Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили автомеханик, руководитель финансово-экономического отдела, ловец безнадзорных животных и посудомойщица.



Вакансии для рабочих специальностей

В автоцентр на постоянную работу требуется автомеханик с опытом от работы от трёх лет. От соискателя потребуются «желание работать и зарабатывать» и наличие соответствующей квалификации. «Всем остальным мы обеспечим. Работы много, всё для работы есть!» — пишет работодатель. Автомеханик может рассчитывать на зарплату от 80 до 150 тыс. руб.

Рабочему по обработке табака предлагают зарплату 35-37 тыс. руб. Ему необходимо будет загружать табачный лист, «отбраковывать» дефектный табак, разбирать и собирать короба, чистить оборудование, подсыпать табак на линию и участвовать в процессе его нарезки. От кандидата также ожидают такие качества, как ответственность и трудолюбие.





Вакансии для квалифицированного персонала

Соискатели с высшим образованием, опытом от пяти лет и знанием всех участков работы в сфере бухгалтерского и налогового учета могут попробовать себя на позиции руководителя финансово-экономического отдела. Трудовые обязанности включают управление движением финансовых ресурсов предприятия, регулирование финансовых отношений, обеспечение своевременного поступления доходов, контроль выполнения финансового плана и т. д. Компания, в свою очередь, предлагает график работы 5/2, релокацию из другого города, комфортабельный офис в центре Калининграда, компенсацию корпоративной связи и зарплату 140-150 тыс. руб. с ежегодной индексацией.

На должности педагога-психолога в детском садике предусмотрена зарплата 25-35 тыс. руб. Специалист должен работать по всем психологическим направлениям (диагностика, коррекция, профилактика, просвещение и методическое сопровождение), проводить мероприятия, знать возрастную психологию и программы дошкольного образования, а также уметь проводить занятия с детьми и тренинги с педагогами. Требуется опыт работы от пяти лет.

Вакансии без опыта работы

На позиции ловца безнадзорных животных в госучреждении необходимо «осуществлять работы по обращению с животными без владельцев по отлову и их возвращению в прежнюю среду обитания». «Опыт общения с животными приветствуется, человечное отношение обязательно. Характер работы разъездной по области 5/2. Работа требует относительных физических нагрузок. Пол и возраст значения не имеют», — добавляет работодатель. От кандидата требуются только права категории В. Указанная зарплата — 50,1 тыс. руб.

ПСО МЧС России по Калининградской области ищет начальника поисково-спасательного подразделения с опытом службы в ВС РФ. От кандидата ожидают отсутствие ограничений по здоровью, наличие высшего образования, коммуникабельность и стрессоустойчивость. Он должен быть готовым к выезду на поисково-спасательные работы. Платить обещают 35-40 тыс. руб. в месяц.

Вакансии с неполной занятостью

Клининговой компании требуется посудомойщица в ночную смену с медкнижкой с действующей медкомиссией и санминимумом. Помимо прочего, потребуется опыт работы. Зарплата — 50-90 тыс. руб. в месяц (3,5 тыс. за смену). Уточняется, что выплаты будут поступать еженедельно.

За организацию и проведение медосмотра перед занятиями в бассейне для детей школьного возраста медработнику обещают платить 30-40 тыс. руб. Для трудоустройства необходим опыт работы со школьниками в организованных платных группах.

Другие вакансии

Клиника дерматологии и косметологии ищет косметолога, в обязанности которого будут входить амбулаторный приём пациентов и грамотное ведение медицинской документации. От соискателя также ждут умения работать в команде, пунктуальность, ответственность, коммуникабельность, активную жизненную позицию и опыт работы. Работодатель обещает комфортные условия труда и достойную зарплату: «График работы и заработная плата оговариваются на собеседовании. Кандидаты рассматриваются только после получения резюме на электронную почту». Размер зарплаты клиника не указала.

В столовую требуется кухонная рабочая. «Оклад 55 тыс. руб. Режим пятидневка, с 7:00 до 15:00», — добавляет работодатель. На позицию готовы взять соискателя без опыта работы и со средним образованием.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»