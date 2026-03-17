Оператор котельной и повар-универсал: топ высокооплачиваемых вакансий недели

0 0

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили электромонтер, бухгалтер, сборщик, оператор котельной и повар-универсал.

Вакансии для рабочих специальностей

Компания-застройщик ищет электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, который будет выполнять «сложные» работы на высоте. Для трудоустройства необходимы опыт, третья группа допуска по электробезопасности, знания системы КИПа, права категории «B» и способность к обучаемости. Зарплата — 100 тыс. руб.

В Центр для безнадзорных животных требуется водитель с опытом вождения от трех лет. Он должен соблюдать рабочую дисциплину и ПДД, ответственно относиться к работе и автомобилю, а также выполнять поручения руководителя и содержать машину в чистоте и порядке. Зарплата — 36,5 тыс. руб.

Вакансии для квалифицированного персонала

Бухгалтеру в компании, занимающейся производством изделий из бетона, обещают платить 80 тыс. руб. Работа заключается во взаимодействии с поставщиками и покупателями. Для трудоустройства необходимо знать вопросы организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также сопровождения хозяйственной финансово-хозяйственной деятельности ООО. Опыт работы приветствуется.

Управляющая компания опубликовала вакансию юриста по взысканию задолженности населения. От кандидата требуются наличие высшего образования и стаж работы. Зарплата — 40 тыс. руб., график работы — полный рабочий день.

Вакансии без опыта работы

Завод окон предлагает работу в цеху светопрозрачных конструкций на должности сборщика. Работодатель обещает обучить своего сотрудника, главное — желание. Зарплата — 76-102 тыс. руб.

Бухгалтерское бюро ищет офис-менеджера и специалиста по кадровому делопроизводству с высшим образованием. Обязанности будут состоять из организации работы офиса, документооборота, оформления трудовых отношений, а также учета, отчетности, взаимодействия и контроля. Работник должен уверенно владеть ПК, работать с оргтехникой, обладать грамотной речью. На должность могут претендовать соискатели с неоконченным высшим образованием: «Хороший шанс получить опыт и начать свою карьеру в профессиональной бухгалтерской фирме». Зарплата — 35-40 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

Комбинат стеновых материалов приглашает на работу операторов котельной на газообразном топливе. Они будут обслуживать паровые котлы, регулировать их работу в соответствии с графиком потребления пара и режимной картой, а также предупреждать и устранять неисправности в работе оборудования. От кандидатов ждут наличия удостоверения оператора котельной, опыта работы, пунктуальности и ответственности. Работодатель, в свою очередь, несмотря на указанную неполную занятость, обещает график 1/2 с 8:00 до 8:00, доставку служебным транспортом, «дружный» коллектив, подарки детям на Новый год и зарплату 49-84 тыс. руб.

Центр гигиены и эпидемиологии находится в поисках оператора ПЭВМ-оператора, который будет работать в МИС «Барс» и других информационных системах по приему и регистрации экстренных извещений на случаи выявленных инфекционных и паразитарных заболеваний. Кроме того, сотрудник должен формировать отчеты по установленным формам по внесенной в программы информации. На должность рассматривают кандидатов с опытом работы с офисными программами на компьютере и знаниями офисной техники. «Условия: неполная рабочая неделя (35 часов), скользящий график 2/2 с 08:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 12:42», — пишет работодатель. Зарплата — 35-40 тыс. руб.

Другие вакансии

В столовую требуется повар-универсал. «Опыт работы обязателен. Режим работы: пятидневка с 7:00 до 15:00», — сообщает работодатель. Зарплата — 70 тыс. руб. Кроме того, работнику кухни в этой же столовой обещают платить 55 тыс.

Кафе ищет бариста, который также будет заниматься поддержанием чистоты и атмосферы. Опыт работы приветствуется, однако работодатель готов обучить сотрудника. Указанная зарплата — 3-4 тыс. руб.

