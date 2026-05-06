Хлеб подорожал, огурцы подешевели: как изменились цены на продукты за месяц

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подешевела во всех трёх сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила от 73 до 217,6 руб. Самым доступным набор продуктов на этот раз оказался в «Виктории», самым дорогим — в «Пятёрочке». Подробности — в нашем обзоре.
Единственный продукт, подорожавший в трёх сетях, — хлеб «Дарницкий», участвующий в региональной программе доступных цен. Разница за буханку составила от 2,5 до 3 руб. В двух магазинах подняли цены на капусту (+4–11,8 руб.) и лимоны (+20–30 руб.).
Подешевели во всех сетях огурцы. Килограмм теперь стоит на 70–140 рублей меньше. Самый доступный вариант — в «Спаре» — тепличные огурцы из Гвардейска за 99,99 руб. Десяток яиц подешевел на 5–10 рублей, килограмм помидоров — на 19–50 руб.
Во всех магазинах можно найти товары с так называемыми «голубыми ценниками». К примеру, в «Спаре» это тушка цыплёнка-бройлера (209,99 руб. за кг), тушка минтая (259,99 руб. за кг), свинина фермерская мясокостная (279,99 руб. за кг). В «Виктории» в региональной программе доступных цен участвуют в числе прочего пшено (44,90 руб. за кг), соль (18,6 руб. за кг), пшеничная мука (62,4 руб за 2 кг). В «Пятёрочке» нам удалось найти пачку риса за 146,99 руб., тушку цыплёнка-бройлера — 199,99 руб. за кг, пачку сливочного масла жирностью 72,5% за 122,99 руб.
Подробности — в таблице.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
35,99 (по акции, +3 руб.)
|
35,20 (+2,6 руб.)
|
34,99 (+2,5 руб.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
58,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
57,90 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
72,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
72,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
89,99 «Залесский фермер» (по акции, цена не изм.)
|
89,90 «Залесский фермер» (по акции, +4 руб.)
|
89,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
129,90 «Нежинская»
|
129,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
569,99 (по акции, +40 руб.)
|
569 (цена не изм.)
|
569,99 (цена не изм.)
|
Фарш, 400 г
|
239,99 Smart, «Фермерский»
|
179,90 «Ближние горки», «Фермерский»
|
199,99 «Гвардейский МК», «Свиной» (+30 руб.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325-338 г
|
319,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
289,90 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
209,99 «Домашний»
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
39,99 «Зернофф» (цена не изм.)
|
53,90 «Селяночка» (-16 руб.)
|
59,99 «Селяночка» (-5 руб.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
134,99 (-5 руб.)
|
109,90 ( −40 руб.)
|
134,99 (цена из приложения)
|
Рис
|
59,99 (цена не изм.)
|
82,90 (цена не изм.)
|
139,99
|
Гречка
|
49,99 (цена не изм.)
|
43,20 (цена не изм.)
|
42,99 (цена не изм.)
|
Макароны, 450 г
|
89,99 «Макфа» (цена не изм.)
|
79,90 «Макфа» (по акции, +10 руб.)
|
64,99 «Макфа» (по акции, цена не изм.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
229,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (по акции, −30 руб.)
|
229,90 АО «Молоко» (Крестьянское)(по акции, −30 руб.)
|
259,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (цена не изм.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
149,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
139,90 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
159,99 «Олейна» (+15 руб.)
|
Сахар, 1 кг
|
79,99 (+5 руб.)
|
76,90 (цена не изм.)
|
69,99 (цена не изм.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
48,99 (цена не изм.)
|
48,50 (-1,2 руб.)
|
48,99 (+2 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
79,99 (цена не изм.)
|
99,90 (+20 руб.)
|
89,99 (-10 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
59,99 (цена не изм.)
|
68,50 (+11,8 руб.)
|
59,99 (+4 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
59,99 (цена не изм.)
|
68,50 (-0,4 руб.)
|
59,99 (по акции, −6 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
99,99 (по акции, −140 руб.)
|
119,90 (-130 руб.)
|
179,99 (-70 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
199,99 ( по акции, −50 руб.)
|
299,90 (-19,1 руб.)
|
299,99 (+40 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
229,99 (по акции, +30 руб.)
|
219,90 (по акции, +20 руб.)
|
229,99 (цена не изм.)
|
Апельсины, 1 кг
|
99,99 (по акции, цена не изм.)
|
99,90 (-30 руб.)
|
98,99 (+2 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
139,99 «Голден» (по акции, цена не изм.)
|
139,90 «Голден» (по акции, +10 руб.)
|
139,99 «Голден» (-40 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
159,99 (цена не изм.)
|
119,90 (по акции, −40 руб.)
|
159,99 (цена не изм.)
|
Общая стоимость корзины
|
3531,74
|
3525,90
|
3661,94
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 3 мая 2026 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Дадаева, 63.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятёрочка» на ул. Дадаева, 62.
Текст и фото: «Новый Калининград»
