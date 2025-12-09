Подарки к Новому году и деньги вместо «молока за вредность»: топ вакансий недели

0 0

Слесари и инженеры вновь обошли офисных сотрудников по зарплатным предложениям — таков тренд недели на калининградском рынке труда. В еженедельном анализе вакансий раздела «Работа» на «Новом Калининграде» эти специальности возглавили рейтинг высокооплачиваемых позиций. Традиционно в обзоре мы сравниваем условия на разных «полюсах» рынка: где готовы платить максимум за квалификацию, куда можно устроиться без опыта, где зарплаты не зависят от уровня образования соискателя.

Вакансии для рабочих специальностей

Комбинат стеновых материалов приглашает на работу слесарей-ремонтников по обслуживанию и ремонту производственного оборудования. Предприятие предлагает график работы 5/2 с 8:00 до 17:00, полный соцпакет, дружный коллектив, доставку служебным транспортом, подарки детям на Новый год, а также зарплату 80-90 тыс. руб. Обязательное условие — опыт работы от пяти лет.

Бухгалтерское бюро ищет внимательную, аккуратную и исполнительную помощницу бухгалтера без вредных привычек. От нее также ждут навыков уверенного пользования ПК. В свою очередь работодатель обещает «обучить работе профессионального бухгалтера» и предоставить возможность получить опыт. Контракт заключается на два года. Зарплата — 30-35 тыс. руб.

Вакансии для квалифицированного персонала

УФСИН разместил вакансию главного инженера для соискателей с высшим образованием, базовым пониманием принципов работы инженерных систем и навыками ведения технической документации. На должность может претендовать кандидат от 18 до 40 лет без судимостей. Он также должен обладать такими качествами, как лояльность к государству, законопослушность, дисциплинированность, внимательность и ответственность.

Рабочие обязанностей инженера будут состоять из организации и контроля эксплуатации инженерных систем и коммуникаций учреждения, обеспечения бесперебойного функционирования, планирования и координации ремонтных работ, а также контроля за соблюдением норм охраны труда, пожарной безопасности и энергоэффективности на подведомственных объектах. Кроме того, сотрудник должен взаимодействовать с надзорными и ресурсоснабжающими организациями, участвовать в комиссиях по приёмке выполненных работ, инвентаризации имущества и расследованию техногенных происшествий. Зарплата — 80-85 тыс. руб.

Педагог-психолог в школе может рассчитывать на зарплату 30-35 тыс. руб. Для этому ему необходимо отслеживать поведение учащихся, выявлять причин возможных проблем и составлять профессиональные заключения по документам. Кроме того, он должен проводить психодиагностические мероприятий в соответствии с заданными критериями. Опыт работы в школе желателен.

Вакансии без опыта работы

Дорожно-эксплуатационное предприятие ищет рабочих, которые будут выполнять работы, связанные с ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сопутствующих искусственных сооружений. Работодатель предлагает материальную помощь к отпуску, доплаты за вредные условия работы, денежную компенсацию за выдачу молока и зарплату 70-80 тыс. руб. Помимо этого, сотрудник может рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск на неделю, спецодежду и обувь от работодателя, медкомиссию за счет предприятия и доставку до производственного участка.

В «маленький» гардероб лицея требуется гардеробщица. «Подавать и принимать одежду не надо. Необходимо следить за порядком. Дополнительно даем небольшой участок для уборки», — отмечается в объявлении. Зарплата — 27-30 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

За проведение монтажных и пусконаладочных работ, а также испытаний аттракционов парка технику-механику предлагают 50-80 тыс. руб. Ему также нужно проводить техобслуживание и планово-предупредительный ремонт. Для трудоустройства необходимы техническое образование не ниже среднего специального, наличие технической грамотности, опыт работы, а также такие качества, как ответственность, порядочность, пунктуальность, работоспособность, обучаемость и умение работать в коллективе. Работодатель в свою очередь гарантирует возможность работы по совместительству, обеспечение необходимыми инструментами и спецодеждой, подарки детям на Новый год и премии.

Фельдшеру поисково-спасательного отряда готовы платить 15-20 тыс. руб. за проведение ежедневных и ежегодных медосмотров, ведение документации, учета и хранения медикаментов. а также оказание доврачебной помощи. Для рассмотрения резюме необходим стаж от пяти лет.

Другие вакансии

Центр развития ребенка ищет воспитателя, который будет обучать и воспитывать детей дошкольного возраста. На должность может претендовать кандидат без опыта работы. Зарплата — 30-51 тыс. руб.

В детский сад требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. Сотрудник должен обеспечивать чистоту в гараже и подсобных помещениях, устранять опасности на детских игровых и физкуль­турных площадках, стричь зеленые насаждениями кустарники и газоны. Он будет следить за порядком в техподполье и теплопункте, проводить текущий ремонт здания и подготовку его к сезонной эксплуатации. Кроме того, от кандидата ждут навыки проведения всех виды слесарных и сантехнических работ, а также текущего ремонта песочниц и игрового уличного оборудования. Зарплата — 40 тыс. руб. Необходим опыт работы.

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»