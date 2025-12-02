Работа в Калининграде: топ вакансий недели

0 0

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили шиномонтажник, начальник производства, оператор погрузчика, повар, а также моторист и автослесарь по ремонту европейских грузовиков и прицепов.

Вакансии для рабочих специальностей

Индивидуальный предприниматель ищет шиномонтажника с опытом работы, который будет заниматься «переобувкой», балансировкой и ремонтом машин. За это ему будут платить от 100 до 250 тыс. руб. График работы — полный рабочий день.

В Центр соцпомощи семьи и детям требуется секретарь руководителя. Работать он будет «согласно должностной инструкции». На должность готовы рассмотреть кандидата со средним специальным образованием без опыта работы. Зарплата — 32 тыс. руб.

Вакансии для квалифицированного персонала

Начальнику производства мебели для ванной комнаты предлагают 100-140 тыс. руб. Обязанности сотрудника будут состоять из бережливого производства, оптимизации производства, штата и процессов, анализа выявления проблем и создания матрицы мотивации (KPI) для работников. Начальник также должен руководить разработкой производственных планов и календарных графиков выпуска продукции, проводить ежедневный оперативный учет и контроль за деятельностью предприятия. На должность рассматривают соискателя с опытом работы от пяти лет и с навыками управления производством, анализа производственных показателей, оптимизация и планирования затрат, организации рабочего процесса, производства и производственной линии.

В школу требуется учитель русского языка и литературы, который будет осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательных программ. К кандидату предъявляется ряд требований: высшее или среднее профессиональное образование, прохождение медосмотра и психологического освидетельствования. Учитель также не должен иметь ограничения на занятия педагогической деятельностью. Кроме того, к занятиям «не допускаются иноагенты». Опыт работы не требуется. Зарплата — 30-36 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Логистическая компания, обеспечивающая подготовку комплектов для сборки автомобилей и их транспортировку, предлагает оператору погрузчика присоединиться к своей команде и получать зарплату 113 тыс. руб. в месяц (за 15 смен по 12,5 часов). Для этого ему необходимо управлять погрузчиком, осуществлять подачу комплектующих на линию и выполнять операции технологического процесса согласно операционным картам. От кандидата ждут знаний способов погрузки и выгрузки грузов из автомобильного транспорта, планировки размещения паллет с комплектами и кузовов в контейнерах и на территории производства, а также строгого соблюдения технологии разгрузки. Также ценятся внимательность, пунктуальность и исполнительность.

Помимо прочего, для трудоустройства соискателю желательно иметь удостоверение тракториста-машиниста категорий «В» и «С» с отметкой «Водитель погрузчика». Если его нет, то компания готова обучить сотрудника за свой счет. Своими преимуществами организация также называет компенсацию питания, доставку служебным транспортом со всех районов города, 13-ю зарплату, увеличение оплаты труда за выслугу лет до 250%, подарки на праздники, материальную помощь к 1 сентября и возможность участия в акции «Приведи друга».

Уборщику территории школы готовы предложить зарплату 27,5-30 тыс. руб. за поддержание территории в чистоте в течение рабочего дня, своевременную очистку от снега и льда пешеходных дорожек и подъездных путей, очистку от мусора уличных урн по мере их заполнения, а также содержание фасада здания в чистоте и порядке. Кроме того, работнику нужно проводить своевременный, но не менее чем двукратный покос травы в летний период.

Вакансии с неполной занятостью

Повар в столовой может рассчитывать на зарплату 50-55 тыс. руб., «комфортный» график работы 5/2 с 4:00, а также питание, униформу и медкнижку за счет работодателя. Фирма предлагает премии по акции «Приведи друга», такси до работы и помощь в сборе первоклассника в школу. В свою очередь сотрудник должен обеспечивать выпуск продукции производства, требуемого ассортимента и качества в соответствии с производственным заданием, и соблюдать технологию приготовления пищи, нормы закладки сырья и санитарных требований и правил личной гигиены. Опыт не требуется.

В магазин требуется продавец выходного дня, который будет работать по субботам с 8:00 до 17:00. Оплата за смену — 2,5 тыс. руб. на руки. Опыт работы желателен, но не обязателен для трудоустройства.

Другие вакансии

В грузовой автосервис требуется моторист по ремонту европейских грузовых автомобилей. От кандидата ждут опыт и наличие таких качеств, как ответственность и добросовестное отношение к работе. Компания готова предоставить душ, раздевалки, теплый бокс, спецодежду и специнструменты. Зарплата сдельная — от 100 до 200 тыс. руб.

Работодатель также находится в поисках ответственного автослесаря по ремонту европейских грузовиков и прицепов с опытом работы. Ему необходимо будет выполнять техобслуживание, ремонтировать тормозную и воздушную систему и подвески. Зарплата — от 100 до 200 тыс. руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»