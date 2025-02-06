Мишень для санкций: что мешает поставкам медикаментов в Калининградскую область

Условия, в которые поставлена Калининградская область в силу своего географического положения, делают регион удобной мишенью для санкций. Санкции, в свою очередь, могут бить по здравоохранению и конкретно влиять на поставку в область отдельных групп медикаментов. Об этом на собрании КРОО «Ветераны госслужбы» в своем докладе, посвященном проблемам жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях, упомянул кандидат экономических наук Виталий Жданов, возглавлявший при губернаторе Владимире Егорове Главное управление экономического развития и торговли. Более подробный разбор ситуации с лекарствами сделал председатель правления региональной общественной организации «Ассоциация аптек Калининградской области» Дмитрий Яговдик. «Новый Калининград» выслушал его доклад и выбрал самые проблемные моменты.

О создании собственного фармпредприятия:

— Развитие внутреннего производства в Калининградской области практически невозможно, потому что это достаточно серьёзное химико-технологическое предприятие. Различные проекты на нашей территории рассчитывались, но ни один из этих проектов, включая даже производство физиологических растворов, не был запущен в силу экономической нецелесообразности. То есть потребление тем количеством населения внутри области не позволяет создать предприятие, которое бы получало прибыль на миллионном населении. Вложения намного больше, выход намного меньше.

Главная задача властей в части обеспечения медикаментами:

— Нам необходимо наладить обеспечение нашей области лекарственными препаратами таким образом, чтобы возникающие риски, которые сейчас активно растут, не мешали нам стабильно и вовремя получать и иметь те необходимые лекарственные препараты, которые нужны сейчас для населения нашей области. Вот общая концепция, которую я хотел бы обозначить.

О наценке на жизненно важные лекарственные препараты:

— Есть такая категория препаратов, которая контролируется государством. Это препараты, на которые наценка установлена, и выше неё ни оптовая организация, ни розничная не имеет права наценить. Эта наценка фиксированная. Доля таких препаратов в розничных сетях достигла уже больше 50% на текущем этапе.

Теперь хочу кратко объяснить, в чём проблема, которая возникает. В 2010 году государство решило регулировать цены на лекарственные препараты. На текущем этапе мы имеем определённые нормативные документы, которые это делают.

На тот момент все территории приняли наценки, которые были утверждены.

Они меняются, но не кардинально. Те территории, которые изначально установили низкую оптовую наценку, попали в политическую ловушку. Потому что прийти и увеличить завтра наценку — это значит прийти и сказать населению, что завтра те лекарства, на которые государство регулирует цены, будут стоить дороже. В принципе, это практически невозможно. Это и случилось, к сожалению, на территории нашей области.

По уровню наценки до 100 рублей из тридцати двух субъектов мы находимся на тридцать первом месте. На текущем этапе она составляет порядка 13% по опту. Например, в Москве она 17%, в Санкт-Петербурге 18%. А основные поставщики у нас находятся в Санкт-Петербурге и в Москве.

Наценка — это сколько наше государство может дать денег оптовой организации. На эти деньги она должна принять его от производителя, погрузить на склад, погрузить обратно куда-то, отправить до аптеки, соответственно, и на этом заработать. Получается, что в Калининграде на всё это выделено 13%, а в Москве 17%. Логика как бы не укладывается в здоровые рамки. В фармацевтической отрасли есть такое понятие — дефектура. Дефектура — это временное отсутствие лекарственного препарата (его либо мало на рынке, либо мало компонентов для его производства, либо его не ввезли из-за рубежа). А у нас появилось ещё понятие региональная дефектура, которая связана с наценкой в нашей области.

О дефиците лекарств в регионе:

— Эта ситуация возникла не сейчас, а ещё лет 10 назад. Она рассматривалась вместе с комитетом, с Думой, с министерством здравоохранения. Я участвовал в этой кампании, я пришёл и сказал честно, что нам нужно поднять наценку. Надо мной посмеялись. Наценку, естественно, никто не поднял, но ситуация не поменялась.

По препаратам на уровне от 100 до 500 рублей (это следующая категория) мы находимся также на почётном 31-м месте. Вот. Но здесь ситуация немножко лучше. Например, с Москвой у нас одинаковая наценка, но всё-таки в неё входит логистика, которая на сегодняшний день также подорожала. В Санкт-Петербурге наценка 12%.

В чём риск на сегодняшний день? Препараты стоимостью до 100 ₽ и весом от 250 г и выше на сегодняшний день экономически нецелесообразно везти в нашу область, потому что это прямые убытки в силу логистических затрат. Например, возьмём всем известный натрия хлорид, который, если вы помните, в прошлом году в ноябре по всей стране пропал. Все его искали, и были проблемы с его поставками в аптеки и в больницы.

Если рассчитать стандартную стоимость одной упаковки натрия хлорида 400 мл (58 ₽) и надбавку, которую наше государство разрешило оптовику, то заработок составит 7 рублей и 62 копейки. Не буду рассказывать, сколько стоит логистика (она понятна и доступна), но на одном привозимом флаконе поставщик теряет 8 рублей 41 копейку при цене 58 рублей. То есть везти его сюда невыгодно. Ни один федерал не возит препарат и не повезёт его в нашу область, потому что это убыток в чистом виде.

(Яговдик пояснил, что сегодня есть всего один поставщик, который возит натрия хлорид в калининградские больницы, однако он пользуется собственной логистикой — прим. «Нового Калининграда»).

Проблема доставки инсулина:

— Есть категория товара, которая намного дороже, но с ней намного сложнее. Это товары, которые имеют специализированный температурный режим 2-8°C и 8-15°C. Эти лекарства укладываются в специальный термоящик, в них закладывается специальный термодатчик, и препарат в течение не более трёх суток должен приехать. Это в том числе инсулины.

Даже если вы везёте дорогостоящий инсулин в этом коробе, то стоимость его транспортировки на сегодняшний день превышает ту возможную маржу, которую может получить на текущем этапе оптовая компания. Соответственно, возятся они по остаточному принципу.

Ещё про логистику:

— Во времена ковида, когда мы общались с властью, было принято решение о выделении определённого количества мест в авиасообщении специально для лекарств. Если бы этого не произошло, мы бы не смогли получить достаточно быструю доставку лекарственных препаратов, а они нужны были немедленно.

Сейчас ситуация такая, что автотранспорт практически перестал возить лекарственные препараты. Они под санкции полностью не попали, но определённые препараты под санкциями. Также попала под санкции, на удивление, вся косметика.

И если вы в фуре [через Литву] везёте что-то, и там, не дай бог, по коду ОКВЭДа у вас есть одна упаковка чего-то, что попадает под санкции, всю вашу фуру разворачивают, и она уезжает.

Поэтому фурами возит на сегодняшний день сюда только один дистрибьютор — это «Протек». Все остальные отказались, и вся логистика легла только на паром.

Также есть компания, которая возит только самолётом и больше никак. А термоконтейнеры самолетами не возятся. Соответственно, возникает проблема доставки термолабильных препаратов.

Возможные выходы из ситуации:

— Я думаю, что, скорее всего, никто наценку на региональном уровне поднимать не будет, так как это очень непопулярное решение. Поэтому вариантов немного. Либо это прямое субсидирование определённой группы препаратов по логистике. Либо резерв некоего количества мест для перевозки лекарственных препаратов в область.

Я говорю сейчас только об оптовой наценке и ни слова не говорю о розничной наценке. То есть аптеки ничего не заработают, если вдруг эта наценка увеличится.

Задача аптек в том, чтобы ассортиментная группа была у них в продаже, чтобы продавать населению то, что ему нужно.

В конце своего выступления Яговдик объяснил, что из-за ситуации, которую он описал, в Калининградской области невозможно приобрести через федеральный агрегатор названные им дешевые и термолабильные лекарства (в том числе инсулин и хлорид натрия).

Текст: Иван Марков, фото: архив «Нового Калининграда»