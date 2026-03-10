Землекоп, уборщик, автомеханик: топ высокооплачиваемых вакансий недели

0 0

Редакция «Нового Калининграда» изучила свежий еженедельный срез вакансий, представленных в нашем разделе «Работа». Мы традиционно рассмотрели предложения для разных категорий граждан: от высококвалифицированных специалистов до новичков без опыта, выделив как самые доходные позиции, так и варианты с минимальной оплатой. В лидерах по уровню зарплат на этой неделе оказались представители сразу нескольких сфер: от авторемонта и бухгалтерии до учителя и уборщика.

Вакансии для рабочих специальностей

Профильный сервис по ремонту автомобилей в связи с расширением приглашает на работу исполнительных и пунктуальных автомехаников, которые будут проводить все виды обслуживания авто, устранять неисправности узлов и агрегатов, а также диагностировать и ремонтировать подвеску, тормозную систему. Необходим опыт работы от двух лет. Зарплата — 130 тыс. руб.

В павильон-пекарню требуется продавец, который будет заниматься продажей хлебобулочных и кондитерских изделий. Помимо прочего, в обязанности сотрудника входят приготовление кофе и других напитков на кофемашине, выпечка полуфабрикатов, участие в инвентаризации и поддержание чистоты на рабочем месте. Опыт работы не требуется, работодатель обещает обучить кандидата. Зарплата — 35-45 тыс. руб.

Вакансии для квалифицированного персонала

«Стабильная производственная компания», занимающаяся мясопереработкой и производством консервов, ищет бухгалтера, «готового взять на себя больше ответственности и стать правой рукой главного бухгалтера». Обязанности будут состоять из ведения учета основных средств, управления материальными запасами, документооборота, учета допрасходов, проверки книги покупок и продаж, а также статистической отчетности и работы с электронными системами. Кандидат также должен обладать такими качествами, как добросовестность, внимательность, работоспособность, порядочность и пунктуальность. В свою очередь работодатель предлагает возможность карьерного роста и перенятия опыта у коллег, корпоративный транспорт, график 5/2 с 8:00 до 17:00 и зарплату 80-110 тыс. руб. Опыт работы в производственных компаниях станет преимуществом при трудоустройстве.

Бухгалтеру в автомаркете готовы платить 45 тыс. руб. за работу с первичной документацией, внесение данных в бухгалтерскую систему, контроль корректности и ведение реестра счетов. Кроме того, работник должен проводить сверки с поставщиками, поддерживать документооборот, взаимодействовать с другими отделами и выполнять поручения главного бухгалтера и финансового директора. Для трудоустройства необходимы знания основ бухгалтерского учета, навыки владения компьютером, а также внимательность, ответственность, аккуратность, умение работать с большим объемом информации и готовность к обучению. Опыт работы желателен, но не обязателен.

Вакансии без опыта работы

Институт археологии предлагает физически выносливому землекопу зарплату 72-81 тыс. «Под руководством археологов-специалистов лопатой или совком копать и зачищать грунт в шурфе, раскопе или траншее, не выкидывая при этом в отвал артефакты. Иногда черпать воду из шурфа, чтобы было куда дальше копать. На работу ходить шесть дней в неделю, ну или хотя бы пять. Оплата из расчета 3 тыс. руб. за восемь часов. Официальное трудоустройство. Вознаграждение приходит на карту дважды в месяц», — следует из описания вакансии.

Детский сад ищет кухонного рабочего с пройденным медосмотром и справкой об отсутствии судимостей. Рабочий день будет состоять из мытья овощей, подготовки продуктов для готовки, уборки помещений пищеблока и помощи поварам. Зарплата — 28-35 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

Компания по аренде недвижимого имущества готова платить 56 тыс. уборщику помещений, который также будет убирать санузлы и выносить мусор. «Работа 5/2: понедельник-четверг, воскресенье, с 18:00 до 22:00. Пятница, суббота — выходные», — поясняет работодатель.

В Центр обслуживания объектов госсобственности требуется специалист по охране труда на 0,25 ставки. Он будет обеспечивать функционирование системы охраны труда в учреждении, разрабатывать локальные нормативные акты, проводить инструктажи и контролировать обучение сотрудников. Кандидат должен иметь опыт работы, знать законодательство в области охраны труда и обладать навыками разработками локальных нормативных актов. Возможен гибкий график работы, который обсуждается на собеседовании. Зарплата — 15 тыс. руб.

Другие вакансии

Мастеру по кофейному оборудованию готовы платить 70 тыс. руб. за диагностику, ремонт и техническое обслуживание профессиональных кофемашин. Помимо этого, специалист должен настраивать оборудование для стабильной и качественной работы, а также выезжать в сетевые кафе и пекарни. От кандидата требуется опыт работы, уверенные навыки ремонта и настройки кофемашин, готовность к разъездному характеру работы и наличие личного автомобиля. Компания готова компенсировать ГСМ (8 тыс. руб.) и амортизацию (3,5 тыс. руб.).

В школу требуются учителя по информатике и математике. Они будут осуществлять урочную и внеурочную деятельность в 7-11-х классах. Опыт работы не требуется, на должность готовы принять соискателей с неполным высшим образованием. Указанная зарплата — 45-65 тыс. руб.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»