Монтажник, наладчик и технолог-дегустатор: топ вакансий недели

Все новости по теме: Рынок труда
Монтажник, наладчик и технолог-дегустатор: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили наладчик оборудования, монтажник наружных коммуникаций и технолог-дегустатор в табачной компании. 

Вакансии для рабочих специальностей

Предприятие по производству рыбных и мясных консервов приглашает на работу наладчика оборудования. Ему предстоит заниматься наладкой и регулированием узлов и механизмов в процессе работы; участием в различных видах ремонта, обеспечением своевременного ввода в эксплуатацию и бесперебойной работы оборудования. Компания готова предложить дополнительные корпоративные льготы, в числе которых спецодежда, доставка на работу и с работы служебным транспортом и работа в «большом дружном» коллективе. Для трудоустройства необходим опыт работы в консервной отрасли от трех лет. Зарплата — 80-90 тыс. руб.

Пассажирскому автотранспортному предприятию требуется выпускной механик, который будет выпускать автобусы на линию, контролировать их техническое состояние и оформлять документации. На должность могут претендовать кандидаты с образованием не ниже среднего специального и дипломом о профессиональной переподготовке контролера технического состояния автотранспортных средств. График работы — посменный, зарплата — 35 тыс. руб.

2024.11 снег, снегопад, гололед, слякоть, автобус, пассажир, общественный транспорт 13.JPG

Вакансии для квалифицированного персонала

Производитель изделий из железобетона ищет главного технолога с хорошими знаниями строительных материалов и опытом работы от трех лет. Обязанности сотрудника будут состоять из разработки и внедрения прогрессивных технологических процессов, установления порядка выполнения работ и пооперационный маршрут обработки и сборки железобетонных изделий; составления планов размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, а также расчета производственных мощностей и загрузки оборудования. «Оплата: должностной оклад + ежемесячная мотивационная выплата, доплата на питание в рабочий день 300 руб. ежемесячно. Заработная плата по результатам труда может быть пересмотрена, и размер ее может устанавливаться на договорной основе», — добавляет работодатель. Указанная в вакансии зарплата — 124 104 руб.

Дворец спорта приглашает на работу бухгалтера по основным средствам и материальным запасам. Он должен принимать и контролировать первичную документацию, отражать на счетах операции, проводить ежеквартальную сверку, составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции и обеспечивать пользователей достоверной и сопоставимой информацией. Помимо прочего, сотруднику нужно участвовать в годовой инвентаризации, вести журнал операций, книги покупок и учет кредиторов и дебиторов. График работы — пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, зарплата — 48,9-50 тыс. руб. Требуется стаж.

2025.07 большой театр, стройка (19).JPG

Вакансии без опыта работы

Монтажнику наружных коммуникаций застройщик готов предложить зарплату от 80 до 110 тыс. руб. На должности приветствуется опыт работы по прокладке сетей и умение обращаться с электро- и бензоинструментами, однако этот пункт не является обязательным.

Заведующему канцелярией в колледже необходимо знать единую государственную систему делопроизводства, стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации, структуру предприятия и другие аспекты. Кроме того, от него ждут наличия коммуникативных навыков, умения работать в команде и навыков управления временем. График работы — полный рабочий день. Зарплата — от 35 до 39 тыс. руб. Другие детали не уточняются. 

Вакансии с неполной занятостью

Табачная компания готова предложить соискателю с высшим образованием работу на позиции технолога. Перечень обязанностей будет состоять из ведения технологического процесса, проведения дегустационной оценки сырья и готовой продукции, а также контроля расхода и качества. «Если у вас нет опыта работы на табачном производстве, но есть образование и желание работать, мы готовы обучить вас и принять в нашу дружную команду», — указал работодатель. Зарплата — 80-90 тыс. руб.

В пункт химчистки требуется приемщик со знанием компьютера на уровне уверенного пользователя и такими качествами, как ответственность, добросовестность, чистоплотность, вежливость и внимательность. Режим работы: 2/2 с 10:00 до 20:00. Зарплата состоит из оклада 30 тыс., ежемесячной премии 5 тыс., процента от продажи бытовой химии и дополнительных премий за выслугу лет. Помимо прочего, сотруднику будут начислять 1800 бонусов на чистку личных вещей.

2023.09 зеленое дело, мусор, сортировка мусора, переработка, картон, wildberries 154.JPG

Другие вакансии

Салон красоты ищет парикмахера-универсала. От него ждут навыков выполнения всех видов стрижек и окрашиваний, знаний современных трендов и техник, а также наличия таких личностных качеств, как стрессоустойчивость, доброжелательность, коммуникабельность, аккуратность и ответственность. На должность готовы рассмотреть кандидата без опыта работы, но с образованием и «большим» желанием учиться. Материалы будет предоставлять работодатель. График — 2/2. Зарплата не указана.

Компания по переработке и консервированию рыбы опубликовала вакансию укладчика-упаковщика готовой продукции. Работнику нужно проводить текущий контроль за упаковываемой продукцией, принятием мер по отбору дефектных предметов и качеством тары и упаковки. Кроме того, он должен упаковывать предметы, укладывать их в необходимую тару, клеить этикетки и собирать банки готовой продукции. За это ему будут платить 40 тыс. руб. Требуется опыт работы в сфере от полугода.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: к вопросу о калининградском трамвае

Калининградский энтузиаст Кирилл Меньшиков — о развитии трамвайного движения в городе.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter