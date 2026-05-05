Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили плотник, врач-физиотерапевт, автослесарь, медсестра, инженер ПТО, администратор и организатор мероприятий.

Вакансии для рабочих специальностей

Крупный энергомашиностроительный завод обещает принять на работу плотника с опытом работы от трех лет. Для трудоустройства также желательно наличие удостоверений плотника и станочника деревообрабатывающих станков. Сотрудник должен работать на деревообрабатывающем оборудовании и со специализированным инструментом, быть готовым к работе на высоте и знать свойства древесины. Работодатель, в свою очередь, предлагает вахтовый метод работы 60/30, официальное трудоустройство, график работы на выбор (5/2 по 8 часов или 6/11 по 11), благоустроенное жилье, компенсацию проезда и питание «за свой счет». Зарплата — 350 руб./час, от 100,1 тыс. руб. в месяц в зависимости от графика.





Дворец спорта приглашает на работу аппаратчика химводоочистки. Ему предстоит вести процесс химической очистки воды, контролировать работу автоматических станций измерения, регулирования и дозирования хлора, РН, коагулянта и редокса, а также настраивать и налаживать системы. Помимо этого, в обязанности сотрудника войдут обеспечение работы насосно-фильтровального оборудования, поддержание температурных режимов в помещениях бассейна и ваннах, введение реагентов. Работник может рассчитывать на график 1/3, оформление по ТК, обучение и зарплату после вычета налога 30,5 тыс. руб. Опыт не требуется.

Вакансии для квалифицированного персонала

В Центр общественного здоровья требуется врач-физиотерапевт, который будет назначать физиотерапии пациентам, участвовать в работе мультидисциплинарной реабилитационной бригады, вести медицинские документации. Как уточняет работодатель, «контингент» состоит из детей и взрослых с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, центральной нервной системы, а также соматическими заболеваниями. График — полный рабочий день, зарплата — 74-84 тыс. руб.

Университет опубликовал вакансию инженера-лаборанта, которому предстоит проводить лабораторные занятия со студентами по химическим дисциплинам. Соискатель также может рассчитывать на возможность занятия педагогической и научной деятельностью. График — полный рабочий день, зарплата — 27-30 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Автослесарь будет получать от 80 до 200 тыс. руб. в автосервисе за ремонт и обслуживание транспортных средств. Опыт не требуется, однако от кандидата ждут знаний устройства и умение ремонтировать автомобили. График — полный рабочий день.

Процедурная медсестра в больнице будет выполнять назначенные лечащим врачом процедуры, брать кровь из вены для лабораторных исследований, обеспечивать учёт и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах, а также вести необходимую документацию. Указанная зарплата — 44-65,9 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

Инженер ПТО в строительной фирме должен иметь опыт работы от трех лет, уверенно владеть Excel, Word, AutoCAD и 1С:Предприятие, уметь подсчитывать объемы работ по проекту, анализировать проектную документацию и предварительные затраты. В его обязанности войдут ежемесячное составление актов выполненных работ КС-2 и КС-3 для заказчика и банка, ведение накопительных ведомостей, закрытие заработной платы по объектам, формирование списков материалов и приложений-смет к договорам субподрядных организаций, передача комплекта проектной документации на строительные объекты, проверка и согласование актов субподрядчиков, оформление ведомостей М-29, составление графиков производства работ и финансирования объектов, а также контроль закрываемых объемов работ по исполнительной документации. Зарплата — 60 тыс. руб.

В гостинично-ресторанный комплекс требуется администратор на завтраки. Перечень обязанностей сотрудника состоит из встречи гостей у входа, проверки права на завтрак, контроля шведского стола, сервиса в зале, взаимодействия с кухней для своевременной подачи блюд и приветливого общения с постояльцами. График — 5/2 с 6:00 до 12:00. Работодатель обещает доставку транспортом компании и зарплату 47-50 тыс. руб. Опыт работы приветствуется.

Другие вакансии

Лечебно-диагностический центр ищет помощника администратора с перспективой карьерного роста. В обязанности войдут встреча пациентов, информирование об услугах, поддержание чистоты и порядка, а также оформление документации и работа с кассой. От кандидата ждут коммуникабельности, доброжелательности, собранности, активности, аккуратности, внимательности. Потребуются также желание научиться работать в режиме многозадачности и четкая речь. Клиника предлагает частичную или полную занятость, шестичасовую смену, официальное трудоустройство и льготы на медуслуги. Зарплата — 40-50 тыс. руб.

Пейнтбол и лазертаг-клуб ищет организатора на постоянную основу. Соискатель должен обладать такими качествами, как активность, умение принимать быстрые и правильные решения, исполнительность, быстрое и четкое выполнение всех поручений, аккуратность, опрятность и пунктуальность. Опыт работы приветствуется, однако кандидаты без стажа, но с желанием учиться могут претендовать на должность. Работа будет состоять из подготовки площадки, зоны отдыха и оборудования к игре; проведения мероприятий по программе и судейство игры; технического обслуживания оборудования до и после игр, уборки и ремонта игровых полей. В свою очередь компания предлагает график 5/2 с 10:00 до 19:00 (выходные — понедельник и вторник или среда и четверг), возможность роста, зарплату от 55 до 65 тыс. руб. и работу в молодом и «веселом» коллективе.

