Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции представлены высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили инженер по добыче нефти и газа, водитель категории С, маркировщица и слесарь КИПиА.



Вакансии для квалифицированного персонала

Зарплату 90 тыс. руб. на руки предлагают инженеру по добыче нефти, газа и газового конденсата. От сотрудника требуются высшее образование в нефтегазовой отрасли и опыт работы 3-6 лет. В обязанности инженера входят оптимизация работы существующего фонда скважин, обеспечение максимальной эффективности, соблюдение технологий и стандартов, контроль учета движения нефти, планирование текущих и капитальных ремонтов скважин, контроль технического обслуживания оборудования, а также разработка регламентов, инструкций и другой документации.

Коммуникабельного и стрессоустойчивого соискателя с активной жизненной позицией приглашают на должность менеджера по подбору персонала. От него также ожидают готовности коммуницировать с региональными СМИ и знаний кадровой документации. Указанная зарплата в вакансии — 40 тыс. руб. При этом работодатель уточняет, что в период стажировки менеджер будет зарабатывать 43 тыс.

Вакансии для рабочих специальностей

За управление автотранспортом категории С, перевозку грузов по области и оформление сопроводительных документов водителю обещают платить 115-138 тыс. руб. Необходимо среднее образование и опыт работы. График — 6/1 с 7:00 до 18:00.

На должности рабочего по обслуживанию здания детсада необходимо проводить текущий бытовой, сантехнический и косметический ремонт помещений, а также осматривать системы жизнеобеспечения учреждения. За это сотрудник будет получать 20-25 тыс. Требуется опыт работы от года.

Вакансии без опыта работы

Транспортно-логистическая компания ищет маркировщицу, которая будет маркировать товары акцизными марками, этикетками и стикерами, а также поддерживать порядок на складе. Опыт работы приветствуется, но не обязателен — от кандидатки лишь ждут наличие такие качеств, как внимательность и аккуратность. Работодатель гарантирует обучение, пятидневный рабочий график с 8:00 до 17:30 (возможен переход 2/2), горячее питание и зарплату 55 тыс. руб.

Детский сад предлагает работу на позиции младшего воспитателя с прозрачной системой начислений и стабильной зарплатой 25-27 тыс. (возможны стимулирующие выплаты). Сотруднику нужно организовать приём пищи, уборку и смену постельного белья. Кроме того, ему необходимо помогать воспитателю и содержать помещения в чистоте и порядке. Опыт работы не требуется.

Вакансии с неполной занятостью

Комбинат стеновых материалов приглашает на работу слесаря КИПиА. «Слесарь по ремонту КИПиА является ответственным исполнителем работ по ремонту и профилактике контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. Он отвечает за качественное выполнение ремонтных работ и безаварийную работу оборудования», — следует из описания. От кандидата ждут наличия образования не ниже среднего профессионального и опыта работы от пяти лет. В свою очередь организация предлагает «достойную» зарплату от 50 до 55 тыс., график работы 1/2, доставку служебным транспортом, проживание в общежитие, подарки детям на Новый год и «вкусные» обеды.

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал вакансию наблюдателя, которому предстоит выполнять комплекс наблюдений в 8 и в 20 часов в соответствии с годовым планом. Кроме того, работнику нужно обрабатывать результаты, проверять информацию и своевременно передавать ежедневную, декадную и штормовую гидрометеорологическую сводку. От кандидата ожидают наличие аккуратности и внимательности, опыт работы не требуется. Зарплата — 10-12 тыс. руб.

Другие вакансии

За разработку мобильной игры с нуля на Unity (iOS/Android) предлагают 20-50 тыс. руб. Разработчику нужно реализовать основные механики (бег персонажа, препятствия, бонусы, усиления, внутриигровая валюта), а также настроить коллизии, анимации, UI/UX интерфейсов. Необходим опыт работы. График — свободный.

В коррекционный класс требуется стрессоустойчивый и гибкий учитель-дефектолог (олигофренолог) с опытом работы. Перед ним стоит ряд задач, среди которых диагностика и оценка умственной отсталости ребенка, разработка индивидуальных программ, проведение занятий, обучение навыкам самообслуживания, развитие социальных навыков и поддержка семей. Дефектологу также необходимо работать с другими специалистами, мониторить и оценивать прогресс учеников. Зарплата — 34-50 тыс. руб.

