Работа в Калининграде: топ вакансий недели

0 0

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы традиционно анализируем предложения в разных сферах, изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили заместитель главного бухгалтера, машинист гусеничного мини-экскаватора, врач-оториноларинголог, повар, оператор бетонно-смесительной установки и инженер по организации и нормированию труда.

Вакансии для квалифицированного персонала

На должность заместителя главного бухгалтера в компании по производству бетонных изделий готовы принять соискателя, имеющего высшее экономическое образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее трех лет. Сотрудник будет осуществлять работу по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета организации «в целях отражения полной и достоверной информации финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении». Помимо прочего, он будет возглавлять процесс подготовки рабочего плана счетов бухгалтерского учета, организации системы внутреннего контроля за корректным оформлением хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота и технологии обработки учетной информации.

В перечне обязанностей также значатся своевременное перечисление налогов, сборов и страховых взносов; подготовка регистров к составлению промежуточной, квартальной, годовой бухгалтерской и налоговой отчётности; сохранность документов и методическая помощь руководителям подразделений и другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности и т.д. За это работнику обещают 115,7 тыс. руб.





Зарплата бухгалтера в детской школе искусств составит 28-29 тыс. руб. Специалист должен вести бухгалтерский учет, сопровождать и проводить закупки для нужд учреждения. От кандидата при трудоустройстве потребуются опыт от трех лет, знание бухучета в бюджете, бухгалтерских программ и 44-ФЗ. Кроме того, у него не должно быть вредных привычек. Желательно проживание в Гурьевском районе.

Вакансии для рабочих специальностей

Компания по строительству автомобильных дорог и автомагистралей находится в поиске профессионального машиниста гусеничного мини-экскаватора с опытом работы и удостоверением тракториста-машиниста. Сотрудник должен контролировать техсостояние машины и соблюдать технологии производства работ. Работодатель в свою очередь обещает предоставить жилье для иногородних, оплатить медкомиссию и дарить детям подарки к новогодним праздникам. Машинист может рассчитывать на зарплату 120-160 тыс. рублей. «Гарантированная, стабильная заработная плата два раза в месяц, без задержек. Если хочешь заработать больше — заработаешь», — обещают будущие работодатели.

В управляющую компанию требуется рабочий по обслуживанию многоквартирных домов. Его рабочие обязанности будут состоять из проведения мелких ремонтно-строительных работ, благоустройства и уборки территории; поддержания чистоты подсобных помещений, подвалов, чердаков, а также контроля за состоянием домов. Поручение будет формулировать главный инженер. Указанная зарплата — 25-40 тыс. руб. Опыт не требуется.

Вакансии без опыта работы

Центр общественного здоровья и медпрофилактики разместил вакансию врача-оториноларинголога. Он будет заниматься медобеспечением лиц, занимающихся спортом и физической культурой, профилактикой заболеваний, проведением углубленного обследования спортсменов, а также назначать дополнительных обследований при наличии показаний. Зарплата — 84-96 тыс. руб.

В больницу требуется буфетчица, которой предстоит разносить пищу по палатам в отделениях и собирать посуду. Опыт работы приветствуется, но не является обязательным. Зарплата — 28 тыс. руб., график — сменный.

Вакансии с неполной занятостью

Повару в торговом доме обещают платить 55-70 тыс. руб. за приготовление блюд и соблюдение чистоты и порядка. От соискателя ждут знаний стандартов пищевой безопасности и технологических процессов приготовления пищи. Работодатель готов предложить сменный или гибкий график с учетом пожеланий кандидата, рабочий день с 10:00 до 22:00, корпоративные скидки, помощь в оформлении медкнижки, питание, рабочую форму, а также работу в «стабильной» компании с «лояльным» руководством. «Приходи работать в одно из самых вкусных мест нашего города. Растем вместе, работаем в кайф! — пишет компания. — Рассматриваем кандидатов без опыта. Обучаем. От Вас — желание работать и развиваться вместе с нами».

Индивидуальному предпринимателю требуется преподаватель эстрадного вокала с опытом преподавания в детских группах. Сотрудник будет организовывать и проводить занятия в группе до 15 человек. Зарплата — 20-25 тыс. руб.

Другие вакансии





Комбинат стеновых материалов ищет пунктуального и ответственного оператора бетонно-смесительной установки с опытом работы, который будет готовить и отгружать бетонные растворы. Компания предоставляет доставку служебным транспортом, спецодежду, средства индивидуальной защиты и подарки детям на Новый год. График работы — 5/2 с 8:00 до 17:00. Зарплата — 50-90 тыс. руб.

Автомобилестроительное предприятие открыло вакансию ведущего инженера по организации и нормированию труда. Специалист будет отвечать за разработку, расчет и внедрение технически обоснованных норм трудовых затрат, определение трудоёмкости продукции и численности персонала, а также планирование и контроль фонда оплаты труда. Он также должен анализировать экономическую эффективность нормативов, контролировать соблюдение принципов рациональной организации труда и участвовать в мероприятиях по снижению трудоёмкости, повышению производительности и совершенствованию систем оплаты и стимулирования работников. Необходим опыт работы. Зарплата — 75-80 тыс. руб.

