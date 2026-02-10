Монтажник, наладчик и технолог-дегустатор: топ вакансий недели

0 0

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили наладчик оборудования, монтажник наружных коммуникаций и технолог-дегустатор в табачной компании.



Вакансии для рабочих специальностей

Предприятие по производству рыбных и мясных консервов приглашает на работу наладчика оборудования. Ему предстоит заниматься наладкой и регулированием узлов и механизмов в процессе работы; участием в различных видах ремонта, обеспечением своевременного ввода в эксплуатацию и бесперебойной работы оборудования. Компания готова предложить дополнительные корпоративные льготы, в числе которых спецодежда, доставка на работу и с работы служебным транспортом и работа в «большом дружном» коллективе. Для трудоустройства необходим опыт работы в консервной отрасли от трех лет. Зарплата — 80-90 тыс. руб.

Пассажирскому автотранспортному предприятию требуется выпускной механик, который будет выпускать автобусы на линию, контролировать их техническое состояние и оформлять документации. На должность могут претендовать кандидаты с образованием не ниже среднего специального и дипломом о профессиональной переподготовке контролера технического состояния автотранспортных средств. График работы — посменный, зарплата — 35 тыс. руб.

Вакансии для квалифицированного персонала

Производитель изделий из железобетона ищет главного технолога с хорошими знаниями строительных материалов и опытом работы от трех лет. Обязанности сотрудника будут состоять из разработки и внедрения прогрессивных технологических процессов, установления порядка выполнения работ и пооперационный маршрут обработки и сборки железобетонных изделий; составления планов размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, а также расчета производственных мощностей и загрузки оборудования. «Оплата: должностной оклад + ежемесячная мотивационная выплата, доплата на питание в рабочий день 300 руб. ежемесячно. Заработная плата по результатам труда может быть пересмотрена, и размер ее может устанавливаться на договорной основе», — добавляет работодатель. Указанная в вакансии зарплата — 124 104 руб.

Дворец спорта приглашает на работу бухгалтера по основным средствам и материальным запасам. Он должен принимать и контролировать первичную документацию, отражать на счетах операции, проводить ежеквартальную сверку, составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции и обеспечивать пользователей достоверной и сопоставимой информацией. Помимо прочего, сотруднику нужно участвовать в годовой инвентаризации, вести журнал операций, книги покупок и учет кредиторов и дебиторов. График работы — пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, зарплата — 48,9-50 тыс. руб. Требуется стаж.

Вакансии без опыта работы

Монтажнику наружных коммуникаций застройщик готов предложить зарплату от 80 до 110 тыс. руб. На должности приветствуется опыт работы по прокладке сетей и умение обращаться с электро- и бензоинструментами, однако этот пункт не является обязательным.

Заведующему канцелярией в колледже необходимо знать единую государственную систему делопроизводства, стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации, структуру предприятия и другие аспекты. Кроме того, от него ждут наличия коммуникативных навыков, умения работать в команде и навыков управления временем. График работы — полный рабочий день. Зарплата — от 35 до 39 тыс. руб. Другие детали не уточняются.

Вакансии с неполной занятостью

Табачная компания готова предложить соискателю с высшим образованием работу на позиции технолога. Перечень обязанностей будет состоять из ведения технологического процесса, проведения дегустационной оценки сырья и готовой продукции, а также контроля расхода и качества. «Если у вас нет опыта работы на табачном производстве, но есть образование и желание работать, мы готовы обучить вас и принять в нашу дружную команду», — указал работодатель. Зарплата — 80-90 тыс. руб.

В пункт химчистки требуется приемщик со знанием компьютера на уровне уверенного пользователя и такими качествами, как ответственность, добросовестность, чистоплотность, вежливость и внимательность. Режим работы: 2/2 с 10:00 до 20:00. Зарплата состоит из оклада 30 тыс., ежемесячной премии 5 тыс., процента от продажи бытовой химии и дополнительных премий за выслугу лет. Помимо прочего, сотруднику будут начислять 1800 бонусов на чистку личных вещей.

Другие вакансии

Салон красоты ищет парикмахера-универсала. От него ждут навыков выполнения всех видов стрижек и окрашиваний, знаний современных трендов и техник, а также наличия таких личностных качеств, как стрессоустойчивость, доброжелательность, коммуникабельность, аккуратность и ответственность. На должность готовы рассмотреть кандидата без опыта работы, но с образованием и «большим» желанием учиться. Материалы будет предоставлять работодатель. График — 2/2. Зарплата не указана.

Компания по переработке и консервированию рыбы опубликовала вакансию укладчика-упаковщика готовой продукции. Работнику нужно проводить текущий контроль за упаковываемой продукцией, принятием мер по отбору дефектных предметов и качеством тары и упаковки. Кроме того, он должен упаковывать предметы, укладывать их в необходимую тару, клеить этикетки и собирать банки готовой продукции. За это ему будут платить 40 тыс. руб. Требуется опыт работы в сфере от полугода.

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»