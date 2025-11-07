В поисках «синих ценников»: как изменились «фиксированные» цены в магазинах (фото)

Ориентиром для сравнения мы взяли обзор синих ценников за 5 августа. На этой неделе (в среду, 5 ноября) корреспондент «Нового Калининграда» побывал в магазинах трёх крупных торговых сетей региона — «Спар», «Пятёрочка» и «Виктория» (эта сеть теперь входит в X5 Group, которой принадлежит и «Пятёрочка») и посмотрел, как изменились «фиксированные цены» за три месяца.
«Виктория»
В «Виктории» найти товары с «синими ценниками» несложно, однако по сравнению с прошлым мониторингом, ассортимент уменьшился. Мы не обнаружили отметку о региональной программе у макарон, картофеля и лука. Самым подешевевшим товаром оказались яблоки, они упали в цене на 177 руб. Продуктом с самой выросшей ценой стала капуста, но при этом изменился её вид. Если в августе по «синим ценникам» продавалась белокочанная капуста, стоившая 59,90 руб. за кг, то сейчас краснокочанная — по 109,90 руб.
В молочном отделе товары с отметкой о региональной программе в цене не изменились. Молоко можно приобрести за 53,40 руб., сметану — за 56,70 руб., творог — за 51,10 руб., сливочное масло — за 203,90 руб.
«Спар»
В «Спаре» листовки с отметкой о региональной программе найти легко, в большинстве своем их сопровождают ценники с надписью в рамке. Некоторые продукты (например, подсолнечное масло, мука и сахар) расположены в центре молочного отдела некой пирамидой.
Стоимость товаров с «синими ценниками» в фруктово-овощном отделе стала ниже. Картофель, лук и капуста подешевели на 20 руб. Свекла, которая не значится в перечне товаров с фиксированной ценой, но все же отмечена «синим ценником», упала в цене на 30 руб. Яблоки — на 100 руб.
Это единственный магазин из трех, где нам удалось найти говядину с отметкой о региональной цене в 659,90 руб.
«Пятёрочка»
В «Пятёрочке» ассортимент «синих ценников» стал меньше, чем в мониторинге за 5 августа. В конце лета мы насчитали 17 товаров с фиксированной ценой, осенью — 14 из списка в 26. Обратим отдельное внимание на подсолнечное масло, так как сразу у двух производителей есть отметка о региональной программе. Однако в соглашении о «синих ценниках» указано, что производители и торговые сети самостоятельно определяют только одну из позиций товара из групп. Ценовая категория у них заметно отличается, подсолнечное масло «Красная цена» стоит 99,49 руб. за 0,9 л, а «Золотая семечка» — 144,99 руб. за литр.
Как изменились цены
В верхней строчке — расценки на продукты от 5 ноября (в скобках указано, как изменились цены за год), в нижней — от 5 августа.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
|
32,99 (350 г) (+3,5)
29,49 (350 г) — 49,99 (300 г)
|
34,40 (350 г) (-7,5)
41,90 (350 г)
|
29,99 (350 г) (+0,5)
29,49 (350 г)
|
Мука пшеничная
|
38,39 (1 кг) (0)
38,39 руб. (1 кг)
|
92,50 (2 кг) (0)
92,50 (2 кг)
|
-
57,49 руб. (2 кг)
|
Яйца куриные, 2 кат., 10 шт.
|
-
59,99 руб.
|
75,90 (+6)
69,90 руб.
|
74,99
-
|
Гречка (900 г)
|
49,99 руб. (+7)
42,99 руб.
|
43,20 руб. (+3,3)
39,90 руб.
|
-
-
|
Макароны
|
-
20,99 руб.
|
-
19,00 руб.
|
37,99 руб. (-14)
51,99 руб.
|
Масло подсолнечное
|
92,99 (0,8 л) (-7)
99,99 (0,8 л)
|
95,40 (0,9 л) (-0,5)
95,90 (0,9 л)
|
99,49 — 144,99 (0,9 и 1 л) (+3,5)
95,99 (0,9 л)
|
Сахар, 1 кг
|
76,99 руб. (-3)
79,99 руб.
|
76,90 руб. (0)
76,90 руб.
|
-
91,99 руб.
|
Картофель молодой, 1 кг
|
49,99 руб. (-20)
69,99 руб.
|
-
69,90 руб.
|
38,99 руб.
-
|
Лук репчатый, 1 кг
|
69,99 руб. (-20)
89,99 руб.
|
-
115,50 фас.
|
-
101,99 руб.
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
39,99 руб. (-20)
59,99 руб.
|
109,90 краснокочанная (+50)
59,90 руб.
|
-
59,99 руб.
|
Морковь, 1 кг
|
59,99 руб.
-
|
115,50 фас. (0)
115,50 фас.
|
-
73,99 руб.
|
Свекла, 1 кг
|
39,99 руб. (-30)
69,99 руб.
|
-
-
|
42,99 руб.
-
|
Тушка цыплёнка, 1 кг
|
219,99 руб. (0)
219,99 руб.
|
239,90 руб. (+20)
219,90 руб.
|
229,99 руб. (+10)
219,99 руб.
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
56,49 руб. (+3)
53,49 руб.
|
53,40 руб. (0)
53,40 руб.
|
53,19 руб.
-
|
Яблоки, 1 кг
|
99,99 руб. (-100)
199,99 руб.
|
111,90 фас. (-177)
288,90 фас.
|
-
-
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
|
27,49 руб. (+3,5)
23,99 руб.
|
32,60 руб. (+3,1)
29,50 руб.
|
29,49 руб. (0)
29,49 — 49,99 руб.
|
Чай черный байховый
|
42,79 руб. (0)
42,79 руб.
|
-
-
|
-
18,49 руб.
|
Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг.
|
289,99 руб. (мясокостная) (0)
289,99 руб.(мясокостная)
|
269,90 руб. (отрубы) (-24)
293,90 руб.(отрубы)
|
293,99 руб. (отрубы) (+34,5)
259,49 руб.(отрубы)
|
Творог
|
-
52,99 (160 г)
|
51,10 (170 г) (0)
51,10 (170 г)
|
50,99 (170 г) (0)
50,99 (170 г)
|
Сметана, 200 гр
|
56,99 руб. (0)
56,99 руб.
|
56,70 руб. (0)
56,70 руб.
|
47,19 (180 г) (-18,8)
65,99 руб.
|
Масло сливочное
|
199,98 руб. (0)
199,98 руб.
|
203,90 руб. (0)
203,90 руб.
|
148,99 руб.
-
|
Соль, 1 кг.
|
18,99 руб. (0)
18,99 руб.
|
18,90 руб. (0)
18,90 руб.
|
-
28,99 руб.
|
Рис
|
69,99 (800 г) (0)
69,99 (800 г)
|
82,90 (900 г) (+15,4)
67,50 (900 г)
|
62,49 (900 г) (-4,5)
66,99 (900 г)
|
Пшено
|
37,99 (800 г) (0)
37,99 (800 г)
|
44,90 (900 г) (0)
44,90 (900 г)
|
-
-
|
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг
|
-
229,99 руб. (минтай)
|
138,60 руб. (путассу) (0)
138,60 руб. (путассу)
|
-
349,99 руб. (треска)
|
Баранина (кроме бескостного мяса)
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
Говядина (кроме бескостного мяса)
|
659,90 руб.
-
|
-
-
|
-
-
В таблице указаны цены на 5 ноября 2025 года.
*Цены в магазине «Спар» на улице Интернациональной, 76.
**Цены в магазине «Виктория» на Солнечном бульваре, 1.
***Цены в магазине «Пятёрочка» на улице Интернациональной, 59А.
Текст,фото: Лидия Здоровец / «Новый Калининград»
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter