Картошка подешевела, огурцы держатся: как изменились цены на продукты за месяц

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» незначительно потеряла в цене (от 35 до 93 рублей) во всех трёх сетях, участвующих в мониторинге. Это произошло за счёт долгожданного снижения стоимости сезонных овощей. Впрочем, цены на некоторые из них проявили удивительную стойкость. Подробности — в нашем обзоре.
Появившийся на полках магазинов картофель местного производства за минувший месяц подешевел на 32-50 рублей за килограмм. Из трёх сетей, участвующих в мониторинге, выгоднее всего сейчас приобретать картошку в «Спаре». Стоимость килограмма там — 39,99 руб. Также все ритейлеры снизили цены на капусту (-24-35 руб.), морковь (-20-65,6 руб.) и лук (-8-30 руб.).
Помидоры подешевели на 30-60 руб. А вот цена на их салатный «компаньон» — огурцы — несмотря на сезонность остаётся неизменной и доходит до 199,90 руб. за килограмм. Примерно та же ситуация и с яблоками. Сорт «Голден» по-прежнему стоит в районе 200 рублей.
Подорожало за месяц в каждой из сетей по четыре-пять позиций из условной корзины. Везде прибавили в цене лимоны. Разница за килограмм составила 20-30 рублей. Не везде удалось найти дешёвые рис и гречку, несмотря на участие этих продуктов в региональной программе доступных цен.
В целом же так называемые «голубые/синие ценники» в магазинах всё ещё найти можно. К примеру, 2 кг муки марки «Старооскольская» в «Виктории» продаются за 92,50 руб. В «Спаре» можно купить местную свёклу за 34,99 руб. Трёхсотграммовая пачка творога «Добрая кормилица» в «Пятёрочке» обойдётся в 134,99 руб.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (по акции, цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
29,49 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
67,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
99,90 «Нежинская» (по акции, −16 руб.)
|
119,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
529,99 (+80 руб.)
|
529
|
529,99 (цена не изм.)
|
Фарш, 400 г
|
159,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)
|
159,90 «Ближние горки», «Фермерский» (цена не изм.)
|
189,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (+ 30 руб.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
319,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.)
|
279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)
|
299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
38,39 «Зернофф» (цена не изм.)
|
79,90 «Предпортовая»
|
60,99 «Селяночка» (цена из приложения «Пятёрочки»)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
89,99 (-20 руб.)
|
79,90 (по акции, цена не изм.)
|
82,99 (цена из приложения «Пятёрочки»)
|
Рис
|
69,99 (цена не изм.)
|
149,90 (+82,4 руб.)
|
129,99 (цена не изм.)
|
Гречка
|
42,99 (цена не изм.)
|
106,90 (+67 руб.)
|
43,19 (+0,2 руб.)
|
Макароны, 450 г
|
89,99 «Макфа» (цена не изм.)
|
79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.)
|
89,99 (по акции, цена не изм.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
269,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+20 руб.)
|
254,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.)
|
249,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
139,90 «Олейна» (по акции, −30 руб.)
|
154,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
Сахар, 1 кг
|
79,99 (цена не изм.)
|
76,90 (цена не изм.)
|
79,49 (+2,5 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
39,99 (-50 руб.)
|
46,90 (-43 руб.)
|
49,99 (-32 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99 (-30 руб.)
|
59,90 (по акции, −30 руб.)
|
71,99 (-8 руб.)
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
34,99 (-35 руб.)
|
35,90 (-24 руб.)
|
29,99 (-30 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
59,99 (−20 руб.)
|
49,90 (-65,6 руб.)
|
52,99 (-27 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
189,99 (цена не изм.)
|
199,90 (по акции, цена не изм.)
|
189,99 (цена не изм.)
|
Помидоры, 1 кг
|
99,99 ( −50 руб.)
|
99,90 (по акции, −60 руб.)
|
119,99 (по акции, −30 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
229,99 (+30 руб.)
|
229,90 (+20 руб.)
|
229,99 (+30 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
139,99 (цена не изм.)
|
139,90 (цена не изм.)
|
139,99 (+10 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
229,99 «Гренни Смит»
|
219,90 «Голден» (+20 руб.)
|
199,99 «Голден» (цена не изм.)
|
Бананы, 1 кг
|
159,99 (цена не изм.)
|
159,90 (цена не изм.)
|
159,99 (цена не изм.)
|
Общая стоимость корзины
|
3465,14
|
3521,10
|
3580,64
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 сентября 2025 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Старшины Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.
