Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

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В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше всего врачу-косметологу, водителю мусоровоза, участковому врачу-терапевту, специалисту по установке оборудования, повару и ведущему специалисту по закупкам.



Вакансии для квалифицированного персонала

Медцентр ищет врача-косметолога, который будет проводить первичный прием, вести пациентов по плану лечения и выполнять полный спектр косметологических услуг. Для трудоустройства необходимы опыт от двух лет, наличие высшего образования по дерматологии и косметологии, а также аттестация по специальности. Зарплата — 100-200 тыс. руб.





В школу требуется учитель информатики с опытом работы в школе не менее одного года. В обязанности педагога входит проведение учебных занятий по информатике и выполнение обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и учебным планом. Работодатель предлагает трудоустройство по ТК, полный рабочий день и зарплату от 40 до 50 тыс. руб.

Несмотря на требования к стажу, работодатель приглашает на работу студентов старших курсов с ежемесячной стипендией 15 тыс. рублей. Для молодых специалистов предусмотрены меры поддержки, включая единовременную выплату до 200 тыс. рублей при первом трудоустройстве в школу, компенсацию расходов на переезд в Калининградскую область, выплату за привлечение специалистов из других регионов, компенсацию расходов на наем жилья и возможность оформления жилищного сертификата.

Вакансии для рабочих специальностей

Клининговая компания приглашает на работу водителя мусоровоза задней загрузки. Работать предстоит в Ленинградском районе вместе с помощником. График — 2/2, зарплата — 105-125 тыс. руб. Для трудоустройства необходимы права категории С.





Торговый дом находится в поисках чистоплотной и порядочной сиделки с медицинским образованием для ухода за пожилой женщиной. В обязанности сотрудницы войдут наблюдение за состоянием здоровья, приготовление пищи, мытье посуды, а также обеспечение режима приема лекарственных средств и пищи. «Желательно наличие рекомендации. Основные требования — добрая, ответственная, коммуникабельная, отзывчивая и чтобы имела уважение к пожилым людям», — отмечает работодатель. График работы — три раза в неделю с 9:00 до 12:00 или 13:00. Зарплата составит 15-20 тыс. руб.

Вакансии без опыта работы

Больница приглашает на работу участкового врача-терапевта с высшим медицинским образованием по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовкой по специальности «Терапия» и действующей аккредитацией по специальности «Лечебное дело» или «Терапия». Перечень трудовых обязанностей состоит из амбулаторного приема пациентов, посещения их на дому, оказания неотложной медпомощи, проведения диспансеризации, диагностики, назначения и контроля лечения. Помимо этого, сотрудник будет организовывать лечебные, профилактические и реабилитационные мероприятия; направлять пациентов к профильным специалистам, оформлять документацию, а также проводить профилактическую работу с населением.

Работа будет вестись в трех поликлиниках. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, зарплату от 74 420 до 143 668 руб., а также меры социальной поддержки. Так, врач может рассчитывать на единовременную выплату 675 тыс. рублей при первом трудоустройстве в государственные медучреждения региона, компенсацию аренды жилья и переезда, возможность получения жилищного сертификата на 2,5 млн рублей после трех лет работы и содействие в устройстве детей в детские сады.





Сеть магазинов готова платить промоутеру 15-30 тыс. руб. за расклейку объявлений на досках и своевременное выполнение обязанностей. График работы — свободный.

Вакансии с неполной занятостью

Инженерной компании требуется специалист по установке оборудования для работы с легковыми, грузовыми автомобилями и спецтехникой. На должность готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы, но со знанием устройства бортовой сети автомобилей (12V/24V), навыками работы с мультиметром, паяльником, обжимным и слесарным инструментом. Помимо этого, необходимы базовые навыки работы с компьютером или планшетом и водительское удостоверение категории B.

Обязанности работника состоят из монтажа и обслуживания навигационного оборудования, систем видеофиксации, датчиков уровня топлива, подключения к CAN-шине автомобиля и настройки программного обеспечения, а также выездов к клиентам. Работодатель предлагает трудоустройство по ТК, свободный график, служебный автомобиль, инструменты, корпоративную связь, ноутбук, оклад и сдельную оплату за каждый монтаж. Средний уровень дохода составляет от 80 до 100 тыс. руб.

Ландшафтный подрядчик предлагает работу в офисе три раза в неделю на должности инспектора кадров и секретаря. От кандидата ждут опыт работы от пяти лет. График — неполная занятость, зарплата — 20 тыс. руб.

Другие вакансии

Бюджетное учреждение находится в поисках ведущего специалиста по закупкам с высшим образованием и опытом работы не менее года. Кандидат должен знать требования ФЗ № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, владеть навыками работы на электронных торговых площадках и в ЕИС, а также выполнять функции контрактного управляющего. В обязанности войдут подготовка и проведение закупочных процедур, разработка технических заданий и проектов контрактов, сбор ценовой информации, ведение реестра контрактов в ЕИС, а также приемка поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, график работы 5/2 с 9:00 до 17:00, ежегодный отпуск продолжительностью 31 день, премии в течение года и зарплату от 68 до 75 тыс. руб.





«Госучреждение» в Пионерском ищет повара с опытом работы в сфере приготовления пищи. Работать предстоит в ресторане с графиком 2/2. Зарплата составит 65-70 тыс. руб. Другая информация не уточняется.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»