Пекарь, водитель, травматолог-ортопед: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили оператор линии, ведущий специалист, пекарь, травматолог-ортопед и водитель-экспедитор.



Вакансии для рабочих специальностей

Агропромышленный холдинг предлагает зарплату 82-94 тыс. руб. оператору линии. Работник будет следить и сопровождать этапы приготовления «самой вкусной» продукции, получать новые знания, приобретать профессиональные навыки, а также узнавать секреты работы на высокотехнологичном производстве, обещает работодатель. «Ждем от вас хорошее настроение, ведь наггетсы все чувствуют», — следует из описания вакансии. Компания также гарантирует возможность подработки, сменный график 2/2, льготное питание, спецодежду и продуктовые подарки.

Гидрометеонаблюдатель в центре по метеорологии может рассчитывать на зарплату до 28 тыс. руб. (0,6 ставки). Для этого ему необходимо выполнять комплекс гидрометеорологических наблюдений дважды в сутки, проводить проверку и обработку результатов наблюдений. Кроме того, он должен своевременно передавать ежедневную, декадную и штормовую информацию.

Вакансии для квалифицированного персонала

Стивидорная компания ищет ответственного ведущего специалиста с высшим образованием, опытом практической работы по специальности не менее пяти лет и специальной подготовкой в области строительства. Помимо прочего, от сотрудника ждут знаний нормативной документации и технологий строительства, владения навыками работы со сметной документацией и умения применять их на практике. Работнику предстоит готовить данные для заключения подрядных договоров, рассчитывать стоимость работ, осуществлять технический надзор, контролировать ход строительства и так далее. За это ему обещают платить 90 тыс. руб.

В детсад требуется педагог-психолог в группы с детьми с ОВЗ, который будет сопровождать образовательный процесс и проводить коррекционную помощь в развитии. Для трудоустройства необходимы опыт работы с детьми с РАС, ЗПР и УО, а также справка об отсутствии судимостей и медзаключение. Зарплата — 45 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Пекарский цех разместил вакансию пекаря-рабочего, в перечень обязанностей которого должны входить наблюдение за режимом расстойки тестовых заготовок, контроль процесса выпечки хлебной продукции, самостоятельная загрузка и выгрузка в печь, а также отбраковка и укладывание готовой продукции в лотки. От кандидата ждут физической выносливости, ответственности, обучаемости, умения применять в работе инструкции и технологические рекомендации, а также командной работы. Опыт работы пекарем не обязателен, но станет преимуществом при трудоустройстве. Потребуется и медкнижка. Зарплата — 70-90 тыс. руб.

Лицей ищет специалиста по закупкам: «Оформление закупок. Маленькие объёмы. Выполнение отчётов. Можно работать удаленно». Указанная зарплата — 15 тыс. руб., график — свободный.

Вакансии с неполной занятостью

Фабрика здоровья и красоты ищет травматолога-ортопеда, который ценит «комфорт, командную работу и возможность решать реальные клинические случаи». Ему предстоит принимать и лечить пациентов с травмами и ортопедическими заболеваниями, проводить диагностику, назначать терапию, контролировать динамику, а также вести документацию и участвовать в разборе сложных случаев. Работодатель предлагает «конкурентный доход», гибкий график, комфортное рабочее место и зарплату от 100 до 300 тыс. руб. От кандидата потребуется опыт работы от трех лет и наличие таких качеств, как ответственность, внимательность, командный дух и желание развивать профессиональные навыки.

Официанту «на завтраки» в гостинично-ресторанном комплексе обещают 35 тыс. руб. за обслуживание гостей, накрытие шведской линии, а также сервировку и уборку стола. График работы — 5/2, с 7:00 до 12:00, предусмотрена доставка транспортом компании. Опыт приветствуется.

Другие вакансии

Индивидуальный предприниматель предлагает работу грузчика-комплектовщика с зарплатой 50-70 тыс. руб. На должность готовы рассмотреть внимательного, аккуратного и умеющего работать в команде кандида. Опыт работы не требуется.

В оптовую компанию по продаже канцелярии требуется водитель-экспедитор с личным микроавтобусом. В его обязанности войдут доставка заявок, подписание у клиентов товарно-сопроводительных документов, составление ежедневных маршрутов и заполнение путевых листов. Работник должен обладать физической силой, ответственностью, исполнительностью, внимательностью и вежливостью. Работодатель в свою очередь готов предложить зарплату 90 тыс., оплату ГСМ и замену автомобильного масла по пробегу. При необходимости фирма может предоставить грузчика. График работы — 5/2, с 8:00 до 17:00.

Фото: Юлия Власова/ «Новый Калининград»