виктории» найти товары с «синими ценниками» оказалось несложно, ассортимент, по сравнению с прошлым годом, существенно вырос. Большинство продуктов из утвержденного правительством перечня удалось обнаружить.
В овощном/фруктовом отделе фиксированной ценой выделены картофель, лук, морковь, капуста и яблоки. Ряд товаров из региональной программы можно купить только в фасованной сетке. Например, добавленные в список фасованные яблоки стоят 288,90 руб., а «Голден» можно приобрести на развес за 199,90 руб. (со скидкой магазина, без — 219,90 руб.).
Яйца подешевели, но и при этом снизилась их категория. В августе 2024 года десяток категории С1 стоил 99,99 руб. Сейчас десяток С2 — 69,09 руб. Тушка цыпленка поднялась в цене во всех выбранных нами супермаркетах и стоит приблизительно одинаково. В «Виктории» тушку цыпленка можно приобрести за 219,90 руб., что на 9 копеек дешевле, чем в других. В прошлом году она стоила 179,99 руб. — на 39,91 руб. дешевле по сравнению с этим годом.
«Спар»
В «Спаре» листовки с отметкой о региональной программе удалось найти легко, в большинстве своем их сопровождают ценники с надписью в рамке. Некоторые продукты (например, рис, сахар и подсолнечное масло) расположены в центре молочного отдела некой пирамидой.
В овощном отделе подорожали все овощи с «синими ценниками». Самая большая разница между прошлой и нынешней ценой оказалась у лука — на сегодня его цена 89,99 руб. что на 40 руб. дороже, чем в прошлом году. Морковь с отметкой о региональной программе найти не удалось. В «Спаре» также есть «синий ценник» на свеклу, хотя в перечне товаров региональной программы она не значится. Сливочное масло «Залесский фермер» оказалось в сети дешевле, чем у других — 199,98 руб.
Из перечня новых товаров, установленных соглашением, в «Спаре» мы нашли минтай за 229,99 руб.
«Пятерочка»
В «Пятерочке» ассортимент «синих ценников» оказался меньше, чем в других исследованных нами магазинах. Мы не нашли отметки о региональной программе у яиц, гречки, картофеля, яблок, сливочного масла, молока, пшена, баранины и говядины. Последних двух нет и в двух других магазинах. Сами ценники не всегда читабельны, часто они расположены на нижних полках.
Буханку хлеба можно приобрести за 29,49 руб., сахар — за 91,99, пачку молока — за 52,99.
Как изменились цены
В нижней строчке — расценки на продукты от 19 августа 2024 года (в скобках указано, как изменились цены за год), в верхней — от 5 августа 2025 года.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
|
29,49 (350 г) — 49,99 (300 г)
22 руб. (400 г)
|
41,90 (350 г) (+12,4)
29,50 руб. (580 г)
|
29,49 (350 г) (-0,5)
29,99 руб.
|
Мука пшеничная
|
38,39 руб. (1 кг) (-6,6)
44,99 руб.
|
92,50 (2 кг) (+12,51)
79,99 (1 кг)
|
57,49 руб. (2 кг) (-2,5)
59,99 руб.
|
Яйца куриные, в 2024 1 кат., 10 шт.
в 2025 2 категория
|
59,99 руб. (+40)
99,99 руб.
|
69,90 руб. (-30,09)
99,99 руб.
|
-
132,99 руб.
|
Гречка
|
42,99 (900 г) (-6)
49,99 (800 г)
|
39,90 руб
-
|
-
55,99 (900 г)
|
Макароны
|
20,99 руб. (-4)
24,99 руб.
|
19,00 руб. (-10,99)
29,99 руб.
|
51,99 руб. (+27)
24,99 руб.
|
Масло подсолнечное
|
99,99 (0,8 л) (0)
89,99 — 99,99 руб. (0,8 л)
|
95,90 (0,9 л) (-44, 09)
139,99 (1 л)
|
95,99 (0,9 л) (-44)
139,99 (1 л)
|
Сахар, 1 кг
|
79,99 руб. (-4)
83,99 руб.
|
76,90 руб. (-7)
83,90 руб.
|
91,99 руб. (+8)
83,99 руб.
|
Картофель молодой, 1 кг
|
69,99 руб. (+30)
39,99 руб.
|
69,90 руб. (0)
69,90 руб.
|
-
49,99 руб.
|
Лук репчатый, 1 кг
|
89,99 руб. (+40)
49,99 руб.
|
115,50 фас. (+65,6)
49,90 руб.
|
101,99 руб. (+33)
68,99 руб.
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
59,99 руб. (+10)
49,99 руб.
|
59,90 руб. (+36,2)
23,70 руб.
|
59,99 руб. (+24)
35,99 руб.
|
Морковь, 1 кг
|
-
49,99 руб.
|
115,50 фас. (+55,6)
59,90 руб.
|
73,99 руб. (+21)
52,99 руб.
|
Свекла, 1 кг
|
69,99 руб. (+20)
49,99 руб.
|
-
69,90 руб.
|
-
52,99 руб.
|
Тушка цыплёнка, 1 кг
|
219,99 руб. (+30)
189,99 руб.
|
219,90 руб.(+39,91)
179,99 руб.
|
219, 99 руб. (+40)
179,99 руб.
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
53,49 руб.
49,99 руб.
|
53, 40 руб.
-
|
-
-
|
Новые товары
|
Яблоки, 1 кг
|
199,99 руб.
|
фас. 288,90 руб.
|
-
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
|
23,99 руб.
|
29,50 руб.
|
29,49 — 49,99 руб.
|
Чай черный байховый
|
42,79 руб.
|
-
|
18,49 руб.
|
Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг.
|
289,99 руб.
(мясокостная)
|
293,90 руб. (отрубы)
|
259,49 руб.
(отрубы)
|
Творог
|
52,99 (160 г)
|
51,10 (170 г)
|
50, 99 (170 г)
|
Сметана, 200 гр
|
56,99 руб.
|
56,70 руб.
|
65,99 руб.
|
Масло сливочное
|
199,98 руб.
|
203,90 руб.
|
-
|
Соль, 1 кг.
|
18,99 руб
|
18,90 руб.
|
28,99 руб.
|
Рис
|
69,99 (800 г)
|
67,50 (900 г)
|
66,99 (900 г)
|
Пшено
|
37,99 (800 г)
|
44,90 (900 г)
|
-
|
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг
|
229,99 руб. (минтай)
|
138,60 руб. (путассу)
|
349,99 руб.
(треска)
|
Баранина (кроме бескостного мяса)
|
-
|
-
|
-
|
Говядина (кроме бескостного мяса)
|
-
|
-
|
-
В таблице указаны цены на 5 августа 2025 года.
*Цены в магазине «Спар» на улице Интернациональной, 76.
**Цены в магазине «Виктория» на бульваре Любови Шевцовой, 1.
***Цены в магазине «Пятерочка» на улице Интернациональной, 59А.
Текст: Лидия Здоровец, фото: Лидия Здоровец / Новый Калининград
