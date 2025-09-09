Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили начальник цеха, водитель-экспедитор, ветеринар, слесарь, специалист по закупкам и менеджер по продажам.



Вакансии для квалифицированного персонала

Мясоперерабатывающий завод находится в поисках начальника цеха. Необходимые условия — высшее образование и опыт работы на предприятии по производству мясных консервов от двух лет. Руководить 37 сотрудниками необходимо согласно должностной инструкции, уточняет компания. Зарплата — от 120 до 160 тыс. руб.

В Центр социальной помощи семье и детям требуется методист, который разработает предложения по совершенствованию социального обслуживания, проведет анализ и оценку выполнения планов, качества и эффективности предоставляемых госуслуг, а также окажет методическую помощь сотрудникам в работе с документацией на клиента, подготовке программ, услуг и т.д. Помимо прочего, работник должен участвовать в организации, подготовке и проведении общественно значимых мероприятий центра и мониторинга качества оказываемых услуг. За это ему предлагают 32 тыс. руб.

Вакансии для рабочих специальностей

Торговый дом предлагает вакансию водителя-экспедитора. От соискателя ожидают наличие прав категории В и С, опыт работы от двух лет и знание маршрутов Калининграда и области. Водителю предстоит доставлять продукцию в городах региона. Работодатель в свою очередь обещает пятидневный график и «достойную» оплату труда в размере 85-100 тыс. руб.

Умеющим ухаживать за детьми дошкольного возраста предлагают работу на позиции младшего воспитателя в детсаду. В его обязанности входят помощь воспитателю в организации воспитательно-образовательного процесса и санитарного режима. Для трудоустройства потребуется санитарная книжка и справка об отсутствии судимостей. Зарплата — 25-32 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

В свиноводческий комплекс требуется ветеринарный врач со средним профессиональным или высшим образованием. Работнику необходимо будет заполнять ветеринарную документацию, вакцинировать, брать кровь и вскрывать свиней. Предприятие же предлагает бесплатное питание, продажу мяса по льготной цене, страхование и зарплату 70-90 тыс. руб. «Готовы принять на работу кандидатов без опыта. Приглашаем к сотрудничеству студентов последнего курса, обучающихся по специальности „Ветеринария“», — добавляет работодатель.

Универсальный магазин ищет внимательного и ответственного контролера торгового зала. В перечень обязанностей сотрудника войдут обеспечение сохранности имущества магазина, предотвращение попыток хищения и порчи товара со стороны покупателей и персонала, фиксирование выявленных нарушений и проведение внутренних расследований по ним, участие в проведении инвентаризаций в составе комиссии и контроль финансовой дисциплины. Контролёр также должен препятствовать «посещению магазина в неопрятной и грязной одежде и граждан в нетрезвом состоянии». Работодатель обещает график 2/2 с подработками, «дружный» коллектив и зарплату 30-35 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

Производственное предприятие приглашает на работу слесаря КИПиА — «ответственного исполнителя работ по ремонту и профилактики контрольно-измерительных приборов и средств автоматики», который «отвечает за качественное выполнение ремонтных работ и безаварийную работу оборудования». Кандидат должен иметь образование не ниже среднего профессионального, опыт работы от пяти лет и желание работать. Компания гарантирует график работы 1 /2, доставку служебным транспортом, общежитие, подарки детям на Новый год, «вкусные» обеды и зарплату 50-55 тыс. руб.

На линию производства сигарет табачная фабрику ищет упаковщицу. На должность готовы рассмотреть соискательницу без опыта работы. Платить обещают от 35 до 40 тыс.

Другие вакансии

Центр для безнадзорных животных опубликовал вакансию специалиста по закупкам. Претендовать на неё могут «внимательные, ответственные и дисциплинированные» работники с высшим экономическим образованием и удостоверением о повышении квалификации в сфере госзакупок. Кроме того, потребуются стаж и навыки пользования ПК и оргтехникой. Специалисту необходимо будет составлять отчетность по госзаданию и техзадания, размещать план-графика закупок, подводить итоги торгов и готовить проекты контрактов. Зарплата — 55 тыс.

Менеджеру по продажам в салоне дверей предлагают зарплату от 40 до 80 тыс. руб. за составление коммерческого предложения, приём оплат, работу с кассой и выставление счетов. На позицию рассматривают соискателей, которые готовы и желают обучаться профессии. Опыт работы в продажах дверей приветствуется.

