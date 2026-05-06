Хлеб подорожал, огурцы подешевели: как изменились цены на продукты за месяц

Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подешевела во всех трёх сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила от 73 до 217,6 руб. Самым доступным набор продуктов на этот раз оказался в «Виктории», самым дорогим — в «Пятёрочке». Подробности — в нашем обзоре.

Единственный продукт, подорожавший в трёх сетях, — хлеб «Дарницкий», участвующий в региональной программе доступных цен. Разница за буханку составила от 2,5 до 3 руб. В двух магазинах подняли цены на капусту (+4–11,8 руб.) и лимоны (+20–30 руб.).

Подешевели во всех сетях огурцы. Килограмм теперь стоит на 70–140 рублей меньше. Самый доступный вариант — в «Спаре» — тепличные огурцы из Гвардейска за 99,99 руб. Десяток яиц подешевел на 5–10 рублей, килограмм помидоров — на 19–50 руб.

Во всех магазинах можно найти товары с так называемыми «голубыми ценниками». К примеру, в «Спаре» это тушка цыплёнка-бройлера (209,99 руб. за кг), тушка минтая (259,99 руб. за кг), свинина фермерская мясокостная (279,99 руб. за кг). В «Виктории» в региональной программе доступных цен участвуют в числе прочего пшено (44,90 руб. за кг), соль (18,6 руб. за кг), пшеничная мука (62,4 руб за 2 кг). В «Пятёрочке» нам удалось найти пачку риса за 146,99 руб., тушку цыплёнка-бройлера — 199,99 руб. за кг, пачку сливочного масла жирностью 72,5% за 122,99 руб.

Подробности — в таблице.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

35,99 (по акции, +3 руб.)

35,20 (+2,6 руб.)

34,99 (+2,5 руб.)


Молоко, 2,5%,

800 мл

58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)


53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Кефир, 2,5%,

800 мл

72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)


72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 15%, 315 г

89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)


89,90 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)

89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


Творог, 5%, 200 г

129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


129,90 «Нежинская»


129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Филе куриное, 1 кг

569,99 (по акции, +40 руб.)


569 (цена не изм.)

569,99 (цена не изм.)


Фарш, 400 г

239,99 Smart, «Фермерский»


179,90 «Ближние горки», «Фермерский»

199,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (+30 руб.)

Говядина тушеная, высший сорт, 325-338 г

319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

289,90 «Сохраним традиции» (цена не изм.)


209,99 «Домашний»

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

39,99 «Зернофф» (цена не изм.)

53,90 «Селяночка» (-16 руб.)

59,99 «Селяночка» (-5 руб.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

134,99 (-5 руб.)


109,90 ( −40 руб.)

134,99 (цена из приложения)

Рис

59,99 (цена не изм.)

82,90 (цена не изм.)

139,99

Гречка

49,99 (цена не изм.)

43,20 (цена не изм.)

42,99 (цена не изм.)

Макароны, 450 г

89,99 «Макфа» (цена не изм.)


79,90 «Макфа» (по акции, +10 руб.)

64,99 «Макфа» (по акции, цена не изм.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

229,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −30 руб.)

229,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(по акции, −30 руб.)

259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)

Масло подсолнечное, 1 л

149,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

139,90 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

159,99 «Олейна» (+15 руб.)

Сахар, 1 кг

79,99 (+5 руб.)

76,90 (цена не изм.)

69,99 (цена не изм.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

48,99 (цена не изм.)

48,50 (-1,2 руб.)

48,99 (+2 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

79,99 (цена не изм.)

99,90 (+20 руб.)

89,99 (-10 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

59,99 (цена не изм.)

68,50 (+11,8 руб.)

59,99 (+4 руб.)

Морковь, 1 кг

59,99 (цена не изм.)

68,50 (-0,4 руб.)

59,99 (по акции, −6 руб.)

Огурцы, 1 кг

99,99 (по акции, −140 руб.)

119,90 (-130 руб.)

179,99 (-70 руб.)

Помидоры, 1 кг

199,99 ( по акции, −50 руб.)

299,90 (-19,1 руб.)

299,99 (+40 руб.)

Лимоны, 1 кг

229,99 (по акции, +30 руб.)

219,90 (по акции, +20 руб.)

229,99 (цена не изм.)


Апельсины, 1 кг

99,99 (по акции, цена не изм.)

99,90 (-30 руб.)

98,99 (+2 руб.)

Яблоки, 1 кг

139,99 «Голден» (по акции, цена не изм.)

139,90 «Голден» (по акции, +10 руб.)

139,99 «Голден» (-40 руб.)

Бананы, 1 кг

159,99 (цена не изм.)

119,90 (по акции, −40 руб.)



159,99 (цена не изм.)


Общая стоимость корзины

3531,74

3525,90


3661,94


В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 3 мая 2026 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.

Текст и фото: «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Связь (последних) времён

Музыкальный журналист, автор телеграм-канала Silly Love Songs Алексей Аллеев — о проекте Modern Gothic Sonata (18+)

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter