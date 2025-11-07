В поисках «синих ценников»: как изменились «фиксированные» цены в магазинах (фото)

В торговых сетях Калининградской области летом 2024 года начали вводить «синие ценники» с фиксированными ценами на ряд наиболее социально значимых товаров, а также на те продукты, которые пользуются постоянным спросом. В рамках мониторинга «Новый Калининград» изучил, как обстоят дела с ценами.

«Виктория»

Ориентиром для сравнения мы взяли обзор синих ценников за 5 августа. На этой неделе (в среду, 5 ноября) корреспондент «Нового Калининграда» побывал в магазинах трёх крупных торговых сетей региона — «Спар», «Пятёрочка» и «Виктория» (эта сеть теперь входит в X5 Group, которой принадлежит и «Пятёрочка») и посмотрел, как изменились «фиксированные цены» за три месяца.

В «Виктории» найти товары с «синими ценниками» несложно, однако по сравнению с прошлым мониторингом, ассортимент уменьшился. Мы не обнаружили отметку о региональной программе у макарон, картофеля и лука. Самым подешевевшим товаром оказались яблоки, они упали в цене на 177 руб. Продуктом с самой выросшей ценой стала капуста, но при этом изменился её вид. Если в августе по «синим ценникам» продавалась белокочанная капуста, стоившая 59,90 руб. за кг, то сейчас краснокочанная — по 109,90 руб.

В молочном отделе товары с отметкой о региональной программе в цене не изменились. Молоко можно приобрести за 53,40 руб., сметану — за 56,70 руб., творог — за 51,10 руб., сливочное масло — за 203,90 руб.

«Спар»

В «Спаре» листовки с отметкой о региональной программе найти легко, в большинстве своем их сопровождают ценники с надписью в рамке. Некоторые продукты (например, подсолнечное масло, мука и сахар) расположены в центре молочного отдела некой пирамидой.

Стоимость товаров с «синими ценниками» в фруктово-овощном отделе стала ниже. Картофель, лук и капуста подешевели на 20 руб. Свекла, которая не значится в перечне товаров с фиксированной ценой, но все же отмечена «синим ценником», упала в цене на 30 руб. Яблоки — на 100 руб.

Это единственный магазин из трех, где нам удалось найти говядину с отметкой о региональной цене в 659,90 руб.

«Пятёрочка»

В «Пятёрочке» ассортимент «синих ценников» стал меньше, чем в мониторинге за 5 августа. В конце лета мы насчитали 17 товаров с фиксированной ценой, осенью — 14 из списка в 26. Обратим отдельное внимание на подсолнечное масло, так как сразу у двух производителей есть отметка о региональной программе. Однако в соглашении о «синих ценниках» указано, что производители и торговые сети самостоятельно определяют только одну из позиций товара из групп. Ценовая категория у них заметно отличается, подсолнечное масло «Красная цена» стоит 99,49 руб. за 0,9 л, а «Золотая семечка» — 144,99 руб. за литр.

Как изменились цены

В верхней строчке — расценки на продукты от 5 ноября (в скобках указано, как изменились цены за год), в нижней — от 5 августа.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 32,99 (350 г) (+3,5) 29,49 (350 г) — 49,99 (300 г) 34,40 (350 г) (-7,5) 41,90 (350 г) 29,99 (350 г) (+0,5) 29,49 (350 г) Мука пшеничная 38,39 (1 кг) (0) 38,39 руб. (1 кг) 92,50 (2 кг) (0) 92,50 (2 кг) - 57,49 руб. (2 кг) Яйца куриные, 2 кат., 10 шт. - 59,99 руб. 75,90 (+6) 69,90 руб. 74,99 - Гречка (900 г) 49,99 руб. (+7) 42,99 руб. 43,20 руб. (+3,3) 39,90 руб. - - Макароны - 20,99 руб. - 19,00 руб. 37,99 руб. (-14) 51,99 руб. Масло подсолнечное 92,99 (0,8 л) (-7) 99,99 (0,8 л) 95,40 (0,9 л) (-0,5) 95,90 (0,9 л) 99,49 — 144,99 (0,9 и 1 л) (+3,5) 95,99 (0,9 л) Сахар, 1 кг 76,99 руб. (-3) 79,99 руб. 76,90 руб. (0) 76,90 руб. - 91,99 руб. Картофель молодой, 1 кг 49,99 руб. (-20) 69,99 руб. - 69,90 руб. 38,99 руб. - Лук репчатый, 1 кг 69,99 руб. (-20) 89,99 руб. - 115,50 фас. - 101,99 руб. Капуста белокочанная свежая, 1 кг 39,99 руб. (-20) 59,99 руб. 109,90 краснокочанная (+50) 59,90 руб. - 59,99 руб. Морковь, 1 кг 59,99 руб. - 115,50 фас. (0) 115,50 фас. - 73,99 руб. Свекла, 1 кг 39,99 руб. (-30) 69,99 руб. - - 42,99 руб. - Тушка цыплёнка, 1 кг 219,99 руб. (0) 219,99 руб. 239,90 руб. (+20) 219,90 руб. 229,99 руб. (+10) 219,99 руб. Молоко, 2,5%, 800 мл 56,49 руб. (+3) 53,49 руб. 53,40 руб. (0) 53,40 руб. 53,19 руб. - Яблоки, 1 кг 99,99 руб. (-100) 199,99 руб. 111,90 фас. (-177) 288,90 фас. - - Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 27,49 руб. (+3,5) 23,99 руб. 32,60 руб. (+3,1) 29,50 руб. 29,49 руб. (0) 29,49 — 49,99 руб. Чай черный байховый 42,79 руб. (0) 42,79 руб. - - - 18,49 руб. Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг. 289,99 руб. (мясокостная) (0) 289,99 руб.(мясокостная) 269,90 руб. (отрубы) (-24) 293,90 руб.(отрубы) 293,99 руб. (отрубы) (+34,5) 259,49 руб.(отрубы) Творог - 52,99 (160 г) 51,10 (170 г) (0) 51,10 (170 г) 50,99 (170 г) (0) 50,99 (170 г) Сметана, 200 гр 56,99 руб. (0) 56,99 руб. 56,70 руб. (0) 56,70 руб. 47,19 (180 г) (-18,8) 65,99 руб. Масло сливочное 199,98 руб. (0) 199,98 руб. 203,90 руб. (0) 203,90 руб. 148,99 руб. - Соль, 1 кг. 18,99 руб. (0) 18,99 руб. 18,90 руб. (0) 18,90 руб. - 28,99 руб. Рис 69,99 (800 г) (0) 69,99 (800 г) 82,90 (900 г) (+15,4) 67,50 (900 г) 62,49 (900 г) (-4,5) 66,99 (900 г) Пшено 37,99 (800 г) (0) 37,99 (800 г) 44,90 (900 г) (0) 44,90 (900 г) - - Рыба мороженая неразделанная, 1 кг - 229,99 руб. (минтай) 138,60 руб. (путассу) (0) 138,60 руб. (путассу) - 349,99 руб. (треска) Баранина (кроме бескостного мяса) - - - - - - Говядина (кроме бескостного мяса) 659,90 руб. - - - - -

В таблице указаны цены на 5 ноября 2025 года.

*Цены в магазине «Спар» на улице Интернациональной, 76.

**Цены в магазине «Виктория» на Солнечном бульваре, 1.

***Цены в магазине «Пятёрочка» на улице Интернациональной, 59А.

Текст,фото: Лидия Здоровец / «Новый Калининград»