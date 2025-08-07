«Синие ценники — 2025»: как за год изменились «фиксированные» цены в магазинах (фото)

0 0

Летом 2024 года власти Калининградской области решили удерживать цены на ключевые продукты в регионе. Для этого были введены специальные «синие (голубые) ценники» с фиксированной стоимостью на ряд товаров. «Новый Калиниград» проверил, что произошло с ценами спустя год.

Ориентиром для сравнения мы взяли обзор синих ценников за 19 августа 2024 год. На этой неделе (в понедельник, 4 августа 2025 года) корреспондент «Нового Калининграда» побывал в магазинах трёх крупных торговых сетей региона — «Спар», «Пятёрочка» и «Виктория» (эта сеть теперь входит в X5 Group, которой принадлежит и «Пятёрочка») и посмотрел, как изменились «фиксированные цены» за год.

Напомним, что соглашением о «синих ценниках» (оно было подписано уже после их появление в магазинах — в январе 2025 года) установлено ограничение торговой наценки и нормы прибыли на 26 продовольственных товаров первой необходимости. Условиями предусмотрено ограничение наценки на товары для торговых сетей и магазинов: не более 10% к закупочным ценам местных производителей, не более 15% к закупочным ценам на товары, поставляемые из других субъектов РФ и из-за рубежа, на цену которых влияют логистические затраты. Для производителей установлено ограничение прибыли в структуре отпускной цены не более 10%. Но это не значит, что ограничения распространяются абсолютно на все яблоки или лук. Производители и торговые сети самостоятельно определяют одну из позиций товара из групп. Например, конкретную торговую марку макаронных изделий, яблок, творога и т.п., на которую распространяется правило предельной наценки.

«Виктория»

В «Виктории» найти товары с «синими ценниками» оказалось несложно, ассортимент, по сравнению с прошлым годом, существенно вырос. Большинство продуктов из утвержденного правительством перечня удалось обнаружить.

В овощном/фруктовом отделе фиксированной ценой выделены картофель, лук, морковь, капуста и яблоки. Ряд товаров из региональной программы можно купить только в фасованной сетке. Например, добавленные в список фасованные яблоки стоят 288,90 руб., а «Голден» можно приобрести на развес за 199,90 руб. (со скидкой магазина, без — 219,90 руб.).

Яйца подешевели, но и при этом снизилась их категория. В августе 2024 года десяток категории С1 стоил 99,99 руб. Сейчас десяток С2 — 69,09 руб. Тушка цыпленка поднялась в цене во всех выбранных нами супермаркетах и стоит приблизительно одинаково. В «Виктории» тушку цыпленка можно приобрести за 219,90 руб., что на 9 копеек дешевле, чем в других. В прошлом году она стоила 179,99 руб. — на 39,91 руб. дешевле по сравнению с этим годом.

«Спар»

В «Спаре» листовки с отметкой о региональной программе удалось найти легко, в большинстве своем их сопровождают ценники с надписью в рамке. Некоторые продукты (например, рис, сахар и подсолнечное масло) расположены в центре молочного отдела некой пирамидой.

В овощном отделе подорожали все овощи с «синими ценниками». Самая большая разница между прошлой и нынешней ценой оказалась у лука — на сегодня его цена 89,99 руб. что на 40 руб. дороже, чем в прошлом году. Морковь с отметкой о региональной программе найти не удалось. В «Спаре» также есть «синий ценник» на свеклу, хотя в перечне товаров региональной программы она не значится. Сливочное масло «Залесский фермер» оказалось в сети дешевле, чем у других — 199,98 руб.

Из перечня новых товаров, установленных соглашением, в «Спаре» мы нашли минтай за 229,99 руб.

«Пятерочка»

В «Пятерочке» ассортимент «синих ценников» оказался меньше, чем в других исследованных нами магазинах. Мы не нашли отметки о региональной программе у яиц, гречки, картофеля, яблок, сливочного масла, молока, пшена, баранины и говядины. Последних двух нет и в двух других магазинах. Сами ценники не всегда читабельны, часто они расположены на нижних полках.

Буханку хлеба можно приобрести за 29,49 руб., сахар — за 91,99, пачку молока — за 52,99.

Как изменились цены

В нижней строчке — расценки на продукты от 19 августа 2024 года (в скобках указано, как изменились цены за год), в верхней — от 5 августа 2025 года.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 29,49 (350 г) — 49,99 (300 г) 22 руб. (400 г) 41,90 (350 г) (+12,4) 29,50 руб. (580 г) 29,49 (350 г) (-0,5) 29,99 руб. Мука пшеничная 38,39 руб. (1 кг) (-6,6) 44,99 руб. 92,50 (2 кг) (+12,51) 79,99 (1 кг) 57,49 руб. (2 кг) (-2,5) 59,99 руб. Яйца куриные, в 2024 1 кат., 10 шт. в 2025 2 категория 59,99 руб. (+40) 99,99 руб. 69,90 руб. (-30,09) 99,99 руб. - 132,99 руб. Гречка 42,99 (900 г) (-6) 49,99 (800 г) 39,90 руб - - 55,99 (900 г) Макароны 20,99 руб. (-4) 24,99 руб. 19,00 руб. (-10,99) 29,99 руб. 51,99 руб. (+27) 24,99 руб. Масло подсолнечное 99,99 (0,8 л) (0) 89,99 — 99,99 руб. (0,8 л) 95,90 (0,9 л) (-44, 09) 139,99 (1 л) 95,99 (0,9 л) (-44) 139,99 (1 л) Сахар, 1 кг 79,99 руб. (-4) 83,99 руб. 76,90 руб. (-7) 83,90 руб. 91,99 руб. (+8) 83,99 руб. Картофель молодой, 1 кг 69,99 руб. (+30) 39,99 руб. 69,90 руб. (0) 69,90 руб. - 49,99 руб. Лук репчатый, 1 кг 89,99 руб. (+40) 49,99 руб. 115,50 фас. (+65,6) 49,90 руб. 101,99 руб. (+33) 68,99 руб. Капуста белокочанная свежая, 1 кг 59,99 руб. (+10) 49,99 руб. 59,90 руб. (+36,2) 23,70 руб. 59,99 руб. (+24) 35,99 руб. Морковь, 1 кг - 49,99 руб. 115,50 фас. (+55,6) 59,90 руб. 73,99 руб. (+21) 52,99 руб. Свекла, 1 кг 69,99 руб. (+20) 49,99 руб. - 69,90 руб. - 52,99 руб. Тушка цыплёнка, 1 кг 219,99 руб. (+30) 189,99 руб. 219,90 руб.(+39,91) 179,99 руб. 219, 99 руб. (+40) 179,99 руб. Молоко, 2,5%, 800 мл 53,49 руб. 49,99 руб. 53, 40 руб. - - - Новые товары Яблоки, 1 кг 199,99 руб. фас. 288,90 руб. - Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 23,99 руб. 29,50 руб. 29,49 — 49,99 руб. Чай черный байховый 42,79 руб. - 18,49 руб. Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг. 289,99 руб. (мясокостная) 293,90 руб. (отрубы) 259,49 руб. (отрубы) Творог 52,99 (160 г) 51,10 (170 г) 50, 99 (170 г) Сметана, 200 гр 56,99 руб. 56,70 руб. 65,99 руб. Масло сливочное 199,98 руб. 203,90 руб. - Соль, 1 кг. 18,99 руб 18,90 руб. 28,99 руб. Рис 69,99 (800 г) 67,50 (900 г) 66,99 (900 г) Пшено 37,99 (800 г) 44,90 (900 г) - Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 229,99 руб. (минтай) 138,60 руб. (путассу) 349,99 руб. (треска) Баранина (кроме бескостного мяса) - - - Говядина (кроме бескостного мяса) - - -

В таблице указаны цены на 5 августа 2025 года.

*Цены в магазине «Спар» на улице Интернациональной, 76.

**Цены в магазине «Виктория» на бульваре Любови Шевцовой, 1.

***Цены в магазине «Пятерочка» на улице Интернациональной, 59А.

Текст: Лидия Здоровец, фото: Лидия Здоровец / Новый Калининград