Работа в Калининграде: топ вакансий недели

Все новости по теме: Рынок труда
Работа в Калининграде: топ вакансий недели

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили плотник, врач-физиотерапевт, автослесарь, медсестра, инженер ПТО, администратор и организатор мероприятий.

Вакансии для рабочих специальностей

Крупный энергомашиностроительный завод обещает принять на работу плотника с опытом работы от трех лет. Для трудоустройства также желательно наличие удостоверений плотника и станочника деревообрабатывающих станков. Сотрудник должен работать на деревообрабатывающем оборудовании и со специализированным инструментом, быть готовым к работе на высоте и знать свойства древесины. Работодатель, в свою очередь, предлагает вахтовый метод работы 60/30, официальное трудоустройство, график работы на выбор (5/2 по 8 часов или 6/11 по 11), благоустроенное жилье, компенсацию проезда и питание «за свой счет». Зарплата — 350 руб./час, от 100,1 тыс. руб. в месяц в зависимости от графика.

2025.07 вырубка деревьев, опил, спил, пни, пень 11.JPG

Дворец спорта приглашает на работу аппаратчика химводоочистки. Ему предстоит вести процесс химической очистки воды, контролировать работу автоматических станций измерения, регулирования и дозирования хлора, РН, коагулянта и редокса, а также настраивать и налаживать системы. Помимо этого, в обязанности сотрудника войдут обеспечение работы насосно-фильтровального оборудования, поддержание температурных режимов в помещениях бассейна и ваннах, введение реагентов. Работник может рассчитывать на график 1/3, оформление по ТК, обучение и зарплату после вычета налога 30,5 тыс. руб. Опыт не требуется.

Вакансии для квалифицированного персонала

В Центр общественного здоровья требуется врач-физиотерапевт, который будет назначать физиотерапии пациентам, участвовать в работе мультидисциплинарной реабилитационной бригады, вести медицинские документации. Как уточняет работодатель, «контингент» состоит из детей и взрослых с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, центральной нервной системы, а также соматическими заболеваниями. График — полный рабочий день, зарплата — 74-84 тыс. руб.

Университет опубликовал вакансию инженера-лаборанта, которому предстоит проводить лабораторные занятия со студентами по химическим дисциплинам. Соискатель также может рассчитывать на возможность занятия педагогической и научной деятельностью. График — полный рабочий день, зарплата — 27-30 тыс. руб.

_NVV5491.jpg

Вакансии без опыта работы

Автослесарь будет получать от 80 до 200 тыс. руб. в автосервисе за ремонт и обслуживание транспортных средств. Опыт не требуется, однако от кандидата ждут знаний устройства и умение ремонтировать автомобили. График — полный рабочий день.

Процедурная медсестра в больнице будет выполнять назначенные лечащим врачом процедуры, брать кровь из вены для лабораторных исследований, обеспечивать учёт и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах, а также вести необходимую документацию. Указанная зарплата — 44-65,9 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

Инженер ПТО в строительной фирме должен иметь опыт работы от трех лет, уверенно владеть Excel, Word, AutoCAD и 1С:Предприятие, уметь подсчитывать объемы работ по проекту, анализировать проектную документацию и предварительные затраты. В его обязанности войдут ежемесячное составление актов выполненных работ КС-2 и КС-3 для заказчика и банка, ведение накопительных ведомостей, закрытие заработной платы по объектам, формирование списков материалов и приложений-смет к договорам субподрядных организаций, передача комплекта проектной документации на строительные объекты, проверка и согласование актов субподрядчиков, оформление ведомостей М-29, составление графиков производства работ и финансирования объектов, а также контроль закрываемых объемов работ по исполнительной документации. Зарплата — 60 тыс. руб.

В гостинично-ресторанный комплекс требуется администратор на завтраки. Перечень обязанностей сотрудника состоит из встречи гостей у входа, проверки права на завтрак, контроля шведского стола, сервиса в зале, взаимодействия с кухней для своевременной подачи блюд и приветливого общения с постояльцами. График — 5/2 с 6:00 до 12:00. Работодатель обещает доставку транспортом компании и зарплату 47-50 тыс. руб. Опыт работы приветствуется.

2024.04 ресторан, кофейня, кафе, кофе, посуда, кружка 1.JPG

Другие вакансии

Лечебно-диагностический центр ищет помощника администратора с перспективой карьерного роста. В обязанности войдут встреча пациентов, информирование об услугах, поддержание чистоты и порядка, а также оформление документации и работа с кассой. От кандидата ждут коммуникабельности, доброжелательности, собранности, активности, аккуратности, внимательности. Потребуются также желание научиться работать в режиме многозадачности и четкая речь. Клиника предлагает частичную или полную занятость, шестичасовую смену, официальное трудоустройство и льготы на медуслуги. Зарплата — 40-50 тыс. руб.

Пейнтбол и лазертаг-клуб ищет организатора на постоянную основу. Соискатель должен обладать такими качествами, как активность, умение принимать быстрые и правильные решения, исполнительность, быстрое и четкое выполнение всех поручений, аккуратность, опрятность и пунктуальность. Опыт работы приветствуется, однако кандидаты без стажа, но с желанием учиться могут претендовать на должность. Работа будет состоять из подготовки площадки, зоны отдыха и оборудования к игре; проведения мероприятий по программе и судейство игры; технического обслуживания оборудования до и после игр, уборки и ремонта игровых полей. В свою очередь компания предлагает график 5/2 с 10:00 до 19:00 (выходные — понедельник и вторник или среда и четверг), возможность роста, зарплату от 55 до 65 тыс. руб. и работу в молодом и «веселом» коллективе.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: местное самоустранение

Журналист Оксана Майтакова об отсутствии диалога между властью и людьми.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter