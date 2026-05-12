Автомеханик, тракторист, сантехник: топ вакансий недели в Калининграде

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили начальник коммерческой службы, автомеханик, тракторист, сантехник, автослесарь и электрогазосварщик.

«Стабильная и социально ориентированная» стивидорная компания ищет начальника коммерческой службы со стажем не менее двух лет. Специалисту предстоит контролировать исполнение коммерческих договоров, проводить мониторинг производственной деятельности портов-конкурентов, изучать конъюнктуры рынка контейнерных перевозок и разрабатывать прогнозы потребности в предлагаемых услугах. Помимо этого, он будет участвовать в разработке, корректировке и реализации бизнес-планов, утверждении тарифов на новые услуги и подготовке годового бюджета и отчета. В числе преимуществ работодатель называет возможности профессионального и карьерного роста, «добровольное» медстрахование работника и «широкий» социальный пакет, включающий соцподдержку, санаторно-курортный и детский отдых, развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах. Зарплата — 109-150 тыс. руб.

В социальный приют требуется специалист по реабилитационной работе, который будет заниматься документами, детьми и семьями. Для трудоустройства необходим опыт социальной и педагогической работы с детьми. Зарплата составит 44 тыс. руб.

Вакансии для рабочих специальностей

Автомеханику с опытом работы в автоцентре обещают платить 100 тыс. руб. Компания обещает «комфортные» условия труда, график 5/2 с 9:00 до 19:00 и работу в «дружном» коллективе. Собеседование будет проводиться после рассмотрения резюме соискателя.

Производственная компания ищет охранника «с функцией уборщика территории». График работы — полный рабочий день, зарплата — до 25 тыс. руб. Опыт не требуется.

Вакансии без опыта работы

МБУ приглашает на работу трактористов со средним образованием и удостоверением «Машиниста-тракториста» категории С, D. «График работы гибкий: пятидневка, сменный режим (1/3, 2/2), дневные и ночные смены с двумя выходными, — следует из описания вакансии. — Трудоустройство по ТК РФ. Медицинская комиссия за счет работодателя. Оформляем срочный трудовой договор, условия оговариваются индивидуально». Опыт работы не требуется. Зарплата — 90-120 тыс. руб.

В филиал научно-исследовательского института требуется садовник, который будет стричь газоны и кустарники, обрезать деревья, ухаживать за цветами и сажать сезонные растения. График работы — неполная занятость, зарплата — 20-25 тыс. руб.

Вакансии с неполной занятостью

Сантехнику в управляющей компании будут платить 50-100 тыс. руб. за обслуживание общедомового имущества многоквартирных домов и выезд на заявки. Необходим опыт работы.

В типографию требуются пост-обработчики на приведение в порядок баннеров и обрезку люверсов. Стаж работы не требуется. График — с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00. Оплата — 2 тыс. руб. выход.

Другие вакансии

В гpyзoвой автосервис требуется автослесарь пo ремoнту грузовых автомобилей и полуприцепов «преимущественно» европейского производства. В обязанности сотрудника войдут выполнение ТО, диагностика механических узлов и агрегатов грузового транспорта и полуприцепов, а также выявление неисправностей и выполнение качественного ремонта. От соискателя ждут опыта работы в автосервисе от года и более, практических знаний устройства и принципов работы механизмов, узлов, агрегатов. Потребуются и такие личностные качества, как аккуратность, сообразительность, ответственность и честность. Работодатель в свою очередь обещает сдельную зарплату 50% (от 80 до 200 тыс. руб.), официальное трудоустройство, полное обеспечение спецодеждой, инструментом и оборудованием. Кроме того, в автосервисе находятся теплые боксы, душ и раздевалка.





Компания, занимающаяся строительством систем газоснабжения, разместила вакансию электрогазосварщика. График работы — 5/2 с 8:00 до 17:00, зарплата — 90 тыс. руб. Необходим опыт работы от трех лет.

