Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили дорожные рабочие, менеджер, транспортировщик-комплектовщик, контролер технического состояния транспортных средств и стропальщики.



Вакансии для рабочих специальностей

В строительную компанию требуются дорожные рабочие с опытом работы. Фирма предлагает график 5/2, оформление по ТК, спецодежду и зарплату 100 тыс. руб.

Детский сад приглашает на постоянную работу воспитателей, в обязанности которых войдут планирование и реализация программы дошкольного образования на основе непосредственного общения с каждым ребенком, присмотр и уход. Сотрудники также должны организовать «конструктивное» взаимодействие детей в различных видах деятельности и привить им гигиенические навыки. Работодатель готов предложить «работу в госучреждении с соблюдением всех требований законодательства, прозрачность начисления и стабильность выплат заработной платы, систему стимулирующих выплат и возможность профессионального роста в сильном коллективе». Помимо прочего, педагоги без опыта могут рассчитывать на систему наставничества и на надбавку за статус начинающего специалиста. Для детей сотрудников предусмотрена скидка 50%.

Требования для трудоустройства «минимальные» — наличие педагогического образования, пройденный медосмотр, сделанные прививки, санитарно-гигиеническое обучение, психиатрическое освидетельствование и справка об отсутствии судимости. График посменный. Первая смена будет длиться с 7:00 до 13:00, а вторая — с 13:00 до 19:00. Зарплата — 30-45 тыс. руб.

Вакансии для квалифицированного персонала

На пищевое производство требуется менеджер, который будет организовывать и контролировать процесс уборки, мытья посуды и работу персонала. Работодатель обещает график 5/2 с 8:00 до 17:00, доставку служебным транспортом и зарплату 80 тыс. руб. Также предусмотрено обучение.

Педагогу-психологу в детском саду будут платить 45 тыс. руб. за психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и программ, а также коррекционную помощь в развитии. Для трудоустройства необходимо наличие справки об отсутствии судимости и медзаключение о допуске в дошкольное учреждение. Опыт работы с детьми с расстройством аутистического спектра, задержкой психического развития и умственной отсталостью станет преимуществом для кандидата.

Вакансии без опыта работы

Производственная компания ищет трудолюбивого, добросовестного, исполнительного и ответственного транспортировщика-комплектовщика с опытом работы в условиях физических нагрузок. Ему предстоит комплектовать материал с соблюдением нормативов и своевременно обеспечивать ими производственные линии. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, спецодежду, инвентарь, расходные материалы, льготное питание в столовой и доставку корпоративным транспортом. График — 2/2 или 3/1, зарплата — от 80 до 100 тыс. руб.

Театр опубликовал вакансию повара-кондитера. Работник должен будет готовить блюда, напитки и кулинарные изделия. График работы — неполная занятость, зарплата — 28-40 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

МБУ, которое занимается организацией пассажирский перевозок, приглашает на работу контролера технического состояния транспортных средств. Специалист будет обеспечивать своевременную и качественную подготовку машин к выпуску на линию и формировать путевую документацию. Для трудоустройства необходимы «соответствующее» образование, водительское удостоверение категории «D» и опыт от трех лет. Зарплата — 45-50 тыс. руб. Как уточняет работодатель, ее точный размер будет известен по итогам собеседования. Возможно трудоустройство сотрудников с ОВЗ.

Учреждение также приглашает специалиста по охране труда на 0,25 ставки. Он должен принимать участие в организации и координации работ по охране труда, вести необходимую документацию и разрабатывать локальные нормативные акты. Зарплата — до 10 тыс. руб.

Другие вакансии

Лечебно-диагностический центр ищет помощника администратора с перспективой карьерного роста. В обязанности войдут встреча пациентов, информирование об услугах, поддержание чистоты и порядка, а также оформление документации и работа с кассой. От кандидата ждут коммуникабельности, доброжелательности, собранности, активности, аккуратности, внимательности. Потребуются также желание научиться работать в режиме многозадачности и четкая речь. Клиника предлагает частичную или полную занятость, шестичасовую смену, официальное трудоустройство и льготы на медуслуги. Зарплата — 40-50 тыс. руб.

Комбинат стеновых материалов приглашает на работу стропальщиков. Работники будут выполнять строповку грузов, координировать процессы их подъёма и перемещения. Компания, в свою очередь, гарантирует официальное трудоустройство, график 5/2 с 8:00 до 17:00, доставку служебным транспортом, обеспечение спецодеждой и СИЗ, подарки детям на Новый год и обеды в столовой. Зарплата составит 84-100 тыс. руб. Требуется опыт от двух лет.

