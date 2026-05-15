Ставка, инфляция и туристы: Вадим Пивоваров о денежно-кредитной политике

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, ставка снижена уже восьмой раз подряд с июня прошлого года. На вопросы «Нового Калининграда» об экономике, денежно-кредитной политике и грамотном финансовом планировании ответил заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров.



— Вадим Владимирович, мы продолжаем жить во времена турбулентности экономики. В текущих условиях изменились ли приоритетные акценты в работе мегарегулятора, коим является Банк России?

— Одной из важнейших задач для нас остается поддержание стабильно низкой и предсказуемой инфляции, вблизи 4% в год, как залога устойчивого развития экономики и финансового благополучия граждан. Это фундамент, без которого у нас с вами не будет уверенности в завтрашнем дне.

При этом мы понимаем, что бизнесу сейчас непросто — многим отраслям приходится буквально на ходу менять логистику, искать новых поставщиков и перестраивать бизнес-модели. Поэтому, как и раньше, мы сосредоточены на устойчивости нашей финансовой системы. Ведь для того, чтобы экономика функционировала, банки и платежные сервисы должны работать как часы, без сбоев.

Наша задача в этой трансформации — создать такие условия, чтобы процесс перестройки экономики проходил максимально плавно и без болезненных для нее шоков.

— Ключевая ставка остается главной темой для обсуждения. Она по-прежнему высокая, из-за этого и бизнес вынужден притормаживать инвестиции, и семьи откладывают покупку жилья. Когда всё наладится и какие «красные линии» для этого должны быть пройдены, как выглядит идеальный сценарий?

— Ключевая ставка — наш главный инструмент борьбы с инфляцией. Мы прекрасно понимаем, что текущий высокий уровень кредитных ставок создает определенную нагрузку на бизнес и ограничивает доступность финансирования, в том числе на покупку жилья для граждан. Однако это вынужденная и необходимая мера для обеспечения ценовой стабильности, без которой невозможно устойчивое развитие экономики в будущем.

Под «красными линиями» вы, очевидно, подразумеваете условия для уверенного перехода к циклу снижения ключевой ставки. При оценке экономической ситуации мы опираемся на комплекс факторов. Прежде всего, необходимо увидеть устойчивое замедление инфляции, подкрепленное снижением как инфляционных ожиданий граждан, так и ценовых ожиданий бизнеса. Ведь именно они зачастую подталкивают инфляцию вверх. В фокусе нашего внимания и бюджетная политика, и геополитика, которые могут создавать риски ускорения инфляции и приводить к скачкам стоимости логистических услуг и импортных товаров.

По нашему прогнозу, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,0-14,5% годовых, в 2027 году — 8,0-10,0%. Это значит, что и в этом, и в следующем году пространство для снижения ставки есть. Но подходить к нему нужно осторожно и поступательно. Все будет зависеть от складывающейся в экономике ситуации. Снижение инфляции, а за ним и постепенное уменьшение ключевой ставки сделает кредиты доступнее для бизнеса и граждан.

— Калининградская область — регион особенный. Какие факторы в нашей области вносят наибольший вклад в инфляцию, помимо общероссийских трендов? Какие факторы в целом мешают инфляции замедляться и почему?

— Калининградская область — действительно особый регион с уникальными логистическими условиями, и они напрямую влияют на местную инфляцию. Чем дальше точка продажи от производителя, чем сложнее маршрут, тем больше издержек закладывается в конечную цену товара. Известно, что большая часть грузов доставляется в регион морским транспортом, который является одним из наиболее дорогих. Кроме того, доставка товаров по железной дороге и автотранспортом включает в том числе плату за транзит по территории иностранных государств.

Еще один фактор связан с ростом туристической популярности региона и ежегодным увеличением потока гостей. За год он вырос на 12%. В 2025 году область посетили 2,5 млн туристов. Это рекордный показатель, который, в свою очередь, сопровождается повышенным спросом на продовольствие и ряд услуг. Например, транспортные, гостиничные, санаторно-курортные, аренда квартир.

Годовая инфляция в Калининградской области замедлялась полгода, до февраля. Это в целом соответствует общероссийской динамике. Однако в марте годовая инфляция несколько ускорилась — с 7,0% в феврале до 7,1%. В основном это было связано с разовыми факторами: более значительным ускорением роста цен на товары к весенним праздникам (цветы, украшения), а также на топливо. В Калининграде, из-за более дорогой логистики, их подорожание было более существенным, чем в целом по стране.

В целом факторы изменения инфляции в регионе те же, что и по стране в целом. Благодаря долгому периоду поддержания высоких ставок в экономике инфляция замедляется. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году и закрепится на цели в дальнейшем. Когда это произойдет, ее неоднородность по регионам уменьшится. А это значит, что стоит ожидать и дальнейшего снижения инфляции в Калининградской области.

— Вопрос об ипотеке крайне актуален для нашего региона. Учитывая, что доходы местных жителей не всегда позволяют конкурировать с приезжими, возможно ли создание адресной региональной ипотечной программы, как, например, для дальневосточников? Что еще можно сделать, чтобы поддержать тех, кто живет и работает именно здесь?

­­— Да, тема и правда актуальная. Интерес калининградцев к ипотеке продолжает расти. Цифры говорят сами за себя: на начало апреля 2026 года задолженность по ипотечным жилищным кредитам составила почти 146 миллиардов рублей. Прирост составил 14% по сравнению с прошлым годом. Объем новых выдач в марте этого года составил 2,6 миллиарда рублей. Это на 22% больше, чем в марте прошлого года.

Что касается создания в регионах адресных льготных ипотечных программ, то важно понимать: разработка и запуск таких инициатив находятся в ведении органов исполнительной власти.

Главное, что может поддержать рынок ипотеки — это снижение инфляции и рыночных ставок. Поэтому со своей стороны мы продолжаем работу по обеспечению низкой инфляции и устойчивости финансовой системы. Это основа для долгосрочного развития рынка ипотечного кредитования.





— Как сохранить покупательную способность накоплений в текущих экономических условиях и при этом не стать жертвой мошенников, которые стали пугающе изобретательны?

— Для сохранения сбережений жители Калининградской области активно используют банковские вклады — понятный и надежный инструмент, защищенный государственной системой страхования на сумму до 1,4 млн рублей вместе с процентами. Даже несмотря на снижение ключевой ставки, ставки по депозитам остаются привлекательными. В третьей декаде апреля средняя ставка по годовым депозитам в рублях в десяти крупнейших банках России составляла 13,06% годовых. Это выше прогнозируемой нами инфляции. Значит, вклады позволяют не только сохранить сбережения, но и приумножить их.

При выборе депозита смотрите не только на привлекательность процентной ставки, но и на условия досрочного расторжения договора и снятия средств со счета, возможные комиссии. А когда рассматриваете кредитные предложения, всегда уточняйте полную стоимость кредита, которая учитывает все скрытые платежи и дополнительные расходы.

Кстати, о безопасности. С осени прошлого года по кредитам и займам действует так называемый «период охлаждения». При оформлении кредита на сумму от 50 до 200 тысяч рублей деньги станут доступны только через четыре часа после подписания договора. Если сумма кредита превышает 200 тысяч — через двое суток. Время дается для того, чтобы спокойно обдумать решение и, если возникли сомнения или подозрения, просто отказаться от заемных средств. Это отличный барьер против мошенников, которые очень умело давят на эмоции, торопят и стараются заставить человека совершить необдуманный поступок.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, не сообщайте никому коды из СМС, пароли от личных кабинетов или данные банковских карт. Для дополнительной защиты можно назначить доверенное лицо, которое сможет подтверждать и отклонять банковские операции. Например, по переводу или снятию наличных. Это так называемый сервис «второй руки».

Берегите себя, будьте внимательны к деталям и помните, что ваша финансовая грамотность — это лучший способ защитить себя и свои деньги от злоумышленников.