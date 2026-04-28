Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили начальник смены, автослесарь, риэлтор, завхоз и комплектовщик.



Вакансии для квалифицированного персонала

В «стабильную» производственную компанию требуется начальник смены мясоконсервного цеха, готовый взять на себя больше ответственности и в перспективе стать начальником всего цеха. Работник должен организовать своевременную подготовку производства, рациональную загрузку и работу оборудования; обеспечить выполнение сменных производственных заданий подразделением и соблюдение установленной технологии производства по выпуску продукции высокого качества. Кроме того, в обязанности войдет контроль соблюдение работниками технологической, производственной и трудовой дисциплины.

От кандидата ждут наличия высшего образования и таких качеств, как системность, ориентация на результат, ответственность и внимательность. Также понадобятся опыт работы на пищевых предприятиях от трех лет и навыки работы в программе «1С». Работодатель в свою очередь предлагает трудоустройство по ТК, корпоративный транспорт, сменный график 2/2 с 8:00 до 20:00 и зарплату 100-110 тыс. руб.





Школа ищет учителя математики, который будет разрабатывать и реализовывать программы и осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. Помимо этого, соискатель должен владеть формами и методами обучения, объективно оценивать знания учеников на основе тестирования и других методов контроля, разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, владеть ИКТ-компетенциями и организовывать внеурочную деятельность. Опыт работы не требуется. Зарплата — 35-45 тыс. руб.

Вакансии для рабочих специальностей

Автослесарю в сервисе «с большой историей и дружным коллективом» готовы платить 100-300 тыс. руб. за ремонт рулевых реек, насосов гидроусилителя руля и рулевого управления. Как уверяет работодатель, они «полностью обеспечены работой». Для трудоустройства необходим опыт.

В магазин требуется ответственный, внимательный, аккуратный и пунктуальный продавец с активной жизненной позицией. Он будет заниматься приемом и выкладкой товара, консультированием покупателей и работой на кассовом аппарате. Работодатель предлагает оформление по ТК, график 2/2 с 10:00 до 20:00, подарки на праздники детям, доплата за стаж работы и премии за подработки. Зарплата составит 39-45 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Агентство недвижимости приглашает активных и амбициозных риэлтеров стать частью команды. Компания предлагает возможность карьерного роста, бесплатное обучение, постоянное профессиональное развитие, гибкий график, сопровождение сделок и поддерживающее руководство. Кроме того, штатный маркетолог должен помочь выстроить и развить личный бренд соискателя, а «дружный» коллектив — обеспечить яркую корпоративную жизнь. «Мы ориентированы на совместный успех, потому высоко ценим как здоровую рабочую атмосферу, так и активный отдых», — добавляет работодатель. Указанная зарплата — 100-200 тыс. руб.

Свиноводческая фирма опубликовала вакансию грузчика, обязанности которого будут состоять из аккуратного перемещения мяса весом до 35 кг вручную или с использованием гидравлической тележки, а также комплектования продукции по заявкам. Работнику гарантируют оплату от 4 тыс. руб. за смену, бесплатное питание, медосмотр, спецодежду и помощь в оформлении медкнижки. Иностранцам готовы помочь с приобретением патента и жильем.

Вакансии с неполной занятостью

В автосервис требуется завхоз, который будет обслуживать и ремонтировать офисные помещения. Опыт работы не требуется. Зарплата должна составить 60-80 тыс. руб.

Пассажирская компания ищет внутреннего аудитора. В перечень обязанностей сотрудника войдут организация и проведение внутреннего аудита в компании с оформлением результатов в виде отчётов, идентификация и оценка рисков, а также проверка своевременности, полноты и точности исполнения корректирующих действий. Помимо этого, работник должен составить и обновить методические документы, подготовить документированную информацию, необходимую для сертификации интегрированной системы менеджмента (ИСМ), и консультировать сотрудников по вопросам ИСМ и бережливого производства. От кандидата ожидают наличия высшего образования, стажа не менее трех лет и знаний международных профессиональных стандартов внутреннего аудита. Зарплата — 40 тыс. руб.

Другие вакансии

Комплектовщику фармацевтического склада готовы предложить зарплату 60-90 тыс. руб. При этом работодатель указывает, что «зарплата складывается из постоянного оклада и сделки. Средняя заработная плата у сотрудников от 55 тыс. руб. при устройстве на работу в зависимости от количества собранных линий. Расчет заработной платы прозрачен, а максимальный уровень заработной платы зависит только от вас». График — 5/2, первая неделя с 9:00 до 18:00, а вторая — с 12:00 до 21:00. Кроме того, сотрудник может рассчитывать на развоз на такси, ежегодный медосмотр за счет работодателя, полис ДМС и трудоустройство по ТК.

Кладовщик-комплектовщик отдела бакалеи в супермаркете будет работать с адресным хранением товара, комплектацией заказов с помощью терминала ТСД и электрического паллетоперевозчика, а также поддерживать порядок на складе. Компания предлагает трудоустройство по ТК, «стабильную» зарплату 70 – 85,1 тыс. руб. до вычета налога, входной бонус 20 тыс, рублей, обучение с наставником, график 2/2 (день/ночь/отсыпной/выходной). Кроме того, предусмотрена частичная компенсация питания и проезда, комната отдыха и приема пищи, служебный транспорт, возможность карьерного роста и внутренние скидки.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»