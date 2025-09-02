Картошка подешевела, огурцы держатся: как изменились цены на продукты за месяц

Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» незначительно потеряла в цене (от 35 до 93 рублей) во всех трёх сетях, участвующих в мониторинге. Это произошло за счёт долгожданного снижения стоимости сезонных овощей. Впрочем, цены на некоторые из них проявили удивительную стойкость. Подробности — в нашем обзоре.

Появившийся на полках магазинов картофель местного производства за минувший месяц подешевел на 32-50 рублей за килограмм. Из трёх сетей, участвующих в мониторинге, выгоднее всего сейчас приобретать картошку в «Спаре». Стоимость килограмма там — 39,99 руб. Также все ритейлеры снизили цены на капусту (-24-35 руб.), морковь (-20-65,6 руб.) и лук (-8-30 руб.).

Помидоры подешевели на 30-60 руб. А вот цена на их салатный «компаньон» — огурцы — несмотря на сезонность остаётся неизменной и доходит до 199,90 руб. за килограмм. Примерно та же ситуация и с яблоками. Сорт «Голден» по-прежнему стоит в районе 200 рублей.

Подорожало за месяц в каждой из сетей по четыре-пять позиций из условной корзины. Везде прибавили в цене лимоны. Разница за килограмм составила 20-30 рублей. Не везде удалось найти дешёвые рис и гречку, несмотря на участие этих продуктов в региональной программе доступных цен.

В целом же так называемые «голубые/синие ценники» в магазинах всё ещё найти можно. К примеру, 2 кг муки марки «Старооскольская» в «Виктории» продаются за 92,50 руб. В «Спаре» можно купить местную свёклу за 34,99 руб. Трёхсотграммовая пачка творога «Добрая кормилица» в «Пятёрочке» обойдётся в 134,99 руб.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (по акции, цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

29,49 (цена не изм.)


Молоко, 2,5%,

800 мл

58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)


53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Кефир, 2,5%,

800 мл

67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


67,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)


69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 15%, 315 г

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


Творог, 5%, 200 г

115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


99,90 «Нежинская» (по акции, −16 руб.)



119,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Филе куриное, 1 кг

529,99 (+80 руб.)


529

529,99 (цена не изм.)


Фарш, 400 г

159,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)



159,90 «Ближние горки», «Фермерский» (цена не изм.)

189,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (+ 30 руб.)

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

319,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.)

279,90 «Любимый дом» (цена не изм.)

299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)


Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

38,39 «Зернофф» (цена не изм.)

79,90 «Предпортовая»

60,99 «Селяночка» (цена из приложения «Пятёрочки»)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

89,99 (-20 руб.)


79,90 (по акции, цена не изм.)

82,99 (цена из приложения «Пятёрочки»)

Рис

69,99 (цена не изм.)

149,90 (+82,4 руб.)

129,99 (цена не изм.)

Гречка

42,99 (цена не изм.)

106,90 (+67 руб.)

43,19 (+0,2 руб.)

Макароны, 450 г

89,99 «Макфа» (цена не изм.)


79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.)

89,99 (по акции, цена не изм.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

269,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+20 руб.)

254,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.)

249,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

Масло подсолнечное, 1 л

169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

139,90 «Олейна» (по акции, −30 руб.)

154,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

Сахар, 1 кг

79,99 (цена не изм.)

76,90 (цена не изм.)

79,49 (+2,5 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

39,99 (-50 руб.)

46,90 (-43 руб.)

49,99 (-32 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

59,99 (-30 руб.)

59,90 (по акции, −30 руб.)

71,99 (-8 руб.)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг

34,99 (-35 руб.)

35,90 (-24 руб.)

29,99 (-30 руб.)

Морковь, 1 кг

59,99 (−20 руб.)

49,90 (-65,6 руб.)

52,99 (-27 руб.)

Огурцы, 1 кг

189,99 (цена не изм.)

199,90 (по акции, цена не изм.)

189,99 (цена не изм.)

Помидоры, 1 кг

99,99 ( −50 руб.)

99,90 (по акции, −60 руб.)

119,99 (по акции, −30 руб.)

Лимоны, 1 кг

229,99 (+30 руб.)

229,90 (+20 руб.)

229,99 (+30 руб.)


Апельсины, 1 кг

139,99 (цена не изм.)

139,90 (цена не изм.)

139,99 (+10 руб.)

Яблоки, 1 кг

229,99 «Гренни Смит»

219,90 «Голден» (+20 руб.)

199,99 «Голден» (цена не изм.)

Бананы, 1 кг

159,99 (цена не изм.)

159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.)


Общая стоимость корзины

3465,14

3521,10

3580,64

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 сентября 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Старшины Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter