Картошка подешевела, огурцы держатся: как изменились цены на продукты за месяц

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» незначительно потеряла в цене (от 35 до 93 рублей) во всех трёх сетях, участвующих в мониторинге. Это произошло за счёт долгожданного снижения стоимости сезонных овощей. Впрочем, цены на некоторые из них проявили удивительную стойкость. Подробности — в нашем обзоре.

Появившийся на полках магазинов картофель местного производства за минувший месяц подешевел на 32-50 рублей за килограмм. Из трёх сетей, участвующих в мониторинге, выгоднее всего сейчас приобретать картошку в «Спаре». Стоимость килограмма там — 39,99 руб. Также все ритейлеры снизили цены на капусту (-24-35 руб.), морковь (-20-65,6 руб.) и лук (-8-30 руб.).

Помидоры подешевели на 30-60 руб. А вот цена на их салатный «компаньон» — огурцы — несмотря на сезонность остаётся неизменной и доходит до 199,90 руб. за килограмм. Примерно та же ситуация и с яблоками. Сорт «Голден» по-прежнему стоит в районе 200 рублей.

Подорожало за месяц в каждой из сетей по четыре-пять позиций из условной корзины. Везде прибавили в цене лимоны. Разница за килограмм составила 20-30 рублей. Не везде удалось найти дешёвые рис и гречку, несмотря на участие этих продуктов в региональной программе доступных цен.

В целом же так называемые «голубые/синие ценники» в магазинах всё ещё найти можно. К примеру, 2 кг муки марки «Старооскольская» в «Виктории» продаются за 92,50 руб. В «Спаре» можно купить местную свёклу за 34,99 руб. Трёхсотграммовая пачка творога «Добрая кормилица» в «Пятёрочке» обойдётся в 134,99 руб.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 29,49 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

67,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

69,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 15%, 315 г 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

85,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г 115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

99,90 «Нежинская» (по акции, −16 руб.)



119,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 529,99 (+80 руб.)

529 529,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г 159,99 «Останкино», «По-домашнему» (по акции, цена не изм.)



159,90 «Ближние горки», «Фермерский» (цена не изм.) 189,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (+ 30 руб.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним традиции» (+40 руб.) 279,90 «Любимый дом» (цена не изм.) 299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 38,39 «Зернофф» (цена не изм.) 79,90 «Предпортовая» 60,99 «Селяночка» (цена из приложения «Пятёрочки») Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 89,99 (-20 руб.)

79,90 (по акции, цена не изм.) 82,99 (цена из приложения «Пятёрочки») Рис 69,99 (цена не изм.) 149,90 (+82,4 руб.) 129,99 (цена не изм.) Гречка 42,99 (цена не изм.) 106,90 (+67 руб.) 43,19 (+0,2 руб.) Макароны, 450 г 89,99 «Макфа» (цена не изм.)

79,90 «Макфа», (по акции; цена не изм.) 89,99 (по акции, цена не изм.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 269,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (+20 руб.) 254,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(цена не изм.) 249,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) Масло подсолнечное, 1 л 169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 139,90 «Олейна» (по акции, −30 руб.) 154,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) Сахар, 1 кг 79,99 (цена не изм.) 76,90 (цена не изм.) 79,49 (+2,5 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 39,99 (-50 руб.) 46,90 (-43 руб.) 49,99 (-32 руб.) Лук репчатый, 1 кг 59,99 (-30 руб.) 59,90 (по акции, −30 руб.) 71,99 (-8 руб.) Капуста белокочанная свежая, 1 кг 34,99 (-35 руб.) 35,90 (-24 руб.) 29,99 (-30 руб.) Морковь, 1 кг 59,99 (−20 руб.) 49,90 (-65,6 руб.) 52,99 (-27 руб.) Огурцы, 1 кг 189,99 (цена не изм.) 199,90 (по акции, цена не изм.) 189,99 (цена не изм.) Помидоры, 1 кг 99,99 ( −50 руб.) 99,90 (по акции, −60 руб.) 119,99 (по акции, −30 руб.) Лимоны, 1 кг 229,99 (+30 руб.) 229,90 (+20 руб.) 229,99 (+30 руб.)

Апельсины, 1 кг 139,99 (цена не изм.) 139,90 (цена не изм.) 139,99 (+10 руб.) Яблоки, 1 кг 229,99 «Гренни Смит» 219,90 «Голден» (+20 руб.) 199,99 «Голден» (цена не изм.) Бананы, 1 кг 159,99 (цена не изм.) 159,90 (цена не изм.)



159,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины 3465,14 3521,10 3580,64

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 сентября 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Старшины Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.