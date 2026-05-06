Хлеб подорожал, огурцы подешевели: как изменились цены на продукты за месяц

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подешевела во всех трёх сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила от 73 до 217,6 руб. Самым доступным набор продуктов на этот раз оказался в «Виктории», самым дорогим — в «Пятёрочке». Подробности — в нашем обзоре.

Единственный продукт, подорожавший в трёх сетях, — хлеб «Дарницкий», участвующий в региональной программе доступных цен. Разница за буханку составила от 2,5 до 3 руб. В двух магазинах подняли цены на капусту (+4–11,8 руб.) и лимоны (+20–30 руб.).

Подешевели во всех сетях огурцы. Килограмм теперь стоит на 70–140 рублей меньше. Самый доступный вариант — в «Спаре» — тепличные огурцы из Гвардейска за 99,99 руб. Десяток яиц подешевел на 5–10 рублей, килограмм помидоров — на 19–50 руб.

Во всех магазинах можно найти товары с так называемыми «голубыми ценниками». К примеру, в «Спаре» это тушка цыплёнка-бройлера (209,99 руб. за кг), тушка минтая (259,99 руб. за кг), свинина фермерская мясокостная (279,99 руб. за кг). В «Виктории» в региональной программе доступных цен участвуют в числе прочего пшено (44,90 руб. за кг), соль (18,6 руб. за кг), пшеничная мука (62,4 руб за 2 кг). В «Пятёрочке» нам удалось найти пачку риса за 146,99 руб., тушку цыплёнка-бройлера — 199,99 руб. за кг, пачку сливочного масла жирностью 72,5% за 122,99 руб.

Подробности — в таблице.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 35,99 (по акции, +3 руб.) 35,20 (+2,6 руб.) 34,99 (+2,5 руб.)

Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.) 57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Сметана, 15%, 315 г 89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)

89,90 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.) 89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Творог, 5%, 200 г 129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

129,90 «Нежинская»

129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 569,99 (по акции, +40 руб.)

569 (цена не изм.) 569,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г 239,99 Smart, «Фермерский»

179,90 «Ближние горки», «Фермерский» 199,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (+30 руб.) Говядина тушеная, высший сорт, 325-338 г 319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 289,90 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

209,99 «Домашний» Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 39,99 «Зернофф» (цена не изм.) 53,90 «Селяночка» (-16 руб.) 59,99 «Селяночка» (-5 руб.) Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 134,99 (-5 руб.)

109,90 ( −40 руб.) 134,99 (цена из приложения) Рис 59,99 (цена не изм.) 82,90 (цена не изм.) 139,99 Гречка 49,99 (цена не изм.) 43,20 (цена не изм.) 42,99 (цена не изм.) Макароны, 450 г 89,99 «Макфа» (цена не изм.)

79,90 «Макфа» (по акции, +10 руб.) 64,99 «Макфа» (по акции, цена не изм.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 229,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −30 руб.) 229,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(по акции, −30 руб.) 259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.) Масло подсолнечное, 1 л 149,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 139,90 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 159,99 «Олейна» (+15 руб.) Сахар, 1 кг 79,99 (+5 руб.) 76,90 (цена не изм.) 69,99 (цена не изм.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 48,99 (цена не изм.) 48,50 (-1,2 руб.) 48,99 (+2 руб.) Лук репчатый, 1 кг 79,99 (цена не изм.) 99,90 (+20 руб.) 89,99 (-10 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 68,50 (+11,8 руб.) 59,99 (+4 руб.) Морковь, 1 кг 59,99 (цена не изм.) 68,50 (-0,4 руб.) 59,99 (по акции, −6 руб.) Огурцы, 1 кг 99,99 (по акции, −140 руб.) 119,90 (-130 руб.) 179,99 (-70 руб.) Помидоры, 1 кг 199,99 ( по акции, −50 руб.) 299,90 (-19,1 руб.) 299,99 (+40 руб.) Лимоны, 1 кг 229,99 (по акции, +30 руб.) 219,90 (по акции, +20 руб.) 229,99 (цена не изм.)

Апельсины, 1 кг 99,99 (по акции, цена не изм.) 99,90 (-30 руб.) 98,99 (+2 руб.) Яблоки, 1 кг 139,99 «Голден» (по акции, цена не изм.) 139,90 «Голден» (по акции, +10 руб.) 139,99 «Голден» (-40 руб.) Бананы, 1 кг 159,99 (цена не изм.) 119,90 (по акции, −40 руб.)



159,99 (цена не изм.)

Общая стоимость корзины 3531,74 3525,90

3661,94



В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 3 мая 2026 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.

Текст и фото: «Новый Калининград»