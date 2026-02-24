Работа в Калининграде: акция «Приведи друга» и помощь в сборе первоклассников

0 0

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили главный инженер, автомеханик, врач по общей гигиене, продавец-бармен, разнорабочий и ведущий специалист по закупкам.



Вакансии для квалифицированных работников

В железнодорожную компанию требуется главный инженер с опытом работы на руководящих должностях от трех лет. Сотрудник должен «обеспечить необходимый уровень технической подготовки, повышение эффективности производства, сокращение издержек, рациональное использование производственных ресурсов, высокое качество и конкурентоспособность производимой продукции, ее соответствие действующим государственным стандартам, техническим условиям и требованиям технической эстетики, а также ее надежность и долговечность». Кроме того, в поле его ответственности будут находиться работа с первичными документами и контроль за ведением нарядов. Зарплата — 120 тыс. руб.

Академия предлагает педагогу-психологу зарплату 40-44 тыс. руб. Работник будет работать с детьми во время образовательного процесса, сопровождать их в период адаптации и проводить первичное тестирование. От него также ждут создания условий для развития и социализации, а также участия во внеклассных мероприятиях и жизни академии. Необходим опыт работы от трех лет.





Вакансии для рабочих специальностей

В автоцентр требуется механик с опытом работы. Работодатель обещает «комфортные» условия труда и работу в «дружном» коллективе. График работы — 5/2, с 9:00 до 19:00. Зарплата — 100 тыс. руб. Собеседование будет проводиться после рассмотрения резюме.

Работнику столовой обещают платить 35-40 тыс. за чистку овощей, помощь повару и чистоту на кухне. Компания предоставляет «комфортный» график 2/2 или 5/2, бесплатное питание, униформу, компенсацию проезда и прохождение медкомиссии. Кроме того, сотруднику готовы оказывать материальную помощь в трудных жизненных ситуациях и в сборе первоклассника в школу. Предусмотрена премия 4 тыс. руб. в рамках акции «Приведи друга».

Вакансии без опыта работы

Центр гигиены и эпидемиологии разместил вакансию врача по общей гигиене с зарплатой 75-85 тыс. руб. От него ждут наличие высшего образования и аккредитации по специальности. Кандидат также должен пройти обязательный предварительный медосмотр. В обязанности врача будет входить обеспечение контрольно-надзорной и иной деятельности регионального управления Роспотребнадзора по своему разделу работы. График работы — 5/2, с 8:00 до 16:30.

Комбинат питания ищет продавца-кассира, который будет продавать продукцию, заполнять отчетность, выкладывать товар на витрину, заказывать его и контролировать сроки готовности. «Мы ищем именно вас, если вы активны, инициативны и готовы учиться новому; соблюдаете чистоту и порядок на своем рабочем месте», — написал работодатель. График работы — полный рабочий день, зарплата — 25 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

Сеть пивных магазинов находится в поисках продавца-бармена, который будет продавать разливное пиво и снеки, составлять заявки и обеспечивать порядок на рабочем месте. В числе своих преимуществ компания называет «стабильную» работу, «удобный» сменный график 2/2, возможность карьерного роста, корпоративную форму, акцию «Приведи друга» и скидки для сотрудников. Зарплата — 80 тыс. руб.

Прачечная ищет загрузчика белья, в обязанности которого войдут подготовка белья, контроль за стиркой, выгрузка и разгрузка стиральной машины, уборка оборудования после завершения цикла и поддержание чистоты на рабочем месте. «Вакансия открыта для кандидатов, не имеющих медицинских противопоказаний. Мы ищем человека, способного выполнять задачи, связанные с высокой физической активностью и выносливостью. Предпочтительно для мужчин до 45 лет», — описывает фирма своего сотрудника. В свою очередь компания обещает график 2/2, возможность подработки и карьерного роста. Оплата составит 3,5-4 тыс. руб. за смену в зависимости от выработки.

Другие вакансии

Грузовая компания предлагает работу разнорабочего на производстве «только для самозанятых». «Смены по 1-5 дней, объем до конца года. Ежедневный выезд в 06:00 „гостиница „Калининград“ — Северный вокзал — Советский проспект (можно сесть по пути)“. Смены 12-16 часов на мясном производстве. Обед, ужин, спецодежда предоставляется, обратно привезут. Выплаты по ставке 450 руб. в час, смена 5400/7200. Можно брать смены на 1/2/3/4/5 дней», — следует из описания вакансии. На должность готовы принять без опыта работы. Зарплата — 140,4–180 тыс. руб.

В администрацию Калининграда срочно требуется ведущий специалист по закупкам с навыками работами на электронных площадках и ЕИС, а также со знаниями федеральных законов. Сотрудник должен готовить и проводить закупочные процедуры на электронных торговых площадках; разрабатывать технические задания, проекты контрактов, а также собирать ценовую информацию. Зарплата — 65-67 тыс. руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»